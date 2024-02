De seizoenspreview van de FW24-modeweek: Debuten, oude bekenden en evenementen om naar uit te kijken

Het seizoen van de FW24-damesmodeweek nadert. Met zoveel debutanten en oude bekenden op de agenda lijkt het een spannende tijd te worden voor de industrie. Voordat we ons storten op de naderende agenda’s, heeft FashionUnited alle informatie verzameld die u moet weten om u voor te bereiden op wat komen gaat.

New York: van 9 tot en met 14 februari

Tommy Hilfiger, FW22 - NYFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Debutaten

Ludovic de Saint Sernin, 11 februari: Bijna een jaar na zijn aftreden als creatief directeur bij Ann Demeulemeester maakt Ludovic de Saint Sernin een internationaal debuut voor zijn gelijknamige merk.

Câllas, 10 februari:Derek Lam maakt zijn debuut onder het Italiaanse label Câllas. Zijn eerste collectie is gericht op het versterken van een herkenbare merkidentiteit door middel van onderscheidende silhouetten in alle categorieën.

Anderen: Bishme Cromartie, Colleen Allen, Jane Wade en Meruert Tolegen.

Oude bekenden

Puma, 8 februari: Een jaar na de laatste NYFW plant sportkledinglabel Puma een reboot om de heropleving van de Mostro sneaker uit 1999 te vieren.

Tommy Hilfiger, 9 februari: Tommy Hilfiger maakt dit seizoen een terugkeer, met een showcase die volgens het merk een "moderne expressie van Classic American Cool" zou weerspiegelen en een herontdekking van de oorspronkelijke preppy roots van het merk.

Thom Browne, 14 februari: CFDA-voorzitter Thom Browne keert terug naar zijn geboortegrond nadat hij eerder in Parijs showde om NYFW op de laatste dag af te sluiten.

Anderen: Monse Lafayette 148 en Libertine.

Speciale evenementen

National Geographic, 10 februari: Vooruitlopend op de aankomende vrouwelijke docuserie 'Queens' debuteert National Geographic op NYFW met een meeslepende show waarin dierlijke matriarchale thema's worden benadrukt en opkomende ontwerpers worden gepromoot.

Delpozo: Als onderdeel van de herlancering van het Spaanse merk komt Delopozo naar NYFW met een presentatie die alleen op afspraak is om het 50-jarig bestaan te vieren.

London: van 16 tot en met 20 februari

Dunhill FW20 menswear show. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Debutanten

FitFlop x Roksanda, 17 februari: Kort na het onthullen van een vernieuwd merkimago, is schoenenmerk FitFlop nu klaar om een samenwerking aan te gaan met LFW-klassieker Roksanda met een collectie die ontworpen is door een gezamenlijk in-house team en die verder zal reiken dan het huidige seizoen.

Oude bekenden

Dunhill, 16 februari: Na een korte onderbreking, met de laatste show in 2020, bereidt Dunhill zich voor op een terugkeer naar LFW met een intieme modeshow om de komst van de nieuwe creatief directeur Simon Holloway te vieren. Het evenement valt ook samen met de 130e verjaardag van het merk.

Speciale evenementen

Ukrainian Fashion Week, 10 februari: De derde editie van de Ukrainian Fashion Week organiseert opnieuw een gezamenlijke show tijdens LFW. Dit keer zullen Tamar Keburia, J'Amemme en Gasanova hun FW24/25 collecties tonen.

1664 Blanc: Als onderdeel van de Londense viering in de hele stad zal hoofdsponsor 1664 Blanc een experience organiseren in Selfridges, waar een programma in de bioscoop van de retailer veteranen en pioniers uit de branche aan het woord laat tijdens verschillende lezingen.

Milan: van 20 tot 26 februari

Blumarine SS24 - MFW. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Debutanten

Sagaboi, 22 februari: Na zijn debuut in herenkleding tijdens AW23 LFW brengt Geoff Cooper zijn jonge, op de Cariben geïnspireerde label dit jaar naar Milaan, waar hij naar verwachting zal voortbouwen op de fusie van zijn Trinidadiaanse afkomst met de West-Indiaanse cultuur.

Tod’s, 23 februari: Er zal dus ook een verschuiving plaatsvinden bij het Italiaanse leermerk, waar de voormalige Bottega Veneta ontwerper Matteo Tamburini ook zijn debuut zal maken na zijn benoeming in december..

Blumarine, 23 februari: Dit seizoen debuteert Walter Chiapponi als creatief directeur voor Blumarine, een rol die hij op zich nam na zijn vertrek bij Tod's eerder vorig jaar.

Feben, 25 februari: Een nieuwere naam op het programma is Feben, een Londense en voormalige LFW-klant, die naar Milaan komt met ondersteuning van Dolce & Gabbana.

Oude bekenden

Marni, 23 februari: Een van de terugkomers is Marni, dat korte tijd van het Milaanse programma was afgeweken om shows te houden in Parijs, Tokio en New York als onderdeel van een breder initiatief om het merk dichter bij klanten wereldwijd te brengen.

Paris: van 26 februari tot en met 5 maart

Off-White FW23. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Debutanten

Rochas, 28 februari: Van Alessandro Vigilante, nieuwste creatief directeur voor Rochas, wordt verwacht dat hij de identiteit van het huis herdefinieert en nieuwe richtlijnen toepast voor zijn debuut dit seizoen.

Chloé, 29 februari: Chemena Kamali maakt dit seizoen haar debuut als creatief directeur voor Chloé, een merk waarmee ze al een band had nadat ze eerder als ontwerpster had gewerkt voor een periode bij Saint Laurent.

Alexander McQueen, 2 maart: Na het vertrek van Sarah Burton, creatief directeur van het merk voor de lange termijn, gaat Alexander McQueen een nieuw tijdperk in onder leiding van de pas benoemde leider Seán McGirr, die zijn positie bij Ann Demeulemeester verruilde voor de plek aan het roer van het Britse merk.

Zomer, 5 maart: Na een eerdere expositie tijdens een evenement buiten de planning om met Dover Street Market vorig seizoen, gaat het nieuwe merk Zomer dit jaar naar Parijs, met een collectie ontworpen door oprichters Daniel Aitouganov en Imruh Asha van Dazed Digital.

Oude bekenden

Lacoste, 5 maart: Meer dan twee jaar na de vorige PFW show voor SS22 keert Lacoste terug naar de lichtstad onder de creatieve leiding van hoofdontwerper Pelagia Kolotourus, die vorig jaar haar debuut maakte bij het merk tijdens de New York Fashion Week.

Off-White, 29 februari: Na het missen van de afgelopen seizoenen, zal Off-White terugkeren op het Parijse podium met een co-ed show getiteld 'Black by Popular Demand', de derde presentatie onder de creatieve leiding van Ibrahim Kamara.

Speciale evenementen

Louis Vuitton, 5 maart: Dit seizoen is het 10 jaar geleden dat Nicolas Ghesquière de creatieve leiding had over de damesmode bij Louis Vuitton. Het Franse luxehuis keert terug naar zijn gebruikelijke plek om de week af te sluiten. In de aanloop naar deze gelegenheid blikte Ghesquière op zijn sociale media terug op zijn tijd bij het merk en bouwde hij spanning en anticipatie op voor de komende show.