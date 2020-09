De toekomst van retail: technologie als zekerheid

2020 is verre van het makkelijkste jaar gebleken. Na een stille lente en een verwarrende zomer staat er een nieuw seizoen voor de deur. Het is dan ook tijd om vooruit te kijken! Wat kun je als ondernemer doen om ervoor te zorgen dat jouw winkel in de toekomst beter bestand is tegen een eventuele crisis?

Deze vraag wordt beantwoord in de gids ‘ Future proof: een gids voor retail ’. In deze gids wordt uiteengezet hoe technologie jouw onderneming kan helpen bij het voorbereiden op nieuwe en nog onbekende uitdagingen. Verschillende noodzakelijkheden zoals verkopen via verschillende kanalen en het behouden van klantcontact op afstand komen aan bod. De volledige gids kun je hier gratis downloaden, we zetten hieronder alvast een tweetal tips onder elkaar.

1. Versterk de totale klantervaring

Veel retailers zien de persoonlijke service en het contact dat ze hun klanten bieden als één van hun belangrijkste USP’s. Maar wat gebeurt er als dit wegvalt? Als moderne retailer kun je niet meer vertrouwen op alleen je fysieke winkel, ook je online kanalen zullen van hoog niveau moeten zijn. Je kunt dit realiseren door meer tijd te besteden aan de online klantervaring. Probeer om ook hier, net zoals in de winkel, de ervaring van je bezoekers zoveel mogelijk te personaliseren. Maak gebruik van een chatfunctie waar ze met al hun vragen terecht kunnen, of vervang jouw persoonlijke advies door een app die op basis van eerdere interesses online productaanbevelingen doet.

Door een omnichannel loyalty programma te installeren kun je je online en offline service naadloos in elkaar over laten lopen. Niet alleen kunnen vaste klanten zowel online als offline sparen voor leuke beloningen, maar jij kunt ze met behulp van de opgeslagen klantdata ook verrassen op hun verjaardag, gepersonaliseerde kortingen aanbieden en ze als eerste een sneak peak bieden van je nieuwste collectie.

2. Denk vooruit

Een moderne wereld vraagt om moderne retail technologie. Als je nog steeds gebruik maakt van een kassasysteem dat niets meer kan dan het registreren van verkopen, doe je jezelf en je onderneming tekort. Investeer in retail technologie waarmee je kunt groeien, waarmee nieuwe kanalen zoals online ondernemen toegankelijker worden (want: makkelijker te overzien) en waarmee je data kunt verzamelen die jou weer nieuwe inzichten geeft over wat je goed doet en wat beter kan.

Maak jezelf los van het apparaat op de toonbank door te kiezen voor een cloud-oplossing waarmee je altijd en overal kunt zien hoe de zaken ervoor staan. Krijg beter inzicht in de prestaties van je werknemers en pas met behulp van omzetdata je roosters aan zodat ze beter aansluiten bij de daadwerkelijke drukte in je winkel.