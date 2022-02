Modelabel Dante6 introduceert eigen activewear-collectie

Het Nederlandse modelabel Dante6 komt met een eigen activewear-collectie. De collectie, met de titel ‘Decode’, omvat onder meer leggings, sweatpakken, een jasje en verschillende tops en petten. Deze worden in augustus gelanceerd, zo schrijft Dante6 in een persbericht.

‘Activewear is onderdeel geworden van onze dagelijkse kledingstijl’, zo is in het persbericht te lezen. De collectie van Dante6 is nadrukkelijk ook geschikt voor andere momenten dan de uren in de sportschool: ‘Decode’ is ‘ontworpen voor low-intensity training en dagelijks gebruik’, en is ‘perfect te combineren met fashion statements binnen de complete Dante6 collectie’. De prijzen van de 'Decode'-collectie zullen variëren van 39 tot 169 euro.

De oprichter en creatief directeur van Dante6, Evelyne Brekelmans, begon haar carrière ooit in activewear en sportkleding. Haar ervaring klinkt door in de collectie. “Het voelde geweldig om terug te zijn waar mijn carrière ooit begon,” vertelt ze in het persbericht over het ontwerpproces. “Mezelf uitdagen en decoderen resulteerde in een collectie die staat voor grenzeloze zelfexpressie door de ogen van mode en sportkleding.”

De laatste tijd spelen meer merken in op de groeiende vraag naar comfortabele en sportieve kleding, die aansluit bij de thuiswerkcultuur en bij de hedendaagse focus op gezondheid en welzijn. In het afgelopen half jaar voegden onder meer de merken Mexx , ArmedAngels , Hugo , Intimissimi en Allbirds een sportkledinglijn aan hun assortiment toe.

Beeld: Dante6