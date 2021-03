‘Topontwerper van Victoria Beckham dient ontslag in’

Ontwerper Ilaria Icardi heeft haar ontslag ingediend bij modemerk Victoria Beckham. Dat zeggen woordvoerders van het merk tegenover internationale media, waaronder The Sun en The Daily Mail. Er zou sprake zijn van wederzijdse instemming met het vertrek van Icardi, volgens The Daily Mail het ‘brein’ achter het modelabel. Icardi werkte zeven jaar bij het merk.

“Ilaria Icardi, design director bij Victoria Beckham, zal later dit jaar het bedrijf verlaten,” zo bevestigde een woordvoerder tegenover The Sun. "Ilaria heeft de afgelopen zeven jaar een enorm belangrijke bijdrage geleverd aan Victoria Beckham. Haar creatieve visie heeft een betekenisvolle rol gespeeld bij het vormen van het merk tot wat het nu is en we wensen haar veel succes in de toekomst."

Volgens The Daily Mail, die met verschillende bronnen sprak, zouden met Icardi nog andere werknemers bij het merk zijn vertrokken, maar dat wordt door het bedrijf zelf ontkend.

Het vertrek van Icardi volgt op veel negatieve berichtgeving rondom de prestaties van het merk. Het bestaat al dertien jaar, maar maakte nog geen enkel jaar winst . Victoria Beckham sloot 2018 af met een verlies van 12,3 miljoen pond, en 2019 met een verlies van 11,8 miljoen. Wel steeg in 2019 de omzet van het merk, volgens Business of Fashion een indicatie dat het voor de coronapandemie op een ‘groeitraject’ zat.

Afgelopen zomer werd evengoed bekend dat het bedrijf afscheid zou gaan nemen van circa twintig personeelsleden om het merk te ‘stroomlijnen’ in het licht van de coronacrisis. Het merk kreeg daarnaast een kapitaalinjectie van 9,2 miljoen pond van aandeelhouders om de pandemie door te komen, waarvan een deel zou zijn gebruikt om een eerdere banklening van 6,1 miljoen pond af te lossen.