In beeld: Opkomende, buitenlandse modemerken werken samen met Nederlands creatief talent

Online platform Enable the Label biedt buitenlandse, opkomende modemerken de mogelijkheid om voet aan de grond te krijgen in Nederland. Enerzijds door de verkoop te stimuleren via de webshop die voldoet aan de wensen en eisen van de Nederlandse consument. Anderzijds door het opstarten van marketingactiviteiten binnen Nederland. Onderdeel daarvan zijn de samenwerkingen tussen Nederlands creatief talent en de buitenlandse merken waarbij er altijd wordt gestreefd naar gezamenlijke groei.

#GLITZIEGAL & SULDN by Enable the Label

De onderwerpen self-love en acceptatie worden belicht in een capsule collectie gemaakt in samenwerking met Amanda van Effrink ook bekend als #GLITZIEGAL, het Britse modemerk SULDN en Enable the Label. Zij bundelden hun krachten en ontwikkelden samen een collectie bestaande uit drie exclusieve items.

Pip Wijn x Le SLAP by Enable the Label

Content creator, social influencer en styling studente Pip Wijn werkt samen met Le SLAP en Enable the Label. De Amsterdamse creatieve omschrijft haar stijl als edgy, maar toch vrouwelijk. De perfecte ambassadeur voor het Litouwse merk Le SLAP. De combinatie van het Engelse woord "slap", wat rauwe individualistische en edgy mode betekent met de milde Franse toets "le", wat Franse kwaliteit en esthetiek suggereert, zegt al voldoende.

You are You by Enable the Label

Het creatieve team van Enable the Label legde de nieuwe collectie van het Spaanse merk AGUSTEMS samen met online influencers Bibi Doesburg & Silke Otten vast. De collectie belicht actuele onderwerpen als de angst om te falen, veroordeeld te worden en bovenal niet te passen in de ‘normale’ wereld. Het feit dat mainstream wordt gezien als normaal, wordt in twijfel getrokken door letterlijk stil te staan tussen de fast fashion ketens en de hectiek van de Kalverstraat.