Zalando-dochter Highsnobiety benoemt mannenmode-expert Noah Johnson tot hoofdredacteur

Highsnobiety, het wereldwijd mode- en lifestylemediamerk dat eigendom is van Zalando, benoemt Noah Johnson tot hoofdredacteur. Dit meldt Business of Fashion. Voormalig hoofdredacteur Willa Bennett, die in 2022 werd aangesteld, stapte in augustus op om de functie van hoofdredacteur bij Cosmopolitan en Seventeen te bekleden.

Johnson is een ervaren modejournalist en mannenmode-expert uit New York. Hij is momenteel Global Style Director bij het Amerikaanse mannenmodeblad GQ. Eerder bekleedde hij redactiefuncties bij Details, Style.com en Complex. Zijn werk is gepubliceerd in gerenommeerde publicaties zoals The New York Times, New York Magazine en The Wall Street Journal. Daarnaast heeft hij een Master of Fine Arts in creatief schrijven behaald aan de prestigieuze Columbia University.

De benoeming van Johnson valt samen met Highsnobiety’s wereldwijde expansie-strategie. Het bedrijf is wereldwijd actief met het hoofdkantoor in Berlijn en kantoren in Amsterdam, New York, Los Angeles, Londen, Parijs, Milaan en Tokio. Highsnobiety is in 2005 opgericht door CEO David Fischer. In 2022 kondigde Zalando SE aan een meerderheidsbelang in het bedrijf te hebben verworven. Highsnobiety richt zich voornamelijk op contentstrategieën die zowel online als offline inspelen op de dynamische en snel veranderende interesses van een jong, cultureel betrokken publiek. De Zalando-dochterbedrijf laat zich bijvoorbeeld inspireren door de creatie van cultuur geëngageerde ervaringen, zoals eerdere succesvolle pop-upseries die eerder in steden zoals Londen, Parijs en New York.