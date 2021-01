Digitale marktentree door Oost-Europese bedrijven

De wereldwijde COVID-19 pandemie heeft de beurzenwereld op zijn kop gezet. Verreweg de meeste beurzen zijn niet doorgegaan in hun fysieke vorm, en waar dit wel gebeurde bleven de bezoekersaantallen flink achter. Sommige fashion fairs weten zich te herpakken en bieden online trade fairs en B2B platforms aan. Onder de huidige omstandigheden wordt online sales & marketing voor modebedrijven nog belangrijker dan het al was, en het deelnemen aan online beurzen sluit daar naadloos bij aan. Twee bedrijven uit Belarus die deelnemen aan het Ready to Trade project van CBI en ITC hebben zich de afgelopen periode voorbereid op zo’n online beursdeelname. Graag stellen we Priorstil en Panda uit Belarus voor.

Priorstil

Priorstil produceert nachtkleding, homewear en lingerie, en heeft een uitgebreid productportfolio dat meer dan 200 stijlen van verschillende ontwerpen en maten biedt. Het portfolio omvat voornamelijk nacht- en huiskleding voor dames, en ondergoed. Zij bieden hun exclusieve collecties voor private labels en andere fabrikanten. Priorstil heeft onlangs haar nieuwe merk Mirolina gelanceerd. Mirolina biedt mooie en comfortabele nachtkleding voor dames, voor rust en ontspanning. De collectie van Mirolina is te zien op hun nieuwe website .

Priorstil heeft de kans om deel te nemen aan de online versie van de beurs Salon International de la Lingerie met hun nieuwe merk Mirolina. Salon de International de la Lingerie vindt normaliter plaats in februari in Parijs, maar heeft nu een online platform genaamd Lingerie Connect ontwikkeld. Priorstil werkt hard aan de voorbereiding op de online beurs en is erg enthousiast over deze kans; "Salon International de la Lingerie is de belangrijkste ontmoetingsplaats waar een nieuw merk zich kan presenteren aan kopers en potentiële partners. Daarom zijn we erg blij dat we dankzij deelname aan het CBI-programma zo'n kans hebben gekregen om deel te nemen, ondanks het online format van de tentoonstelling. Wij beschouwen deze vorm van participatie als progressief en optimaal in de huidige omstandigheden." Tot en met 21 februari is de virtuele stand van Mirolina hier te bezoeken.

Panda

Panda is ook gevestigd in Belarus en heeft een breed assortiment: kinderkleding, maar ook ladies wear en avond- en bruidskleding. Panda is een gevestigde naam op de eigen markt, maar verkoopt ook al in Rusland en Oekraïne. Het bedrijf heeft de ambitie om nu naar de EU te exporteren, onder andere met de kinderkledingproducten. Panda maakt kidswear voor iedere dag, met een sterke focus op kleding die geschikt is voor schoolgaande kinderen. Bij het maken van elk kinderkledingproduct wordt rekening gehouden met belangrijke details: de natuurlijke stoffen, draaggemak, duurzaamheid in onderhoud, kwaliteit van het maatwerk en natuurlijk het volgen van modetrends. De collecties worden jaarlijks aangevuld met nieuwe modellen elegante jurken en rokken, comfortabele truien en T-shirts, sportbroeken en shorts, zakelijke overgooiers en vesten. Alle afgewerkte producten voldoen aan hoge kledingvereisten en kwaliteitsnormen.

Panda is haar online sales & marketing strategie momenteel aan het ontwikkelen en is zich aan het oriënteren op deelname aan online B2B events voor kinderkleding. Hiermee hopen ze om potentiële partners of klanten te ontmoeten tijdens de huidige pandemie.

Ready to Trade