Positieve modeflitsen: Freitag maakt tassen van airbags en Studio Onrust sluit crowdfunding

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdienen Freitag en Studio Onrust een podium.

De Freitag airbags. Credits: Freitag

Freitag maakt tassen van airbags

Zwitsers tassenmerk Freitag heeft nieuw materiaal gevonden om tassen van te maken. Nee, het is geen materiaal dat net is geproduceerd, het merk gebruikt materialen van oude auto-onderdelen, zo maakt Freitag bekend in een persbericht.

Freitag gebruikt afgedankte airbags, die ooit in auto’s werden geïnstalleerd maar ongebruikt achterbleven, om de tassen te maken. Specifiek gaat het om de modellen ‘F700 Arrow’ en ‘F708 Firebird’. De handvatten zijn gemaakt van spanbanden die zacht en soepel zijn geworden na gebruik op de Europese vrachtwagenroutes.

De airbags kunnen kleurrijke naden en cryptische opdrukken hebben, schrijft Freitag. Bovendien, wie dacht dat airbags altijd dezelfde kleur en vorm hebben, heeft het mis. De ene airbag zit namelijk opgeborgen in een stuur, de andere in het dashboard. De plooien en kreukels zorgen voor hun eigen karakterisering en worden dan ook in het ontwerp van Freitag behouden.

De Airbag-tassen zijn verkrijgbaar in Freitag-winkels en via de website. De F700 Arrow wordt aangeboden voor 200 euro en de F708 Firebird kost 275 euro.

Studio Onrust behaalt minimale streefbedrag tijdens crowdfunding

De Amsterdamse Studio Onrust Preloved Boutique lanceerde onlangs een crowdfunding campagne om duurzame modekeuzes te stimuleren en bewustwording te vergroten over het belang van preloved kleding, zo staat in het persbericht. De crowdfunding sloot op 17 juni en het resultaat: 15.055 euro.

Het minimale streefbedrag bedraagt 15.000 euro. Daarmee wil Carolien Ruijs, modeontwerper en eigenaar van de zaak, niet alleen haar assortiment uitbreiden en duurzame samenwerkingen aangaan, maar ook bewustwording creëren over de voordelen van tweedehands kleding.

Bij Studio Onrust draait het allemaal om bewust leven en duurzame keuzes maken. De vintage boutique is gespecialiseerd in hoogwaardige tweedehands kleding en duurzame geschenken, zo is te lezen. De collectie wordt gecureerd door Ruijs die voor ‘tijdloze klassiekers’ en ‘eigentijdse vondsten’ gaat.