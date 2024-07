Positieve modeflitsen: Monsoon Accessorize keert studiefinanciering uit aan studenten en Been London maakt tas van gerst

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag: Een toolkit voor regeneratieve ontwerpers, een tas gemaakt van gerst, Monsoon Accessorize die studiefinanciering uitkeert voor studenten aan het London College of Fashion (LCF) en Central Saint Martins (CSM), University of the Arts London (UAL), en Puma die zijn Re:Fibre-technologie uitbreidt.

Toolkit gelanceerd voor ontwerpers te helpen zich te ontwikkelen tot ‘regeneratieve leiders’

Onderzoekers van De Haagse Hogeschool hebben in samenwerking met i-did de 'Regeneratieve Leiderschapstransformatie Toolkit' gelanceerd. Dat meldt Dr Kim Poldner, lector circulair ondernemen aan De Haagse Hogeschool aan FashionUnited en is te lezen in een bericht op de Engelstalige website van de school (THAUS.com/news).

De toolkit is bedoeld om ontwerpers en ondernemers te voorzien van de strategieën en tools die nodig zijn ter bevordering van regeneratieve en duurzame praktijken binnen de mode- en textielindustrie. Het is een direct resultaat van een onderzoeksproject geleid door onderzoekers van De Haagse Hogeschool (Ishwari Thopte, senior onderzoeker circulaire business).

Regeneratie is een term in het kader van duurzaamheid die je steeds vaker hoort. Maar, waar duurzaamheid doorgaans draait om het terugdringen of minimaliseren van (negatieve) impact op mens en milieu, gaat regeneratie juist om het maken van een positieve impact. Er wordt actief bijgedragen aan het herstel en de versterking van zowel het milieu als de samenleving.

“De transitie naar een circulaire economie stagneert wegens voortdurende consumptie,” zegt Dr Kim Poldner in het bericht. Ze benadrukt dat hoewel technologische innovatie en nieuwe zakelijke modellen belangrijk zijn, de focus moet liggen op onze persoonlijke verantwoordelijkheid en invloed. “De toolkit kan helpen bij de innerlijke transformatie die nodig is om een duurzame verandering in de praktijk te bewerkstelligen binnen het circulaire bedrijfsleven,” aldus Poldner.

De toolkit gebruikt principes uit het oude Indiase chakrasysteem om leiderschapsontwikkeling te structureren. Ook bevat het praktische tools zoals sjablonen en checklists om regeneratieve praktijken in verschillende organisaties te ondersteunen.

De toolkit - een vier pagina tellende interactieve PDF - is online toegankelijk via het Engelstalige nieuwsbericht van de school.

Poldner is een expert op het gebied van duurzame mode en circulariteit. Ze is onderzoeker, leraar en spreker.

Arda Biomaterials x Been London handtas. Credits: Arda Biomaterials / Been London

Bier meets mode: De ‘eerste’ tas gemaakt met materiaal op basis van bier

Arda Biomaterials en Been London slaan de handen ineen en lanceren, naar eigen zeggen, de eerste handtas gemaakt van graanafval van bierbrouwers, zo maken de bedrijven bekend in een persbericht. Het leerachtige materiaal, dat de naam New Grain draagt, is afkomstig van de Londense ‘Beer Mile’.

New Grain is ontwikkeld door Arda Biomaterials en gemaakt van afgewerkt graan. Het bedrijf vervangt kunststoffen met plantaardige eiwitten, waardoor de structuur van collageen - het eiwit waar leer van is gemaakt - kan worden nagebootst. Door de samenwerking met de bierbrouwerij is een schaalbaar materiaal tot stand gekomen, zo is te lezen. De handtas is het eerste onderdeel van een aankomende collectie accessoires, waaronder portemonnees, laptoptassen en meer.

Het productieproces zou 97 procent minder CO2-uitstoot genereren, in vergelijking met traditioneel leer. Bovendien wordt het schadelijke looiproces vermeden, wat bij moet dragen aan een schoner milieu en nul microplastics.

Monsoon Accessorize keert studiefinanciering uit voor “baanbrekende modestudenten”

Retailgroep Monsoon Accessorize gaat “baanbrekende studenten” van de MA Fashion Futures-opleiding aan het London College of Fashion (LCF) en Central Saint Martins (CSM), University of the Arts London (UAL), financieren. Dat wordt bekendgemaakt in een persbericht. Deze stap volgt op een succesvolle pilot, waarbij de retailgroep twee studenten financieel bijstond.

Monsoon Accessorize wil duurzaam denken bevorderen als onderdeel van de belangstelling van het bedrijf voor duurzaamheid en innovatie in de mode-industrie. Nu is de retailgroep op zoek naar studenten die zich aantoonbaar inzetten voor duurzaamheid, met de nadruk op regeneratieve mode, inclusief grondstoffen, processen en design. Daarnaast kijkt het bedrijf ook of studenten belangstelling hebben voor zero-waste design en digitale innovatie, zoals oplossingen voor pre-consumer afval en producten die niet voldoen aan de kwaliteitscontrole. Monsoon Accessorize wil studenten financieren “die het financieel moeilijk hebben en die zullen profiteren van postuniversitaire opleidingen om hun volledige potentieel te realiseren”.

Monsoon Accessorize Trust is opgericht in 1994 en ondersteunt en geeft mensen uit ‘kansarme gemeenschappen’ meer macht. Het helpt duurzame verandering teweeg te brengen middels projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, inkomensgeneratieve projecten en noodhulp. “Wij geloven dat samenwerking met betrouwbare, lokale liefdadigheidsinstellingen de impact van elke donatie maximaliseert - en we kiezen altijd partners met sterke expertise in hun lokale gemeenschappen.”

Replica voetbalshirts gemaakt met de Re:Fibre-technologie. Credits: Puma

Puma schaalt productie van replica voetbalshirts met Re:Fibre-technologie op

Puma schaalt zijn textile-to-textile-recycling innovatie Re:Fibre op, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Het sportmodemerk maakte eind 2023 bekend dit jaar al zijn replica voetbalshirts te voorzien van het textile-to-textile-product. Het resultaat: 46.000 geproduceerde Re:Fibre-shirts in 2023. Nu zal deze technologie worden opgeschaald.

Door Re:Fibre wordt textielafval verminderd en wordt Puma minder afhankelijk van plastic flessen voor de productie van items met gerecycled polyester. Het sportmodemerk onderzoekt nu manieren om polyester te recyclen, zoals zoals thermo mechanische en chemische recyclingtechnieken waardoor Puma zijn capaciteit om textielafval te recyclen aanzienlijk kan vergroten, zo is te lezen.

Het bedrijf heeft als doel honderd procent van de producten met polyester te maken van textielafval. “Het is belangrijk om na te denken over hoe we produceren en over te stappen op een meer circulair bedrijfsmodel en Re:Fibre staat daarin centraal.”