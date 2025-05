Kleding is ook gewoon leuk. Toch? Ja. En toch worstel ik hier als modeprofessional én eindconsument soms mee.

Ik hou van mode. Minder van de industrie (specifiek de donkere en niet-duurzame kanten), maar nog altijd van mooie producten.

Voor mezelf koop ik al jaren — deels bewust, deels onbewust — minder kleding. Ik probeer een tijdlozere garderobe op te bouwen en minder mee te gaan met trends.

Ik heb niet zoveel meer “nodig”. Zoals een van mijn beste vriendinnen altijd grinnikt, is het alles of niets. Naar kantoor ga ik in een minimalistische chique mode-outfit en zit mijn haar in de krul, maar zeker de helft van de week kun je me uittekenen in sportkleding waarin ik evengoed boodschappen, het huishouden doe en thuis werk.

En de spullen die ik wel koop: liever een duurder kwalitatief mode-item of luxe kleding tweedehands via bijvoorbeeld Vestiaire Collective. Verder besteed ik mijn geld het liefst aan vakanties en uitstapjes, lekker eten, interieur en boeken.

Wel ben ik intussen meer geld gaan uitgeven aan kleding voor iemand anders, onze zoon van nu 4,5 jaar oud. Het begon met mooie babykleding: van Dilling (favoriet), Konges Sløjd, +1 in the family, Play Up, Lil’ Atelier, Hvid slofjes en een wollen jasje van Engel Natur en de bamboe rompers van Hema.

Terwijl hij groeide, werd dat soms wat lastiger omdat hij met 1,5 jaar ineens een flink uitgesproken mening had over wat hij aan wilde - iets met de appel valt niet ver van de boom. Gelukkig zitten we tegenwoordig weer meer op één lijn en kan ik weer wat losser gaan met modieuze looks.

Duurzaam consumeren en modieus kleden: kan het samen?

In mijn werk spreek ik regelmatig met duurzaamheidsexperts: als je een groenere garderobe op wil bouwen , moet vooral dragen en zorg dragen voor wat je hebt. Overweeg huren of tweedehands kopen, schaf niet te veel nieuw aan (want het maken van nieuwe kleding drukt het meest op het milieu).

Tegelijkertijd draag ik, als modeprofessional, de zelfstandige winkeliers die brood op de plank verdienen met de verkoop van (kinder)kleding, een warm hart toe. En een aantal producenten even goed. Zij hebben het lang niet altijd even makkelijk tussen het geweld van de fast fashion spelers en grootwinkelbedrijven.

Een blik op zijn garderobe

Waaruit de kledingkast van onze zoon nu precies bestaat?

Schoenen koop ik bij kundige schoenenzaken in de buurt: zoals Bremmer in Waddinxveen en Van Keeken in Alphen aan den Rijn. Ondermode en sokken bij de Zeeman en Hema.

Leuke fysieke kinderkleding winkels zijn er in de directe omgeving (dorp Boskoop) minder. In Gouda, een stad op 15 min afstand, heeft Onze Nieuwe Winkel een mooi aanbod nieuwe kleding van de bekende kinderlabels en Studio Kiewie is een tweedehands kindermodezaak dat aan resale doet - een leuk adres, al heb ik er nog niets aangeschaft.

Het meeste shop ik online: ik kies bewust en kies voor kwaliteit. Bij het mooie modemerk American Vintage bijvoorbeeld of bekende kinderwebshops zoals Labels for Little Ones, Smallable, Spruit Kids Conceptstore en Wonder for Kids. Voorts koop ik wel eens wat bij Omoda, weidewinkel Van Tilburg en Zalando - vooral vanwege hun brede assortiment.

Thuis passen vind ik prettig. Niet ten laatste omdat de maatvoering van kinderkleding helaas - net zoals reguliere mode - verschilt per merk en soms zelfs per model binnen een collectie. Broeken zijn hier het lastigst.

Door schade en schande, ben ik wijzer geworden. Zo weet ik nu dat het Franse Petit Bateau bijna twee maten kleiner valt dan de Nederlandse maat. Adidas, Scotch & Soda, Zara, Bobo Choses en Ralph Lauren vallen meestal (bijna) een maat kleiner, kindermode van H&M en Hema valt op maat of iets groter uit. Het ene label gebruikt de conventionele maten zoals 122 en 128, de ander telt met leeftijd in jaren, zoals 5 years en 7 years of juist weer 6 jaar en 8 jaar.

Vinted: leuk, betaalbaar en een beetje verslavend

Tweedehands kinderkleding kopen is ook favoriet.

Via Vinted kun je een enorme hoeveelheid kinderkleding van designermerken zoals een Ralph Lauren en Lacoste vinden. Vooral in Frankrijk en Italië zijn ze daar dol op, wat het aanbod groter maakt dan in Nederlandse winkels. En het mooie? Ze verkopen die items vaak voor een klein prijsje.

Ook het aanbod van klinkende namen is op het “modemarktplaats” groot: denk aan een Donsje, Bobo Choses, Maed for Mini, Sproet & Sprout, Mini Rodini, Nixnut, Gray Label en Emile et Ida.

Sinds kort verkoop ik ook op Vinted. Maar ik heb het geld dat ik ermee verdiende nog nauwelijks naar mijn bankrekening overgemaakt. Vaker koop ik er leuke, nieuwe spullen van - ook alvast in volgende maten. Door binnen het platform verdiende ‘Vinted tegoed’ te betalen met een klik op de knop, lijkt het amper of niets te kosten - klassieke girl math, zoals mijn vriend me laatst fijntjes opmerkte: ‘Je kunt het ook gewoon op je bankrekening zetten.’

Op de homepage pagina worden mij voortdurend nieuwe aanbevelingen gedaan, afgestemd op mijn smaak en eerdere aankopen. En wie de échte parels/leuke koopjes wil vinden? Die moet regelmatig inloggen om de laatste advertenties te bekijken die passen bij je bewaarde zoekopdrachten – die je kunt instellen voor je favoriete merken, in de benodigde maat - ik heb er wel een stuk of vijftien.