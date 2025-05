Vier CEO’s over succesvol leiderschap: "Ik vermijd sociale media"

De mode-industrie balanceert tussen verandering en vernieuwing. Economische onzekerheid, digitalisering en duurzaamheid stellen steeds hogere eisen aan leiderschap. FashionUnited bevroeg vier CEO’s (Chief Executive Officers, oftewel algemeen directeuren) van modebedrijven over de grootste misvattingen rondom het leiden van een modebedrijf, hun belangrijkste lessen en hoe zij scherp blijven bij het maken van keuzes.

Grootste misvattingen

“Veel mensen associëren leiderschap in de modewereld met esthetiek, glamour en creativiteit. Effectief leiderschap vraagt meer," deelt Angelique de Rond,de CEO van het Nederlandse damesmodemerk Dante6. "Het vraagt om visie, het vermogen vooruit te denken, te luisteren en het nemen van soms moeilijke beslissingen."

Norah-CEO Han Sterk vindt de grootste misvatting "dat je als CEO vooral mooie praatjes houdt en op de eerste rij zit bij modeshows." Hij legt uit: "In werkelijkheid sta ik vaker tussen de rekken in onze winkels dan op een podium. Leiderschap in de mode is geen glitterbaan, het is mensen serieus nemen, keuzes durven maken, en ondertussen gewoon zorgen dat de juiste blouse op het juiste moment op de juiste plek hangt. Je hoeft jezelf vooral niet te belangrijk te maken."

Javier Fernández, oprichter en CEO van het Italiaanse schoenenmerk Gondolina Shoes, deelt dezelfde mening: "De grootste misvatting is dat leiderschap in de mode puur draait om creativiteit. Creativiteit is essentieel, zeker, maar zonder operationele discipline, strategisch denken en emotionele intelligentie kom je niet ver." Hij vult aan: "Bij Gondolina leid ik met visie, maar voer ik uit met structuur. Goed leiderschap in de mode gaat niet alleen over mooie dingen maken, maar over iets bouwen dat blijvend is. En misschien nog belangrijker: Flexibiliteit in de richting die je opgaat, en altijd het hele bedrijfsmodel in het achterhoofd houden."

Stefan van den Berg, de CEO van het Nederlandse herenmodemerk Girav, onderstreept de misvatting dat leiderschap in de mode niet draait om het volgen van trends: “De grootste misvatting is dat mode alleen draait om snelle trends en uiterlijk vertoon. Leiderschap in deze industrie vraagt niet om het najagen van hypes, maar om visie, luisteren en het bouwen aan vertrouwen. Dit geldt zowel intern, met ons team, als extern, met onze partners.”

Stefan van den Berg: "Leiderschap in deze industrie vraagt niet om het najagen van hypes, maar om visie, luisteren en het bouwen aan vertrouwen." Credits: Stefan van den Berg

Menselijke verbinding

Bij Dante6, Girav, Norah en Gondolina Shoes – maar ook breder in de modebranche – draait leiderschap in essentie om mensen. “Het gaat om het opbouwen van duurzame relaties: met je team, klanten en partners. Zonder menselijke verbinding, vertrouwen en empathie blijft zelfs de meest krachtige visie abstract,” zo deelt de Dante6 CEO.

Girav-CEO Van den Berg is het met haar eens: "Als je groeit, wordt het makkelijk om concessies te doen. Bij Girav geloven we juist in duurzame kwaliteit, langdurige klantrelaties en het bouwen van een sterk merk."

"De echte uitdaging is om relevant te blijven zonder reactief te worden," deelt Fernández. "Tegenwoordig richten veel merken zich puur op omzet, en proberen ze iets op te bouwen op een zwakke basis. Ze houden geen rekening met het belang van je community, je geschiedenis, je branding."

Sterk deelt: "Een goed team bij elkaar houden wordt vaak onderschat. Iedereen spreekt over campagnes en collecties, maar als je niet investeert in je mensen, kom je nergens. Het vertrouwen dat ik in het verleden in mijn team heb opgebouwd, betaalt zich nu uit." "En nee, een tafeltennistafel in het kantoor is geen (bedrijfs)cultuur. Je moet weten wat er speelt, ook in winkels en magazijnen. Dáár wordt de sfeer gemaakt, niet op een moodboard," vult Sterk aan.

Han Sterk: "Investeren in mensen betaalt zich uit"Credits: Han Sterk

De complexiteit van een modebedrijf leiden

Leiderschap brengt uitdagingen met zich mee, daar zijn alle vier de CEO’s het over eens. “De balans tussen groei en kwaliteit wordt vaak onderschat,” zegt Van den Berg. “Hoe groter je wordt, hoe verleidelijker het is om concessies te doen aan productie of service. Maar bij Girav – als D2C (Direct to Consumer) merk – zetten we de volledige klantreis centraal: van de eerste klik tot het moment waarop iemand ons product draagt.”

“Ons doel is dat klanten zich elke dag comfortabel voelen in kleding die lang meegaat. Dat lukt alleen als we nauw samenwerken met onze fabrikanten en een team hebben dat snapt: elke stap telt.” Hij vervolgt: “Duurzaam groeien betekent niet versnellen, maar bewuster verbeteren.”

"Leidinggeven aan een modemerk betekent voortdurend schakelen tussen creatieve, commerciële en strategische perspectieven," deelt De Rond. Ze vult aan: "Je stuurt een hele keten aan – van het eerste ontwerp tot het moment waarop een klant een item draagt en zich er krachtig in voelt.”

De Rond legt uit: “Bij Dante6 opereren we internationaal, met eigen boetieks, een online kanaal en een uitgebreid wholesale-netwerk. Elk van deze contactpunten moet dezelfde merkbeleving uitdragen. Die consistentie bewaken is een doorlopende uitdaging die vaak wordt onderschat.”

Bij Norah houden ze het simpel. Sterk legt uit: "Geen gedoe, geen wollige taal. Wij maken mode voor echte vrouwen, en dat vraagt om duidelijkheid, lef en aandacht. We zijn gegroeid door onszelf te blijven: eerlijk, betrokken, en niet bang om de mouwen op te stropen. Mode is het mooiste wat er is, maar het blijft mensenwerk. En als het ingewikkeld wordt? Dan zeggen we bij Norah: alles voor de uitdaging."

Geen afleiding, maar ontspanning

Leiderschap vraagt om scherpe, weloverwogen keuzes. Hoe houden de CEOs van deze grote modebedrijven hun focus en helderheid?

Fernández legt uit dat hij koste wat kost afleidingen vermijdt: "Ik vermijd sociale media die niets bijdragen aan mijn werk. Ik mijd ook sociale evenementen die geen intellectuele uitwisseling opleveren."

Wat de CEO van het Italiaanse schoenenmerk wel doet: "Ik lees veel — niet alleen over ondernemerschap, maar ook romans om mijn creatieve kant actief te houden." Hij vult aan: "Als mens word je gevormd door wie je het meest om je heen hebt, dus de juiste mensen om je heen is cruciaal. Ik omring me met mensen die mijn aannames bevragen, die zichzelf constant uitdagen buiten hun comfortzone te stappen, die een visie of doel hebben in het leven."

Dante6-CEO deelt over haar manier om scherp te blijven: “Allereerst: relativeren. Ik begin mijn dag graag vroeg, in beweging en in de buitenlucht. Ook luister ik regelmatig naar podcasts of audioboeken die me helpen te ontspannen en te reflecteren." Ze vult aan: "Wat mij daarnaast scherp houdt, is het werken met een divers en kritisch team. Ik hecht waarde aan mensen die eerlijk zijn en constructieve feedback durven te geven. Dat helpt bij betere beslissingen.”

"Om scherp te blijven, neem ik mezelf niet te serieus," zegt Sterk. "Koken, wandelen en goed slapen houden mijn hoofd helder. ’s Ochtends ontbijt ik met mijn gezin – zonder latte, want ik ben lactose-intolerant. Een espresso volstaat. En soms een goed glas wijn, maar niet bij het ontbijt."

Angelique de Rond: "Ik hecht waarde aan mensen die eerlijk zijn en constructieve feedback durven te geven." Credits: Dante6

Het pad naar succes

Het leiden van een internationaal modebedrijf komt met veel lessen. Fernández deelt: "Vasthoudendheid en kritisch denken zijn voor mij de sleutel geweest. Elk jaar stel ik grote doelen, onderbouwd met een strategie, opgedeeld in maandelijkse doelen. Daarbij is het cruciaal om de nederigheid te hebben om zo snel mogelijk toe te geven dat je fout zat, zodat je de strategie tijdig kunt bijsturen."

"Arrogantie kan je veel geld kosten — en in de beginfase van een bedrijf zelfs alles. Wat betreft vasthoudendheid: dat is mijn meest waardevolle eigenschap, ontwikkeld door jarenlang te sporten. Doen wat nodig is, ook als je liever zou doen wat anderen doen. Er is geen makkelijke weg naar succes; alleen hard werken, strategie, offers brengen en nederigheid brengen je verder."

Javier Fernández: "Arrogantie kan je veel geld kosten" Credits: Javier Fernández

Van den Berg spreekt over het belang luisteren en openstaan voor nieuwe inzichten: “Ik blijf scherp door continu in gesprek te blijven met klanten, teamleden en partners. Ik geloof sterk in luisteren als leiderschapskracht. Daarnaast neem ik geregeld afstand om strategisch te reflecteren en mij te verplaatsen in onze klanten. Ik lees veel over klantgedrag en innovaties in duurzaamheid zoals de introductie van colored cotton. Ook zoek ik inspiratie buiten de mode-industrie; welke andere D2C merken bereiken succesvol onze doelgroep? Leiderschap draait om openstaan voor nieuwe inzichten.”

Van den Berg benadrukt dat kwaliteit en loyaliteit onmisbare pijlers zijn op weg naar succes. "Een belangrijk inzicht is dat kwaliteit en loyaliteit altijd lonen, in alles wat je doet. Van materialen die langer meegaan, tot een klantenservice die écht met onze klant meedenkt, en het opbouwen van langdurige relaties met zowel klanten als fabrikanten."

Ondanks hun uiteenlopende achtergronden delen de vier CEO’s een gezamenlijke visie: goed leiderschap in de mode is meer dan stijl en strategie. Het draait om mensen, waarden en durven kiezen voor de lange termijn – ook als dat offers vraagt.