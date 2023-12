Best of 2023: Interviews die u niet mag missen

2024 komt rap dichterbij, wat betekent dat FashionUnited traditiegetrouw terugblikt op de verhalen van het afgelopen jaar. Een selectie van lezenswaardige interviews gepubliceerd in 2023.

Franse modegroep SMCP creëert een opleiding om het verkoopvak ‘opnieuw betoverend te maken’

Januari - Sinds enkele jaren worstelen recruiters met het vinden van toekomstige retailverkopers en managers. Geconfronteerd met deze spanning in de detailhandel gaan sommige detailhandelaren de uitdaging aan. Dat is het geval voor de SMCP Group: het moederbedrijf van de confectiemerken Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac start een eigen opleiding en wil het beroep van verkoopadviseur "herlanceren". FashionUnited legt het uit.

Geschreven door Julia Garel.

Kledingmerk zonder maten: Julie Houben opent winkel in Antwerpen

Januari - Ondanks dat body positivity en inclusiviteit de laatste jaren langzaam maar zeker een groter deel uitmaken van de modewereld, merkte de 22-jarige Julie Houben nog steeds dat sommige vrouwen negatieve gevoelens ervaren bij hun maatlabel. Onnodig, zo dacht ze. Daarom besloot Houben haar eigen merk op te zetten dat de zaken net ietsje anders aanpakt. In plaats van de traditionele maten, werkt het gelijknamige label Julie Houben met aanduidingen die volgens haar staan voor een sterke vrouw. Zo hoopt Houben de soms negatieve associatie met kledingmaten bij haar klanten te kunnen veranderen.

Borre Akkersdijk over textiel innovatiebedrijf Byborre: “Het gebeurt niet vaak dat je een vliegwiel vindt, waarvoor geldt: hoe groter, hoe beter”

Geschreven door Marthe Stroom.

Februari - Nederlands textiel innovatiebedrijf Byborre zet zich in voor de verschuiving naar een circulaire textieleconomie en haalde begin februari bijna 17 miljoen euro op tijdens een investeringsronde. Met de kapitaalinjectie wil textielontwerper Borre Akkersdijk internationaal uitbreiden en blijven investeren in automatisering, materiaalonderzoek en data analyse om de toeleveringsketen efficiënter, productiever en transparanter te maken. Akkersdijk legt aan FashionUnited uit wat Byborre precies te bieden heeft.

Geschreven door Sylvana Lijbaart.

Vivian Hoorn lanceert ‘body confident’ label Viveh: “Kunnen dragen wat je mooi vindt geeft zelfvertrouwen”

Maart - “Niemand had mij verteld dat het opzetten van een modemerk zo intens kon zijn,” lacht Vivian Hoorn aan de telefoon. Lachen, dat kan ze gelukkig nog, ondanks de spanning. Vandaag lanceert ze haar eigen label Viveh, een label dat liefde predikt voor lichamen van alle vormen en maten - tegen de achtergrond van een mode-industrie waar standaard op maat vierendertig wordt gesampled.

Geschreven door Nora Veerman.

Matthijs van der Meulen. Beeld: Dave Weij

De CEO van Sneakerness: Het is niet alleen team Nike of Adidas meer

Mei - Dit weekend strijkt Sneakerness, een internationale sneakerbeurs voor consumenten, neer in de Kromhouthal in Amsterdam. Het evenement, dat ook plaatsvindt in andere Europese steden zoals Keulen, Londen en Parijs, is speciaal voor degenen die naast de populaire casual schoen ook geïnteresseerd zijn in kunst, sport, muziek en mode. Bovendien: er zijn een aantal grote merken aanwezig. In Amsterdam zijn dat onder meer Patta, Foot Locker, Adidas en Puma.

FashionUnited spreekt met co-CEO, Matthijs van der Meulen, over de huidige ontwikkelingen en trends in de sneakerwereld. Daarnaast vertelt hij over de kansen die ontstaan voor kleine merken als gevolg van Nike’s focus op een direct-to-consumer model.

Geschreven door Ole Spötter.

Een kijkje achter de schermen van Workingmenblues: Het Nederlandse bedrijf dat naam maakt als ontwerp- en productiebedrijf van high end stoffen

Juni - De wereld van de stofontwikkeling binnen het hogere segment wordt met name gedomineerd door Franse en Italiaanse bedrijven die al jarenlang op de markt opereren. Het is een competitieve markt, waarbinnen het moeilijk is als nieuwkomer naam te maken. Toch kreeg het Amsterdamse bedrijf Workingmenblues (WMB) dit als ‘vreemde eend’ voor elkaar. Inmiddels staan ze bekend om hun specialisatie in borduurwerk, pailletten en kant, tonen ze als enige Nederlandse bedrijf op de gerenommeerde beurs Première Vision en zijn ze vertegenwoordigd door agentschappen in New York, Los Angeles, Parijs, Seoul, Cota, Osaka, Brussel, Melbourne, en Amsterdam. FashionUnited ging langs bij het gloednieuwe atelier en kantoorruimte van het bedrijf en hoorde hier van de oprichters, Aleks Kuijpers en Laure Lebrun, alles over hoe ze binnen deze competitieve markt navigeren.

Dit artikel is geschreven door Marthe Stroom.

Hoe Esprit zich klaarmaakt voor een grote relaunch na jaren van merk degradatie

Juli - Esprit is van oorsprong een Amerikaans merk, maar het erfgoed van 'California cool’ is door de jaren heen bijna verloren gegaan. Na een grondige hervorming van het bedrijf de afgelopen drie jaar gaat het merk dit najaar voor een grote herlancering. CEO William Pak vertelt in het Europese kantoor in Amsterdam over de reis die het bedrijf heeft afgelegd en wat men kan verwachten van het nieuwe Esprit.

Dit artikel is geschreven door Caitlyn Terra.

Nathalie Vleeschouwer’s brand manager over nieuw winkelconcept: “In Knokke steeg de omzet met 75 procent”

Juli - Het Antwerpse modemerk Nathalie Vleeschouwer verkende de afgelopen paar jaar heel wat nieuwe gebieden. Zo was er een eerste mannencollectie, meer focus op de Belgische thuismarkt en de lancering van eigen zonnebrillen, slippers, geur en badmode. Daarbovenop culmineerde dit alles zich in een compleet nieuw winkelconcept waarbij al deze elementen onder één dak te vinden zijn. In gesprek met FashionUnited vertelt Suzan Harlange, de brandmanager van het merk die al ruim tien jaar fungeert als de rechterhand van Nathalie Vleeschouwer zelf, hoe de corona lockdowns deze veranderingen teweegbracht, de successen en uitdagingen van de nieuwe strategieën van het merk en wat er nog meer voor het merk in de pijplijn zit.

Dit artikel is geschreven door Marthe Stroom.

Credits: Joline Jolink

Van Rotterdam naar Overijsselse boerderij: Joline Jolink zet regeneratief model op

Juli - “Ik heb heel veel zin om dit nieuws te delen”, vertelt Joline Jolink enthousiast in een videocall met FashionUnited. Ze verhuist haar Rotterdamse ontwerpstudio naar een woonboerderij in Welsum, Overijssel. Daar wordt straks het hele proces, van grondstof tot eindproduct, inzichtelijk. Het wordt een plek die haar ontwerpstudio, werkplaats, winkel en permacultuursamenbrengt, vertelt ze.

Dit artikel is geschreven door Sylvana Lijbaart.

Ganni mede-oprichter vertelt over de triomfen en uitdagingen van materiaalinnovatie

Augustus - Nicolaj Reffstrup, de mede-oprichter van het Deense label Ganni, zet in op het potentieel van innovatieve materialen om de mode-industrie schoner te maken en gelooft dat samenwerking tussen merken en start-ups daarbij een cruciale rol zal spelen.

Op de Global Fashion Summit eind juni toonde Ganni een "koolstofnegatief cellulose textiel", dat naar verluidt direct wordt gemaakt van koolstofemissies door middel van "een volledig enzymatisch proces".

Het materiaal - dat Reffstrup op het podium onthulde in de vorm van een bescheiden pulp en garen - is ontwikkeld door Rubi, een in Californië gevestigde biotech start-up die steun heeft gekregen van onder andere modeketens H&M en Patagonia.

In een gesprek met FashionUnited beschreef Reffstrup hoe de technologie van Rubi de manier waarop bomen groeien nabootst: Het bedrijf gebruikt op industriële schaal biochemische processen die worden aangedreven door enzymen om koolstofemissies "op te eten" en op basis daarvan "koolstofafgeleide, grondstofneutrale" textiel te maken.

Geschreven door Huw Hughes.

Onbekend maakt onbemind: De Steek brengt vakmanschap van kleding maken terug

Augustus - Fast fashion, het fenomeen dat in de jaren ‘60 ontstond, zorgde ervoor dat het vakmanschap van kleermaken naar de achtergrond verdween. Kleding moet sindsdien inspelen op de laatste trends, zo goedkoop mogelijk geproduceerd zijn en vooral sneller gemaakt worden. Aan dit fenomeen wil Natalie de Koning, modeontwerpster en eigenaar van atelier De Steek, niet meewerken. Ze wil het tegenwerken.

Geschreven door Sylvana Lijbaart.

Een ‘future forward stoffenwinkel’: Zo pakken ze het bij Bakermat aan

September - Waar vind je tegenwoordig nog een écht goede stoffenwinkel? Vanaf 22 september in ieder geval in Antwerpen. Daar opende Bakermat - een stoffenwinkel, maar ook een material agency én op een later moment krijgt het zelfs een digitale stoffenbibliotheek. “We willen een gat vullen dat er momenteel is in de transitie van fysiek naar digitaal materiaal.” Hoe dit precies zit leggen oprichters Cedric Jacquemyn en Quinten Schaap uit aan FashionUnited.

Geschreven door Caitlyn Terra.

Iris van Herpen, koningin Maxima en Brigitte Macron tijdens de opening van Sculpting The Senses. Credits: Iris van Herpen

Iris van Herpen: “Ik ben volledig onafhankelijk en dat wil ik blijven”

November - Op 28 november openden koningin Maxima en Brigitte Macron de tentoonstelling “Sculpting The Senses” van Iris van Herpen in het Parijse Musée des Arts Décoratifs. FashionUnited ontmoette Van Herpen bij de opening en vroeg haar hoe ze erin slaagde haar creativiteit te behouden, haar onderzoek voort te zetten en wat couture voor haar betekende. Dit zijn haar antwoorden.