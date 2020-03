Het corona-nieuws van vrijdag 20 maart

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Vanavond om 19.00 uur spreekt Koning Willem-Alexander het land toe.

Overheid gaat bijlenen: 45 tot 65 miljard euro in drie maanden

In een brief van minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer is te lezen: “Het kabinet houdt er rekening mee dat als gevolg van de economische verslechtering, maar vooral als gevolg van belastinguitstel, de belastinginkomsten de komende drie maanden ongeveer 35-45 miljard euro minder bedragen dan oorspronkelijk geraamd. In combinatie met de maatregelen aan de uitgavenkant en de onzekerheid daaromheen houdt het kabinet rekening met een extra financieringsbehoefte van ongeveer 45-65 miljard euro in de komende drie maanden. “

‘Dringend áppel op partijen in de bedrijfskolom’

“In deze onverwachte, uitzonderlijke en ongekende zware tijd doen bovenstaande organisaties betrokken bij de retail bedrijfskolom een herhaald en dringend beroep op alle spelers in de diverse schakels in de keten: Sla de handen ineen, werk samen en sta niet tegenover elkaar!”, zo luidt het in het persbericht.

INretail, Modint, ANWR-Garant, TBNL (Tuinbranche Nederland), CBM, FGHS, FNLS, VIMAGRO doen vrijdag 20 maart herhaaldelijk oproep ‘tot onderlinge solidariteit en coulance’ als het gaat om onder meer levertijden- en momenten, levering van alternatieve goederen, gebruik van boetebeding, (gespreide) betalingstermijnen en toepassen van het begrip overmacht.

“In de nieuwe werkelijkheid (..) is de noodzaak meer dan ooit aanwezig om samen en in onderling overleg de bedrijfskolom te stutten. Samen moeten we erover nadenken hoe wij de problemen en risico’s in de keten kunnen ondervangen, verdelen en compenseren, nu en in de toekomst. (..) Alle partijen roepen wij nogmaals dringend op om het maximale te doen wat binnen ieders individuele vermogen en mogelijkheden ligt.”

“De situatie van dit moment is hectisch en de storm is niet zomaar voorbij, maar het perspectief van een gezonde en sterke keten die klanten en eindgebruikers van de gewenste producten kan en wil voorzien moet iedereen voor ogen houden,” aldus de oproep van oa INretail.

De complexiteit en omvang van de problemen voor de verschillende partijen in de modebranche is groot, zo blijkt onder andere uit contact met modemerk Kyra & Ko over leveringen en productie.

Winkel dicht op eigen initiatief - maak je dan aanspraak op de NOW-regeling?

Brancheorganisatie INretail houdt zich momenteel bezig met deze vraag, zo is op de website te lezen. De NOW-regeling werd afgelopen week aangekondigd en staat voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Ondernemers die de komende periode een omzetdaling van 20 procent of meer verwachten kunnen aanspraak maken op de steun van de overheid, maar het is nog onduidelijk of de maatregel ook van toepassing is als ondernemers niet gedwongen hun winkel sluiten. Tijdens de persconferentie op vrijdagmiddag gaf premier Mark Rutte aan dat dit nog moet worden uitgezocht.

Steeds meer fysieke winkels gaan dicht. De Telegraaf meldde gisteravond dat dit gaat om zeker 1950 winkelvestigingen, zo meldde de krant. INretail verwacht dat het werkelijke getal hoger ligt omdat veel kleine ondernemers hier niet bij zitten, aldus een woordvoerder tegen de krant.

‘Hulp voor non-food winkels’

Steeds meer organisaties helpen de door de corona crisis zwaar getroffen non-food winkels.Vakbonden en werkgevers verenigd in de cao Retail non-food hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld om samen door deze moeilijke tijd te komen, zo meldt INretail vrijdag tegen 17.00 uur. Het gezamenlijke statement wordt volgens INretail afgesloten met: “We moeten elkaar helpen en begrip hebben voor elkaar. Werkgevers, houd rekening met je medewerkers en medewerkers, houd rekening met je werkgever.”

Ook deelt de organisatie een lobbyresultaat:

Het Pensioenfonds Detailhandel heeft na lobby besloten werkgevers uitstel te geven op de betaling van de premie. Ondernemers moeten zelf uitstel aanvragen en krijgen dan maximaal 60 dagen uitstel bovenop de uiterste betaaldatum van standaard 30 dagen. “Snelle afhandeling door banken van financieringsaanvragen verdient ook de hoogste prioriteit. Dit moet veel eenvoudiger en sneller. Dan pas helpen de banken zo de getroffen ondernemingen het best naast de aangekondigde zes maanden uitstel van aflossing en rente,” aldus INretail in het bericht.

Ondernemers getroffen door de impact van het coronavirus krijgen direct drie maanden uitstel van hun belastingen. De ondernemers hoeven geen bewijzen mee te sturen om uitstel te krijgen. Lees hier meer .

Geen Modefabriek in juli

De zomereditie van modebeurs Modefabriek, die op 5 en 6 juli plaats zou vinden, is geschrapt . “Het besluit om de komende zomer editie van Modefabriek te annuleren is helaas onvermijdelijk gebleken,” meldt de organisatie in een persbericht. “Andere zaken zijn nu belangrijker, gezond blijven voorop.”

Modefabriek geeft aan te werken aan een platform te werken waar kennis, informatie en relevante onderwerpen gedeeld worden. Op het platform moet ook de branche het gehele jaar kunnen samen komen. Hier was de Modefabriek al mee bezig maar het is ‘in het licht van alle huidige ontwikkelingen nog relevanter’. “Hier ligt nu onze focus en we gaan er vol voor. Binnenkort hierover meer.”

Textielfabrieken in China heropenen

China biedt een sprankje hoop te midden van de pandemie: de textielfabrieken beginnen langzaam te heropenen. Nadat het land gisteren voor het eerst sinds de verspreiding van de ziekte geen nieuwe gevallen van coronavirus meldde, waren degenen die naar de wereldmarkten keken en hoe internationale bedrijven hiermee omgaan, zeer hoopvol. Het leven in China begint langzaam weer normaal te worden naarmate coronaviruspatiënten herstellen.

Waar veel Amerikaanse en Europese retailers hun winkels hebben gesloten, beginnen winkels in China langzaam weer open te gaan, wat van vitaal belang is omdat het land nog steeds een groeisector is voor veel modemerken.

De meeste Chinese arbeiders in de textielfabriek zijn terug, hoewel bepaalde delen van China, waaronder Wuhan, voorlopig in lockdown blijven en de arbeiders dus nog in quarantaine zijn. Veel textielfabrieken zijn voorlopig overgestapt op het produceren van medische benodigdheden, vooral omdat kledingbedrijven hun productie vertragen. Er waren bedrijven die door de pandemie overwogen China te verlaten, maar gezien het feit dat coronavirus een wereldwijd probleem is geworden, hebben bedrijven deze plannen stopgezet. Het zou even kunnen duren voordat fabrieken een inhaalslag hebben gemaakt qua orders, maar de verwachting is dat door minder vraag naar producten de last van versnelde productie of overuren zal worden verlicht. (Van auteur Kristopher Fraser voor FashionUnited.com).

Een virtuele Bond Street

Aangezien bezoekers, winkelend publiek en toeristen gedwongen worden thuis te blijven tijdens de afsluiting van Europa tegen de verspreiding van COVID-19, heeft het retailers weinig andere mogelijkheden gegeven dan winkels te sluiten. Maar nu werken winkelstraten en luxe retailers samen om hun collecties op andere manieren te tonen. Londen zag donderdag verdere openingsbeperkingen voor retailers, sportscholen, pubs en eetgelegenheden, aangezien de premier het bezoeken van niet-essentiële winkels effectief verbood. Te midden van deze tijdelijke sluitingen heeft Walpole, de handelsorganisatie die de luxemerken van het VK vertegenwoordigt, steun aangekondigd voor het digitale aanbod van de luxe detailhandel en de retailers van Mayfair opgeroepen om een 'virtuele Bond Street' op te richten.

In de komende weken van opgelegde social distancing, zal Walpole actief werken om de online winkels van leden op al zijn platforms te promoten en alle winkelmerken, zowel groot als klein, te steunen. Lees hier meer (in het Engels). Van onze Britse correspondent Don-Alvin Adegeest.

Bruidsmerk Pronovias doneert bruidsjurken aan verloofd zorgpersoneel

Zorgpersoneel dat helpt in de bestrijding tegen het coronavirus kan een bruidsjurk van Pronovias krijgen. “Van dokters, tot verpleegsters, tot schoonmakers en cafetaria medewerkers,” zo luidt de email van het bruidsmerk. “Het bedrijf wil de uitzonderlijke toewijding vieren die het personeel heeft om de pandemie te bestrijden.” Een speciale collectie is gecureerd door Pronovias, die de naam ‘The Heroes Collection’ heeft gekregen. De bruiden kunnen vanaf 31 augustus een gratis jurk bemachtigen bij de flagship stores van Pronovias.