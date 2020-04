Duurzaamheids inspanningen van de modeindustrie in maart 2020

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheids inspanningen uit de modeindustrie uit binnen- en buitenland. Zeven nieuwtjes van maart.

Introductie ‘Sustainable Fashion Gift Card’

Om de consumptie van duurzame kledingstukken te promoten, heeft modeplatform Our World een Nederlandse giftcard voor duurzame mode gelanceerd . Aangesloten retailers zijn onder andere MYOMY, Loop a Life en Osier . Zij betalen eenmalig 50 euro aan opstartkosten, en de commissie is 15 procent over de waarde van de verzilverde giftcard. Retailers kunnen zich eenvoudig aanmelden, vertelde initiatiefneemster Nanette Hogervorst aan FashionUnited.

The Responsible Edit van MatchesFashion

E-tailer Matchesfashion.com heeft een on-site hub gelanceerd die duurzame modelabels promoot. Op The Responsible Edit zijn merken beschikbaar waarvan het bedrijf vindt dat ze “voorlopen op het gebied van duurzame mode”.

De in Shanghai gevestigde viscoseproducent Sateri heeft een nieuwe soort duurzame viscose geïntroduceerd

De (viscose)vezels bestaan uit houtpulp dat is gemaakt uit post-consumer textielafval van het Zweedse bosbouwbedrijf Södra. Dat houtpulp is gemengd met ander houtpulp dat is voorzien van het PEFC-keurmerk, wat betekent dat het materiaal afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Sateri is van plan om samen te werken met modefabrikanten en -merken om het nieuwe soort viscose komende maanden op de markt te brengen. Het doel is het materiaal beschikbaar te maken op de massamarkt, aldus het bedrijf.

Fibersort, een post-consumer textielsorteermachine die de industrie opruimt is operationeel

In Wormerveer, net buiten Amsterdam, staat een baanbrekende machine die met het automatisch sorteren van grote hoeveelheden post-consumer kledingstukken een revolutie op het gebied van textielrecycling teweeg kan brengen.De Fibersort-machine, een technologie op basis van Near Infrared (NIR), kan zo’n negenhonderd kilogram aan post-consumer textiel per uur sorteren en dit indelen in 45 verschillende categorieën op basis van materiaal en kleur.

De technologie is al enkele jaren in de maak, en maakt deel uit van een breder Fibersort-project. Het project heeft al doel om het probleem van overmatig afval in de mode- en textielindustrie aan te pakken.

Beeld: Fibersort, credit Circle Economy

Textile Exchange heeft de Responsible Mohair Standard geintroduceerd

De nieuwe standaard verifieert en identificeert mohair dat is geproduceerd in systemen die dierenwelzijn respecteren maar ook het milieu. Alle producenten die de standaard willen toepassen worden met regelmaat streng gecontroleerd, zo liet Textile Exchange weten. Wereldwijd heeft de non-profit organisatie uit de VS vierhonderd leden waaronder merken, retailers en leveranciers. Textile Exchange heeft als doel om toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzame materialen en vezels te creëren en het gebruik van die materialen aan te moedigen.

De nieuwe standaard sluit aan bij de Responsible Wool Standard die al in 2016 werd aangekondigd. Beide zijn gebaseerd op het Textile Exchange Animal Welfare Framework.

Beeld: Mohair South Africa

Biologisch afbreekbare stretch denim van Hiut Denim Co. x Candiani

Welsh denimmerk Hiut Denim Co. lanceerde samen met de Italiaanse denimproducent Candiani een gelimiteerde collectie micro-plastic vrije, biologisch afbreekbare stretch jeans in maart. Alberto Candiani zei daarover in een persbericht: "In een wereld waar de hulpbronnen afnemen en stortplaatsen overstromen met afgedankte kledingstukken, is het onze plicht om te zoeken naar hernieuwbare bronnen, naast biologisch afbreekbare en composteerbare materialen. Denim moet het voortouw nemen, we zijn verheugd dat we samen met Hiut Denim Co. onze innovatie en overtuigingen onder de aandacht kunnen brengen van een breder publiek.” Beeld: Hiut Denim Co.

Asics capsulecollectie Pyrates Smart Fabrics

Asics lanceerde samen met textielproducent Pyrates Smart Fabrics op International Women's Day een capsulecollectie met duurzame yoga-kleding voor dames. De items zijn gemaakt met textiel van Pyrates Smart Fabrics dat bestaat uit natuurlijke vezels. Bij het kleuren van de stof is geen gebruikgemaakt van chemicaliën en was minder water nodig, aldus Pyrates Smart Fabrics.

Naar het idee van onze journalist Simone Preuss. Zij introduceerde deze rubriek in 2019 op FashionUnited.uk. De tekst van dit artikel komt uit eerder gepubliceerd nieuws.