Phygital Fashion uit Amsterdam: tech studio Beyond.Studio lanceert hoodies met fysieke en digitale elementen

Tech studio Beyond, gespecialiseerd in virtuele mode [ervaringen], heeft phygital fashion items gelanceerd: drie hoodies (capuchontruien, red.) met fysieke en digitale elementen.

Immersive technologies verwijst naar technologieën die gebruikers onderdompelen in een digitale of gesimuleerde omgeving.

Beyond is een tech studio uit Amsterdam, gespecialiseerd ‘in het creëren van augmented reality, 3D en Web 3.0 oplossingen voor modemerken’. Ze maken bijvoorbeeld augmented reality, NFT’s en wearables in metaverse-werelden zoals Decentraland, Sandbox en Roblox. Burberry, Tommy Jeans, Valentino, Vogue, Adidas, Louis Vuitton en Dior behoren tot de opdrachtgevers van het bureau.

Beyond.Studio werkte recent ook mee aan de Asos pop-up shop die eind november tijdelijk geopend was in Londen, waar zowel fysieke als digitale kleding door klanten kon worden geprobeerd en aangeschaft. Bezoekers van de stenen winkel konden met hun mobiele telefoon een virtuele catwalk 'ontgrendelen', waarbij door Asos gestylede avatars verschenen. Dit was door Beyond.Studio in samenwerking met Snap Inc en Asos ontwikkeld.