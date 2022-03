Milan Fashion Week FW22: de terugkeer van het pak en 7 andere damesmodetrends

De Milanese modeweek zit erop. De terugkeer naar klassiek maatwerk is een trend waar we niet omheen kunnen. Het pak was op de catwalks prominent aanwezig bij grote modehuizen als Gucci en Versace, al zijn er ook tegentrends zichtbaar.

Het pak is terug

Het pak – in alle vormen en materialen - is terug in FW22. Beeld: Gucci, Versace AW22 via Catwalkpictures, Bally

De show van Gucci laat er geen twijfel over bestaan: het pak is terug in de herfst/winter 2022. Als eerste outfit showt het Italiaanse modehuis een marineblauw double breasted pak, gevolgd door varianten van tweed, glencheck en een pak van blauw velours. Het lijkt haast alsof Gucci’s creatief directeur Alessandro Michele voor deze show alle mogelijke variaties op het klassieke pak de revue wilde laten passeren.

Ook bij veel andere modehuizen zoals Versace, Prada en Jil Sander nam het pak een belangrijke rol in op de catwalk.

Chique korsetten

Aan de nonchalance van de eerste pandemiejaren komt een eind. De silhouetten in Milaan zijn strak en ingesnoerd. Beeld: Fendi, Versace, Gucci AW22 via Catwalkpictures

Smal, nauwsluitend en klassiek vrouwelijk: zo zagen veel silhouetten van grote modehuizen op de Milanese catwalks eruit. Waar in de afgelopen twee pandemiejaren veelal de voorkeur werd gegeven aan comfortabele kleding, krijgt vorm nu weer de overhand. Korsetten zorgen voor een smalle taille die – in combinatie met de knielange kokerrokken bij Versace en Fendi – nostalgie oproept naar de jaren 40 en 50. Bij Gucci kwam een sportieve variant voorbij: het resultaat van de samenwerking met sportmodemerk Adidas die tevens tijdens Milan Fashion Week werd onthuld.

Bonte mouwen

Bont op de juiste plaats. Beeld: Prada; AC9 en Gucci FW22 via Catwalkpictures

Tijdens de Milanese modeweek spelen ontwerpers ook met de decadentie van klassieke mode-elementen. Prada koos ervoor om niet onderaan de mouwen maar juist net boven de ellebogen een strook zwart bont te plaatsen. Bij Gucci zat het bont weliswaar op het uiteinde van de mouwen, maar het wit-bruin gevlekte patroon geeft het tweedelige corduroy pak een ironisch tintje.

De cargobroek

Heuphoogte als hoofdzaak. Beeld: Trussardi, Diesel, Versace FW22 via Catwalkpictures

Het tegengewicht voor alle strakke pakken en kokerrokken komt van Diesel, waar modellen hun opwachting maakten gehuld in heupspijkerbroeken. Casual cargobroeken uit de jaren 90 kwamen ook voorbij tijdens de shows van Versace en Trussardi. Bij het laatstgenoemde label staan Serhat Işık en Benjamin Huseby aan het roer. Zij zijn tevens de oprichters van het Berlijnse label GmbH.

De witte top

Opmerkelijk in zijn eenvoud: de witte top voor FW22. Beeld: Prada, Prada Bottega Veneta

Simpel maar met maximaal effect. Dat is de enige manier om de witte tops bij Prada en Bottega Veneta te beschrijven, des te meer omdat ze tussen alle glamoureuze looks extra opvielen. Designerduo Miuccia Prada en Raf Simons wilden in hun AW22-collectie het dagelijks leven verkennen en daarbij verschillende tradities en materialen op onverwachte wijze samenbrengen – zoals de witte tanktop in combinatie met een verfijnde grijze rok met zwart geborduurd tule.

Bij Bottega Veneta had ontwerper Matthieu Blazy een soortgelijk idee voor zijn debuut: “Extravagantie ontmoet bruikbaarheid; het alledaagse komt tot uiting in de materialen en technieken”, zo luidt een verklaring bij de presentatie.

Hypervolume

Meer is meer. Beeld: Dolce Gabbana AW22 & Diesel AW22 via Catwalkpictures, GCDS AW22

Ontwerper Glenn Martens speelt met volume bij Diesel – de modellen lijken bijna te verdwijnen onder de grote hoeveelheid stof. Ook het Italiaanse streetwearlabel GCDS sloeg aan het stapelen met stof, terwijl Dolce & Gabbana koos voor gekleurd bont.

Excentrieke breisels

Breisels van nu. Beeld: Prada, Dsquared2, Marni AW22 via Catwalkpictures

De kleding van modehuis Prada kreeg een cultstatus onder Miuccia Prada. Zij combineerde kledingstukken en materialen met elkaar die destijds werden beschouwd als uit de mode, maar eenmaal gecombineerd een chique look opleverden. In de AW22 collectie grijpt Prada terug op deze ‘ugly chic’ uit de jaren 90 met gebreide truien met geometrische patronen.

Vrolijk gekleurd breiwerk kwam ook voor in de collecties van merken als Dsquared2 en Marni. Erg formele items krijgen op die manier een snufje ironie en een flinke portie jeu.

Het origineel van dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking: May-Anne Oltmans