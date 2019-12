Best of: Achtergrond artikelen 2019

Het jaar loopt weer op zijn einde, wat betekent dat FashionUnited traditiegetrouw terugblikt op de verhalen van het afgelopen jaar. Een selectie van lezenswaardige achtergrond artikelen gepubliceerd in 2019.

Maart 2019 - Het Midden-Oosten is een winstgevende markt, maar dat is niet de enige reden waarom The Modist zo aantrekkelijk is voor investeerders. Luxe ‘modest fashion’ groeit snel in Westerse landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigde Koningrijk -- ongeveer 45 procent van de omzet van The Modist is uit die twee landen afkomstig. Volgens retail data-analyse bureau Edited hebben modewinkels in de voornoemde landen hun assortiment ‘modest’ kledingstukken met 15 procent uitgebreid sinds 2017. De stijging is makkelijk te begrijpen: Google krijgt maandelijks alleen al in de VS gemiddeld 8,000 zoekopdrachten naar de term ‘modest clothing’.

Foto: Fryske trui door It Erfskip & Loop.a Life in samenwerking met Berber Soepboer

Mei 2019 - Met haar succesvolle boeken heeft auteur Stella Ruhe de vergeten visserstrui weer op de kaart gezet. In veel historische Nederlandse vissersplaatsen zijn breiclubs opgericht, waar breiliefhebbers samenkomen om de truien uit haar boeken te maken. De aloude breitraditie is daarmee weer springlevend. Maar dat niet alleen: er worden ook nieuwe truien ontworpen. De tijdloze eenvoud en soberheid van de Nederlandse visserstruien spreekt tot de verbeelding. Hedendaagse ontwerpers blazen de authentieke werktrui nieuw leven in, vaak met duurzaamheid, recycling of lokale productie als speerpunten. Zo ontwierp Sjaak Hullekes een eigentijdse variant op de visserstrui, gebaseerd op zijn Zeeuwse roots. De ontwerper is geboren en getogen in Zierikzee, een havenstadje op het eiland Schouwen-Duiveland. “Voor mij als kind was het zo logisch en zichtbaar dat de visserij hier een belangrijke rol speelde voor de bewoners.”

Foto: Cruise collectie Dior 2019: eigendom Dior, van fotografen Estelle Hanania en Adrien Dirand

Mei 2019 - Cruise- en resortcollecties waren ooit uitsluitend bedoeld om de elite te kleden die aan het einde van het jaar met vakantie ging. Bij warenhuizen hingen in deze tijd van het jaar vooral parka’s en winterspullen in de rekken, en ontbrak het aan zomerse stoffen, badkleding en een vakantiegarderobe. Maar, in het huidige tijdperk van betaalbare, commerciële vliegreizen zijn deze vakanties niet langer uitsluitend bestemd zijn voor de jetset. En online winkelen heeft het mogelijk gemaakt bikini’s te kopen bij winterse temperaturen en snowboots in hartje zomer. Kortom, men kan alles, overal en op elk gewenst moment kopen.

Foto: Heist

Juni 2019 - Waar een ontevreden consument is, zijn zakelijke perspectieven. Een aantal startups werd de laatste jaren opgericht met het doel de klachten van consumenten over panty’s op te lossen. Ze willen de pantymarkt verstoren omdat de meeste merken volgens hen weinig innovatiefs hebben gebracht. “Het is 2019 en mensen dragen nog steeds dezelfde panty’s als in de jaren 60”, zegt Fiona Fairhurst, vice president of innovation bij het Britse merk Heist Studios, een digital, direct-to-consumer merk opgericht in 2015 in het VK. Dankzij de klachten van 67 vrouwen, heeft Heist panty’s ontworpen die volgens hen zowel comfortabel als duurzaam zijn. “Niet rollen, niet draaien, niet schuren”, belooft het merk op zijn website. Heist is zo trots op hun product dat ze het “de beste panty’s die je ooit zult dragen” noemen.

Silhouetten ©Sonia Rykiel lente/zomer 2020 collectie door Julie de Libran.

Juli 2019 - Op donderdag 25 juli, toen de rechter van Parijs tot onmiddellijke liquidatie besloot, was het verdriet tweevoudig. Geen verlenging, maar definitieve sluiting van de tien verkooppunten op 26 juli, werknemers die opeens op straat stonden, in afwachting van onderhandelingen over hun ontslagvergoeding, maar vooral, het ergst, het eind van Sonia Rykiel, een modemerk dat sinds 1968 deel uitmaakt van het Franse erfgoed. “Ondanks de steun uit de sector voor de medewerkers van het merk, zijn we uiterst verbaasd over het vrijwel ontbreken van reacties van bestuurlijk niveau,” bekent een voormalige werkneemster van het modehuis aan FashionUnited. “Bij eerdere ceremonies en ook bij de modeshows stonden de beroemdheden en hoogwaardigheidsbekleders vooraan, nu het eind in zicht is hoor of zien we niemand meer. Zelfs de minister van Cultuur niet.”

Foto: Stella McCartney Facebook

Augustus 2019 - Stella McCartney is volgens LVMH's eigenaar Bernard Arnault een van de belangrijkste personen van de nieuwe, milieubewuste luxemodemarkt. Over de aantrekkingskracht van het merk voor LVMH zegt hij: "Doorslaggevend is dat Stella de eerste was die duurzaamheid en ethische kwesties al heel vroeg op de voorgrond plaatste." Melania Grippo, een luxegoederenanalist bij Exane BNP Paribas en geciteerd door de 'Financial Times', schat dat het merk Stella McCartney een jaaromzet heeft van 280 miljoen euro tot 300 miljoen euro. Volgens Grippo heeft de nieuwe aanwinst "een marginale invloed" op de jaaromzet van LVMH en is de overname niet financieel gedreven, maar het bevestigt wel het vermogen van de groep om merken aan te trekken, te voeden en te ontwikkelen."

Foto: Lajos-Eric Balogh / picture alliance / dpa Picture-Alliance / AFP

Augustus 2019 - Chanel, een van de meest prestigieuze Franse luxe modehuizen ter wereld, blijft een mysterie om zich heen creëren en dit draagt zeker bij aan de allure van het merk. Chanel maakt geen deel uit van de twee grootste modeconglomeraten ter wereld, LVMH en Kering. Chanel, opgericht door de legendarische Coco Chanel in 1910, is altijd afgeschermd geweest van deze machtsstrijd en niet afhankelijk van buitenlands kapitaal om wereldwijde trends te blijven dicteren. En hoewel het bedrijf aanzienlijke financiële steun geniet, wordt het bedrijf al drie generaties lang geleid door de familie Wertheimer.

Foto: Dr. Martens FW19 - Vegan

Augustus 2019 - In de loop der jaren heeft de schoen een aantal verschillende eigenaren gehad en is de productielocatie ook veranderd. In de late jaren negentig moest het moederbedrijf van Dr. Martens, the Griggs Group Limited, door financiële moeilijkheden het merendeel van de productie verplaatsen. Tot op de dag van vandaag werkt er nog een team in Wollaston met oude machines uit Engeland die het oorspronkelijke productieproces in stand houden. In 2013 werd het merk voor 300 miljoen pond overgenomen door het Permira investeringsfonds, toenmalige eigenaar van Hugo Boss en New Look. Permira heeft wonderen verricht met het merk. Sinds de overname heeft het schoenenbedrijf een uitstekende groei gerapporteerd; de omzet en de operationele winst zijn allebei gestegen. Ook dit jaar steeg de winst van het Britse merk met 70 procent. Wat is er gebeurd?

Winkelstraat foto, credit FashionUnited.

Oktober 2019 - Het aantal bezoekers is een belangrijke, maar gelukkig niet de enige variabele om het succes van een winkelgebied te meten en verklaren. Er zijn nog andere factoren die een rol spelen, zoals de verblijfstijd, nieuwe bezoekers en de bezoekfrequentie. Bureau RMC brengt ook deze variabelen in kaart voor de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Binnenstad Den Haag zit in een positieve flow.

Foto: Mao Mart SS19 | credit: Mao Mart

Oktober 2019 - De aanhoudende inspanningen voor een nieuw “Made in China” komen tegelijkertijd met de verplaatsing van productie naar het buitenland als gevolg van stijgende arbeidskosten en van de poging van leveranciers om meer rendement te halen uit de toeleveringsketen. ”Het arbeidscomponent toont een neerwaartse tendens; ieder seizoen eisen inkopers kortingen en na jaren van hetzelfde gedrag is de koek op,” zei Edwin Key, CEO van Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel, in Shanghai. “Het lijkt een natuurlijke ontwikkeling om dan de toeleveringsketen op te klimmen om importeur te worden, meer diensten te leveren en uiteindelijk eigenaar van een eigen merk te worden.” Rond de helft van de exposanten op de september editie van Chic werken aan hun eigen merk. In maart is dit aantal historisch gezien zelfs hoger, met 80 procent. De meeste bedrijven zijn nog afhankelijk van de productie voor anderen terwijl ze hun eigen merken opbouwen, maar bedrijven die uitsluitend hun eigen ontwerpen verkopen zijn in opkomst.

Foto: Izmir Factory | via Hugo Boss.

November 2019 - De confectie-industrie is nog in grote mate afhankelijk van naaiwerk door mensen, een proces dat nog niet geautomatiseerd is; merken besteden grote delen van productie nog uit, en rekent op goedkope externe arbeid in plaats van het duurdere alternatief van geavanceerde technologie. De Izmir fabriek van Hugo Boss, die 65.000 vierkante meter beslaat, maakt ook nog gebruik van handmatig naaiwerk, maar bedenkt nieuwe manieren waarop mensen en machines samenwerken. De fabriek produceert maar liefst 900.000 pakken per jaar, alsook twee miljoen overhemden en 550.000 stukken damesconfectie, zo meldt de website van het bedrijf. Volgens Joachim Hensch, managing director bij Hugo Boss Textile Industries Ltd. is de fabriek ook begonnen met het aanleveren van orders van enkele stukken aan pilot stores in Azië.

