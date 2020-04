Gespot op de catwalk: Pantone's modekleuren herfst/winter 2020/21 New York Fashion Week

"Het kleurenpalet voor de herfst/winter van 2020/2021 biedt een rijk verhaal en benadrukt ons verlangen naar veelzijdige, tijdloze kleuren. Door een 'less is more' mentaliteit die steeds belangrijker wordt voor consumenten die waarde en functionaliteit voorop stellen, wordt ons kleurenpalet ontdaan van overdaad", stelt Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute in het bericht op de Pantone website.

Het Pantone Color Institute heeft begin februari de FW20/21 NYFW kleurenkaart onthuld met tien trendkleuren voor het nieuwe seizoen, die het bedrijf verwachtte te zien op de catwalk en in de collecties van toonaangevende modehuizen. Volgens het Instituut stimuleren ‘deze kleuren zowel de creativiteit als het pragmatisme en weerspiegelen de veranderende mentaliteit van de consument van vandaag, die waarde en duurzaamheid belangrijker vindt dan de kleurkeuzes van vandaag en morgen’.

Hieronder volgt een aantal catwalklooks per trendkleur. Van zwoel rood tot magenta paars. We gaan de kleurenkaart af - van linksboven tot rechtsonder.

Pantone 16-1350 Amberglow

“Een stralende herfst oranje, Amberglow bevort het zelfvertrouwen en creatieve zelfexpressie,” aldus Pantone over de trendkleur. Deze oranje is te zien bij Rochas, Carolina Herrera en in bloemige looks van Léonard Paris.

Foto’s: Rochas, Caroline Herrera en Léonard Paris (2x) FW20 © Catwalkpictures.com

Pantone 19-1662 Samba

De zwoele roodtint Samba is veelvuldig op de catwalk te zien. De kleur verschijnt in verschillende gedaantes - van fluweel, tot satijn en leer - in de collecties van onder meer Philosophy di Lorenzo Serafini, Dolce & Gabbana, Akris, Alexander McQueen en Givenchy.

Foto’s: Dolce & Gabbana, Akris, Alexander McQueen en Givenchy FW20 © Catwalkpictures.com

Pantone 16-1328 Sandstone

Een natuurlijke zandtint. We spotten deze klassieke Sandstone bij onder meer Genny, Ralph & Russo, Lemaire en N°21. Ook Sally Lapointe, de ontwerper voor wie head-to-toe looks in één kleur typerend zijn, heeft drie Sandstone outfits in haar herfst/winter 2020 collectie opgenomen. De verschillende materialen en texturen maken het spannend. Zo combineert ze een lakjas over een gebreide top met col en bijpassende kokerrok.

Foto’s: Genny, Ralph & Russo (2x) en Lemaire FW20 © Catwalkpictures.com

Pantone 19-4052 Classic Blue

Een bekende op het kleurenpalet: Classic Blue, in december jl. door Pantone uitgeroepen als kleur van het jaar 2020 . Het instituut beschouwt Classic Blue als ‘een solide en betrouwbare blauwe tint waarop we altijd kunnen rekenen’, zo meldde Pantone destijds in een persbericht. De kleur is volgens het bedrijf multifunctioneel. “Genderloos in uiterlijk en seizoenloos, deze fundamentele tint maakt kleurencombinaties in het hele spectrum mogelijk.” Classic Blue is te zien in de nieuwe najaarscollecties van onder andere Kenzo, Christian Wijnants en Concept Korea.

Foto’s: Kenzo, Christian Wijnants en Concept Korea FW20 © Catwalkpictures.com

Pantone 13-0648 Green Sheen

“Optimistisch rebellerend, Green Sheen is een gedurfde geelgroen tint die opvalt,” zo stelt Pantone. Sally Lapointe opende haar najaarsshow met Green Sheen outfits. Bij Erdem zien we een vrouwelijke glanzende jurk met bloemenprint en een doorgestikte oversized mantel. We spotten Green Sheen ook bij Anteprima en Brandon Maxwell.

Foto’s: Sally Lapointe, Chiara Boni en Erdem (2x) FW20 © Catwalkpictures.com

Pantone 16-1511 Rose Tan

Een van de twee roze tinten op de kleurenkaart. Rose Tan is een ‘kalme’ zachtroze, aldus Pantone. Gespot op de catwalk bij Altuzarra en Issey Miyake, Vivetta en Alexander McQueen.

Foto’s: Altuzarra, Issey Miyake, Vivetta en Alexander McQueen FW20 © Catwalkpictures.com

Pantone 18-5338 Ultramarine Green

Een diepe groen met een vleugje blauw. Ultramarine Green is volgens Pantone een kleur die zelfverzekerdheid en balans uitstraalt. Gespot op de catwalk bij Issey Miyake, Bottega Veneta en N°21. Lacoste gebruikt groentint voor effen en geruite golf-geïnspireerde kledingstukken.

Foto’s: Bottega Veneta, Issey Miyake en Lacoste (2x) FW20 © Catwalkpictures.com

Pantone 19-1337 Fired Brick

De komende dertig jaar zal het draaien om bruin, voorspelde Li Edelkoort vorig jaar. Na de warme aardetint Cinnamon Stick voor SS20 , heeft Pantone voor FW20 een krachtige roodbruin geselecteerd. Fired Brick komt veel voor in de nieuwe najaarscollecties van onder andere Maison Margiela, Altuzarra, Nina Ricci, Prabal Gurung, Toga en Chalayan. Prabal Gurung laat zien hoe Fired Brick zich laat combineren met Samba (rood).

Foto’s: Nina Ricci, Maison Margiela, Alberta Ferretti en Chalayan FW20 © Catwalkpictures.com

Pantone 14-1220 Peach Nougat

Een perzikroze met ‘uitnodigende warmte’, aldus Pantone. We spotten Peach Nougat op de catwalk bij Khaite, Molly Goddard en Chloé.

Fendi en Anteprima gebruiken een lichtere perzikroze kleur in de nieuwe najaarscollecties.

Foto’s: Khaite, Molly Goddard en Chloé FW20 © Catwalkpictures.com

Pantone 19-2428 Magenta Purple

Ook magenta paars wordt een hit voor herfst/winter 2020/21, zo voorspelt Pantone. Het instituut omschrijft de kleur als een hypnotiserende, intrigerende paarstint. We spotten de kleur onder meer bij Roksanda, Christian Siriano, Ann Demeulemeester en Saint Laurent (in glimmend latex).

Oscar de la Renta presenteert een soortgelijke paarstint in een fluwelen gedrapeerde jurk, Laura Biagiotti een fijngebreide top met bijpassend vest op een donkerblauwe pantalon, en Ermanno Scervino een gebreide coltrui gecombineerd met paillettenrok.

Foto’s: Roksanda, Ann Demeulemeester, Saint Laurent (2x) FW20 © Catwalkpictures.com

Tot slot; Pantone’s klassieke kleurenpalet voor herfst/winter 2020/21 bestaat uit Almond Oil (een ‘subtiele’ off-white), Blue Depths (een diepe navy), Sleet (een ‘tijdloze, betrouwbare’ grijs) en Military Olive (een ‘sterke en stevige fundamentele’ olijfgroene tint).