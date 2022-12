Metaverse Fashion Week keert terug in maart

Van 28 tot en met 31 maart 2023 vindt de tweede editie van Metaverse Fashion Week plaats. Tijdens deze virtuele modeweek worden de laatste digitale trends getoond, en worden nieuwe stappen verkend op het gebied van samenwerking tussen verschillende metaverses. Dat is te lezen in een persbericht van de organisatie.

Metaverse Fashion Week debuteerde eind maart 2022, en werd georganiseerd in een virtuele omgeving gecreëerd door virtual reality-platform Decentraland. Verschillende merken, waaronder Mango , Tommy Hilfiger en Dolce & Gabbana, toonden er collecties. In totaal bezochten ruim 108.000 bezoekers de modeweek.

De komende editie van Metaverse Fashion Week wordt gerealiseerd door Decentraland in samenwerking met het digitale cultuurplatform UNXD, en de metaverses Spatial en Over.

Het thema van de modeweek is ‘Future Heritage’, naar het Nederlands vertaald ‘toekomstig erfgoed’. In het licht van dat thema worden ‘innovatie en traditie aan elkaar gekoppeld’ en wordt ‘teruggekeken naar grote modemomenten om te bouwen aan de toekomst’, zo staat in het persbericht.