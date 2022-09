Mode van hotellinnen en een spelende Claes Iversen: dit waren de highlights van Amsterdam Fashion Week

Op het kantelpunt tussen augustus en september stond Amsterdam vier dagen lang in het teken van mode. Wie eind vorige week door het centrum liep kon de hip geklede bezoekers van Amsterdam Fashion Week zien fietsen over de Wallen of dreunende muziek horen opstijgen uit een kelder aan het Rokin.

Op het programma van de modeweek stonden terugkerende namen, waaronder het Belgische modehuis Natan, Ronald van der Kemp en accessoiremerk Wandler. Maar ook had er weer een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Merken als Schepers Bosman, Jenneskens, Reconstruct Collective en Cruèl waren er dit jaar niet meer bij. In hun plaats kwamen onder meer Martan, Atelier Reservé en Francon. Klassieke catwalkshows werden gecombineerd met kunstige performances en een aantal tussenvormen, zoals de show van Martan in Hotel Amrâth en het evenement van Duran Lantink en Steven Madden in seksclub Moulin Rouge. FashionUnited zette de highlights op een rijtje.

Martan: muziek theater en mode in hotelsfeer

Het Amsterdamse label Martan had op woensdagochtend de eer om Amsterdam Fashion Week te openen. Dit deed het merk met een totaalconcept van muziek, theater en mode in het Hotel Amrâth. Groepen genodigden vonden hun weg in het hotel dankzij diverse hosts en werden op meerdere plekken in de locatie gepositioneerd. De modellen verschenen uit alle hoeken en deden hun eigen performances.

Het Hotel Amrâth diende niet alleen als decor, maar had ook nog een andere link met de show. Zo is de collectie van Martan gecreëerd van hergebruikt hotel-linnen zoals damasten tafelkleden en Egyptische katoenen lakens.

De show van Martan in Hotel Amrâth. Foto: Ilsoo van Dijk

Silhouet van hotellinnen uit de collectie van Martan. Foto: Ulia Batiuk

Het debuut van 1/OFF Paris

Waar de presentatie van Martan op geen enkele manier te omschrijven was als een klassieke catwalkshow, was dit bij nieuwkomer 1/OFF wel het geval. In de SS23 show van het merk genaamd 'Otherworld' werd het publiek meegenomen in vier werelden: space denim, tenue de table, scarf couture en shape shifters. 1/OFF was een van de vele merken op het schema van Amsterdam Fashion Week die zich bezighouden met one-of-a-kind items en upcycling - het leek een rode draad te zijn in deze modeweek. 1/OFF maakt gebruik van items van luxe modehuizen en upcycled deze tot nieuwe items. "Het doel van de show is om meer mensen kennis te laten maken met onze kleding. En te laten zien hoe het anders kan, dat het einde van iets ook het begin van iets moois kan zijn," aldus oprichter Renée van Wijngaarden in de shownotities.

1/OFF Paris. Beeld: Team Peter Stigter

1/OFF Paris. Foto: Team Peter Stigter

Dansen met Wandler

Wandler is geen vreemde op het AFW-schema. Een jaar geleden koos het merk nog voor een collectiepresentatie, maar vanwege het vijfjarige jubileum stond de woensdagavond in het teken van een groot feest. Genodigden konden die avond in het Van Eesteren Museum aan de Sloterplas samen met het merk het jubileum vieren. Het merk koos er bewust voor geen items tentoon te stellen tijdens het evenement, zo vertelde een woordvoerder. De focus moest niet op één product liggen, maar op het merk als zijn geheel. Het enige wat af en toe voorbij kwam was een Wandler-tas in een van de visuals rondom de dj op het feest.

De feesttent van Wandler. Beeld: Pim Top

Rustpunt: Róhe Frames

Het relatief nieuwe Róhe Frames was tijdens AFW in een galerie aan de Rozenstraat te vinden. Geen catwalkshow maar een showroom was de gekozen vorm van het merk. Creatief directeur Marieke Meulendijks zag dit als het ideale moment om meer met het merk naar buiten te treden en ziet de collectie die het merk voorstelde als de beste collectie tot nu toe. Naast de collectie waren er ook kunstwerken te zien van kunstenaar Fransje Gimbrère waardoor de presentatie van Róhe Frames een fijn rustpunt werd op de donderdagochtend.

Fietsen met Viktor&Rolf

De donderdag vervolgde op de fiets, met een ‘merkbeleving’ van Viktor&Rolf. AFW-staf op fatbikes gidste pers en andere gasten in lange slierten dwars door het centrum, dat druk was op de zonnige septemberochtend. De tour leidde langs verschillende locaties waar sublijnen van Viktor&Rolf waren uitgestald: de Tulle-collectie in een klein modezaakje op een hoek in de Jordaan, de Mister Mister-mannencollectie in een barbershop op de Wallen, de parfums - waaronder het bekende Flowerbomb - in kunstbloemenboetiek Pompon. De tour sloot af in Hotel de L’Europe, waar de bruidscollectie werd tentoongesteld in lounge met wit-gouden wandpanelen.

Een spelende Claes Iversen

Een van de grote en gevestigde namen op het programma was de Nederlands-Deense couturier Claes Iversen. De ontwerper presenteerde zijn collectie 'Play' in het Adyen-pand aan het Rokin. Het was zo mogelijk de meest speelse collectie van Iversen tot nu toe. De catwalk werd gevuld met een explosie van kleur, prints en vormen en de gasten werden getrakteerd op een flinke dosis vreugde. Hoewel de ontwerper in het collectiebericht aangeeft niet te hebben gecollectioneerd, zijn er zeker terugkerende elementen tussen de items terug te vinden. Zo waren geschulpte randen een terugkerend detail en hadden veel items contrasterende biezen.

Claes Iversen-show - beeld via Team Peter Stigter

Claes Iversen-show - beeld via Team Peter Stigter

Claes Iversen-show - beeld via Team Peter Stigter

Claes Iversen-show - beeld via Team Peter Stigter

Van der Kemp en Kim Kardashian

Couturier Ronald van der Kemp presenteerde geen show, maar een ‘wake-up call’ voor de mode-industrie in de vorm van een korte film. De film had de titel ‘Role Model’ en belichtte de negatieve effecten van consumentisme door middel van beelden van de textielberg in de Atacamawoestijn in Chili, afgewisseld met TikTok filmpjes en beelden van Kim Kardashian, die praat over haar ‘dertigduizend kledingstukken’. De film, en het nagesprek met de ontwerper, lieten het publiek verwonderd achter.

Moulin Rouge: Duran Lantink en Steve Madden

Op donderdagavond verzamelde de modeminnende groep genodigden zich op de Wallen. In sekstheater Moulin Rouge was het evenement van Nederlands ontwerper Duran Lantink en schoenenmerk Steve Madden te vinden. De groep genodigden die geduldig stond te wachten voor het theater trok de nodige aandacht waardoor toeristen zich ook in de rij aansloten en aan de bewakers vroegen of ze kaartjes nodig hadden en waar ze die konden kopen. Ze kregen tot hun grote teleurstelling te horen dat het een privé event was en dat ze pas de volgende dag een van de shows konden bekijken. Genodigden werden een smalle trap opgeleid naar een donkere ruimte waar een paaldanseres op het publiek wachtte met laserlichten verbonden aan haar schoenen, bh en mondmasker. Diverse optredens volgden met op de achtergrond, achter de bar, de schoenen en tassen van Steve Madden. De schoenen van het merk kwamen terug in elke performance van de avond.

Doorkijkjes bij Francon

Gelijktijdig was in Rotterdam de show van Francon, in het depotgebouw van museum Boijmans van Beuningen. Het publiek kon plaatsnemen op bankjes langs de wanden van het grote atrium, dat wordt doorsneden door schuine trappen en glazen vitrines met kunstobjecten. Dat zorgde tijdens de show voor interessante doorkijkjes; de titel van de show was niet voor niets ‘Vantage Point’.

Theatermaker en zangeres Annelinde Bruijs bracht de architectonische archetypes waarop de eerste drie Francon-collecties werden gebaseerd tijdens de show tot leven in liedteksten, gezongen op een stevige beat. De cabin, het lake house en de toren: elk kregen ze hun eigen coupletten. De drie collecties werden door elkaar heen getoond, wat zorgde voor een mengelmoes van luxe loungekleding, stevige workwear en meer zakelijke pakken. Vooral de scherpe snits en rijke materialen van de wollen ensembles vielen op, net als de soepele lijnen van een dunne jurk in goudkleurig mesh, gedragen over zwart ondergoed.

Doorkijkjes bij de Francon-show in het Boijmans-depot. Foto: Team Peter Stigter

Wollen pak uit de tower-collectie van Francon. Beeld: Team Peter Stigter

De Lichtingshow

Op de vrijdagavond een jaarlijks hoogtepunt: de Lichtingshow, waar geselecteerde alumni van zeven Nederlandse modeacademies hun werk laten zien. Waar voorheen alle academies twee studenten naar voren schoven, was de aanpak dit jaar iets anders: elke academie kon één student naar de finale sturen, daarnaast werden nog drie andere finalisten uitgekozen via een open call. Zoals altijd was de sfeer opgetogen en waren de collecties verfrissend: soms grungy, soms luchtig; sterk persoonlijk, zoals de collectie die Rowen Lammers maakte over haar jeugd in een Nijmeegse buurt, of juist studieus - zoals Pablo Salvador Willems’ collectie, gebaseerd op NS-uniformen.

Aan het eind van de avond ging ontwerper Ruben Jurriën (Amfi) naar huis met de Lichting Award 2022, de prijs voor het meest veelbelovende modetalent. In zijn collectie ‘Pak van mijn hart!’ combineerde hij referenties aan vakmanschap met inclusieve maatvoering en een speelse esthetiek. De jury prees zijn werk om de positieve boodschap en nauwkeurige uitvoering.

Look uit de collectie van Pablo Salvador Willemars tijdens Lichting 2022. Beeld: Team Peter Stigter

Silhouet uit de collectie van Rowen Lammers tijdens Lichting 2022. Beeld: Team Peter Stigter

Roxane Mbanga en Darwin Winklaar

Eerder die dag was er al werk van eerdere Lichting-winnaars te zien geweest. In de kelder van het Adyen-gebouw toonden Roxane Mbanga en Darwin Winklaar, die in respectievelijk 2020 en 2021 de Lichtingprijs wonnen, elk een eigen performance. Mbanga borduurde daarbij voort op haar afstudeerwerk van vorig jaar. Haar performance Histoires de Femmes voltrok zich in het decor van een straat in Lagos, waar vier vrouwen hun dagdagelijkse dingen deden: was ophangen, kleding verkopen. Mbanga zelf was de vijfde vrouw, afwisselend passant en verteller. Haar performance ging over de ervaringen van vrouwen in de publieke ruimte: hoe ze worden onderworpen aan blikken van anderen, hoe kwetsbaar dat voelt. En over het vinden van kracht door in die openbaarheid een heel eigen ruimte te vinden tussen huid en kleding - specifiek de boubou, een wijd, luchtig kledingstuk dat voornamelijk in West-Afrika wordt gedragen.

Daarop volgde de performance van Winklaar, die samen met zes dansers een indrukwekkende show neerzette. Middels muziek, zang, choreografie en acteerwerk keerde Winklaar terug naar zijn jeugd op Aruba. “Ik heb me bij de hand laten nemen door mijn kindertijd,” vertelde hij achteraf, “en me laten leiden langs plekken en ruimtes waar nog heling nodig was.” Die inspireerden hem tot het maken van zes nummers, die de komende tijd worden gelanceerd met steeds een kleine kledingcollectie erbij. De eerste collectie, bij het nummer Flores Para Tu Altar, maakte Winklaar van wit woontextiel als tafelkleedjes en gordijnstof - verwijzingen naar de huiselijkheid van vroeger. De kleding werd tijdens de performance door Winklaar en zijn dansers gedragen.

Een diner met Atelier Reservé

De derde dag van Amsterdam Fashion Week werd afgesloten met Atelier Reservé. Het publiek werd getrakteerd op een intiem optreden waarbij 'een groep vrienden' zich één voor één neerzetten aan een mooi gedekte tafel in het midden van de locatie. Er werd gegroet en geknuffeld, er werd gekletst, er werden foto’s gemaakt - het gaf de aanwezige genodigden een licht gevoel van voyeurisme. Het tafereel werd begeleid door een dj en werd niet veel later aangevuld met meerdere dansers die uit het publiek naar voren traden en een rappende tafelgast. Centraal in het optreden stonden de one-of-a-kind kledingstukken van Atelier Reservé, gemaakt uit deadstock stoffen en gekenmerkt door patchwork.

Catwalk Junkie op de foto

Zoals voorgaande modeweken koos niet elk merk voor een show of een performance. Ook waren er tentoonstellingen, van bijvoorbeeld Catwalk Junkie. Het merk streek neer bij galerie Oode waar foto's van fotograaf Dion Bal te zien waren. Op de foto's werd de kleding van Catwalk Junkie getoond in 'power poses'. De foto's waren op hun beurt naar mode-illustraties vertaald door illustrator Beth Fraser.

De afsluiter: Natan

Het Belgische modehuis Natan sloot Amsterdam Fashion Week af. Na alle hectiek van de modeweek was de klassieke show een kalme afronding. De show werd gehouden in architectonische hoogstandje The Valley. Ontwerper Edouard Vermeulen liet zich inspireren door de natuur en de technologie en vertaalde dit naar vakmanschap en minimalisme. Een jaar eerder toonde Natan, eveneens op Amsterdam Fashion Week, voor het eerste enkele genderneutrale looks. Ook tijdens de afsluiting van deze modeweek waren er meerdere genderneutrale looks te zien.

Silhouet uit de Natan-collectie. Foto: Team Peter Stigter