Duran Lantink finalist bij International Woolmark Prize

De International Woolmark Prize heeft in 2025 een overwegend Belgisch en Nederlands tintje. Onder de finalisten bevinden zich twee Belgische modemerken en één Nederlandse, zo blijkt uit de lijst van genomineerden.

Nederlandse ontwerper Duran Lantink is één van de finalisten. Uit België zijn de ontwerpers achter het Belgische merk Ester Manas (Ester Manas en Balthazar Delepierre) zijn finalisten, samen met landgenoot Meryll Rogge. In totaal dingen er acht opkomende merken mee voor de International Woolmark Prize.

International Woolmark Prize 2025: Duran Lantink, Meryll Rogge en Ester Manas onder finalisten

Duran Lantink is al vele malen genomineerd voor internationale modeprijzen. In 2024 nam hij de Karl Lagerfeld Prize mee naar huis bij de uitreiking van de LVMH Prize. De ontwerper werd in 2019 ook genomineerd voor de LVMH Prize, maar won niet. In 2023 viel Lantink wel in de prijs, en nam hij een van de Special Prizes van de Andam Awards mee naar huis.

Rogge is al eerder genomineerd geweest voor belangrijke modeprijzen. Zo was ze in 2024 finalist bij de Andam Award en 2022 semi-finalist voor de LVMH Prize, maar viel ze uiteindelijk buiten de boot bij de selectie voor de finalisten. Ze heeft nog nominatie weten te verzilveren. Rogge startte in 2019 haar eigen unisex merk. Daarvoor werkte ze onder andere bij Dries van Noten en Marc Jacobs.

Modemerk Ester Manas ging in 2023 naar huis met de Andam Special Award. Het merk stond in 2020 ook op de shortlist voor de LVMH Prize. Ester Manas is een duurzaam en inclusief modemerk dat elke vrouw en alle vormen viert, aldus de website van het label. The New York Times riep het merk bij de Paris Fashion Week van maart 2022 uit tot "het meest maat-inclusieve merk van die modeweek".

Finalisten voor International Woolmark Prize 2025 bekend

Andere finalisten zijn Luca Lin van het merk Act No. 1, Rachel Scott van het merk Diotima, Raul Lopez van het merk Luar, Michael Stewart van het merk Standing Ground en Louis Gabriel Nouchi van het gelijknamige merk. Elk van de finalisten ontvangt 60.000 Australische dollars om een capsule collectie van zes stukken te maken die de veelzijdigheid van merinowol in de spotlight zetten.

De ontwerper van de winnende collectie ontvangt 300.000 Australische dollar en krijgen de kans opgenomen te worden bij de gerenommeerde retailers in het netwerk van Woolmark.