Amsterdam Fashion Week: “Het is niet onze ambitie zoals Parijs of New York te zijn”

De nieuwe editie van Amsterdam Fashion Week staat weer voor de deur. Het Nederlandse mode-evenement krijgt een steeds herkenbaarder gezicht binnen de industrie en vindt traditiegetrouw aan het einde van de zomer plaats. “We willen groeien in eigenheid,” zo vertelt creatief directeur Danie Bles van Amsterdam Fashion Week.

Met diverse edities de afgelopen jaren, heeft de modeweek een eigen ritme gevonden. “We willen laten zien wat we in Nederland hebben en daar zit vooral veel jong talent én toevallig veel talent op het gebied van upcycling bijvoorbeeld tussen,” zo vertelt Bles telefonisch. Het programma staat dan ook bol van jonge talenten en ontwerpers die bezig zijn met duurzaamheid en innovatie.

Amsterdam Fashion Week heeft de afgelopen jaren verschillende vormen gekend. Zo werden de shows in september 2018 nog allemaal op dezelfde plek gehouden, terwijl ze nu door de stad verspreid zijn. Een concept waar in 2020 nog mee gespeeld is door de eigenaren, is het concept van AFW Studio. Die modeweek vond plaats in maart van 2020. “Dat hebben we maar één keer gedaan,” zo vertelt Bles. “Het was een kleine, spontane editie. Toen realiseerden we, ondanks dat het heel leuk is, één grote editie die langer is, onze voorkeur heeft. Dus één keer per jaar vier dagen, in plaats van twee keer twee dagen.”

Amsterdam Fashion Week focust op eigenheid voor verdere groei

Het opzetten van Amsterdam Fashion Week gebeurt geheel zonder subsidie van de gemeente Amsterdam. “De gemeente ziet ons niet als culturele instantie. Daarnaast hebben we ook niet één grote sponsor.” De modeweek gaat namelijk partnerships aan waardoor het evenement gefinancierd wordt, maar wil deze samenwerkingen wel zo natuurlijk mogelijk voor alle partijen houden. “Hoe kunnen we het zo mooi mogelijk integreren zonder grote banners bijvoorbeeld?" Zo zijn Wella en Mac Cosmetics al seizoenen lang partners en verzorgen het haar en de make-up van de shows, maar is bijvoorbeeld ook Steve Madden al eerder te zien geweest als partner. Deze september-editie vindt er een samenwerking plaats tussen Steve Madden en ontwerper Ronald van der Kemp.

Het geld van de partnerships gaat weer terug naar de ontwerpers die op de modeweek staan, maar Bles geeft wel toe dat niet alle shows honderd procent gefinancierd kunnen worden door Amsterdam Fashion Week. “Soms moeten ontwerpers of merken zelf ook nog wel een bijdrage leveren, maar we proberen dus op een zo creatief mogelijke manier funding bij elkaar te halen en waar we kunnen ontwerpers te supporten.”

Het feit dat er geen grote algemene geldschieter is voor de modeweek, ziet Bles ook wel weer als iets positiefs. “Je moet echt vanuit je creativiteit en uit je onderbuikgevoel het opzetten.” Die creativiteit is ook belangrijk voor de deelnemende ontwerpers. “To each his own. Iedereen moet kunnen showen waar en hoe zij willen.” Het programma van komende editie is dan ook gevuld met presentaties, optredens, traditionele shows, talks, maar ook diverse feestjes. Wel is alles, behalve The Hub, alleen op uitnodiging te bezoeken.

“We hebben niet de ambitie om zoals Parijs, Milaan of New York te worden. Dat is vaak wel de perceptie dat we dat willen zijn, maar dat worden we niet en dat zijn we ook gewoon niet. We moeten trots zijn op wat we juist wel zijn. We zijn de springplank voor nieuw sustainable talent.” De eigenheid die de modeweek heeft, daar ziet Bles nog groei in. “Ik denk dat je altijd naar morgen moet kijken en altijd weer verder moet kijken. We leven in een tijd waar creatieve input en originaliteit enorm gewenst is,” zo geeft ze aan. “Mode moet ten allen tijden gevierd worden. Het is een creatief proces en dat is wat mij betreft het mooiste wat er is.”