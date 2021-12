‘Slim is het nieuwe cool’ en drie andere trends voor lente/zomer 2023

Antwerpen - Van opbouwend positivisme tot kil realisme: deze lifestyletrends noteerde FashionUnited tijdens het Color Trend Seminar van Hilde Francq voor zomer 2023.

Hilde Francq plaatst in haar trendrapport telkens vier lifestyletrends binnen hun sociaal kader. Bij elke trend horen specifieke kleurenpaletten, materialen en texturen. Uiteraard houden die voorspellingen rekening met de uitwassen van de pandemie. Zijn we op onze hoede om ons opnieuw te laten verrassen door slecht nieuws? Of kijken we de toekomst positief tegemoet? En hoe komt die polarisatie tot uiting in de lifestyletrends en dus ook in de mode van zomer 2023?

De vier trends die Francq aanraakt volgen op onze nood om vanaf nu alles anders aan te pakken: “Steeds meer mensen kiezen voor een positieve instelling, een die lijnrecht tegenover het harde realisme van een andere grote groep (en trend) staat. Zij weigeren de wereld rooskleuriger te zien en kiezen voor het worst case scenario: vanaf nu kan het nog alleen maar bergaf gaan in deze wereld. Tussen deze twee polen in zit een grijze zone met twee trends waarin onze handen centraal staan. Deze vormen een tegenbeweging voor de verregaande digitalisering van onze maatschappij die nog versneld werd door de coronacrisis. Mensen zijn allereerst uit op extra kennis, waarmee ze de wereld kunnen vooruithelpen. Daarnaast blijven we teruggeplooid op onszelf, met aandacht voor onze eigen noden. We gaan op zoek naar bevredigende, tactiele ervaringen die ons leven naar een hoger niveau tillen”, stelt de trendwatcher.

Positieve instelling

De eerste tendens die Francq detecteert, wordt gekenmerkt door positivisme: “We werpen een hoopvolle blik op de toekomst, ook al is die misschien niet zo mooi en kleurrijk als we zouden willen. Aanhangers vinden dat we prangende problemen niet oplossen met zagen en klagen. Ze creëren een sprookjeswereld waarin alles kan en mag maar waar reële problemen niet worden doodgezwegen. Daarnaast is er ook ruimte voor humor. Mensen willen de tijd die hen rest op deze aardbol zo prettig mogelijk doorbrengen. Hun wereld is optimistisch, kleurrijk, open-minded en inclusief. Het is zeker geen utopische, onrealistische visie maar hun wereld zíét er wel beter uit”. Voorbeeld van deze trend is de kleurrijke collectie van de honderdjarige Iris Apfel voor H&M in 2022 . Ook Dior speelt voor SS22 met dit thema en liet z’n mannelijke modellen los in een sprookjeswereld in outfits met eenzelfde dromerige vibe. Het filmpje dat Balenciaga samen met de Simpsons maakte, duidt er dan weer op dat luxelabels heel goed weten dat zelfrelativering en humor werkt.

Beeld: Iris Apfel x H&M, eigendom H&M

Grondige kennis

Met “Slim is het nieuwe cool anno 2023”, voorspelt Francq een tweede trend. “We konden niet reizen, in plaats daarvan gingen we nieuwe dingen leren. Opleidingsfilmpjes boomden tijdens de pandemie en zijn vooralsnog niet op hun retour. Hoe beter we maakprocessen begrijpen, hoe slimmer we kunnen ingrijpen en tot duurzame oplossingen komen. Het tonen van het maakproces is dan ook al enkele seizoenen trending. Het gaat dan niet om DIY maar de appreciatie van vakmanschap. Er zit een intellectuele kant aan. Deze trend is een tegenreactie op de technologische innovaties die alles makkelijker en sneller doen verlopen maar ons ook dommer maken. Mensen die met veel kennis over hun vak kunnen spreken, worden de nieuwe celebrities”. De textielprints met klimaatstatistieken van de Nederlandse designstudio Raw Color zijn een toepassing van deze trend in mode. Ook Freitags ‘Sweat yourself shop’ speelt erop in: door zelf je tas uit dekzeilen samen te stellen, krijg je er een meer emotionele en duurzame band mee. Het functionele staat centraal. Daarnaast worden workwear en de uniformstijl nog belangrijker, gespen en riemen krijgen een hoofdrol. Ook nieuwe materialen zoals Bananatex passen binnen deze trend.

De tekst gaat verder onder de video

">

Video: Sweat yourself shop van Freitag

Tactiele ervaringen

Hoe sterieler en digitaler onze leefwereld, hoe meer we op zoek gaan naar bevredigende materialen en texturen. “Tactiliteit is cruciaal, het wordt een levensstijl op zich”, plaatst Francq deze derde trend. We willen fysieke ervaringen, niet meer in het openbaar (cf. corona) maar des te meer bij ons thuis. “Bevredigende ervaringen brengen mentale rust”, legt Francq uit. “We connecteren met materialen en texturen in een beweging, weg van het digitale. Vorm en elegantie zijn ondergeschikt aan comfort”. Deze trend woedt volop bij Gen Z die ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response)-video’s deelt op TikTok en YouTube (Instagram is passé). Materialen en texturen zijn extra dik en opgevuld, gewatteerd, hoogpolig. Ook comfortabel breiwerk neemt een belangrijke plaats in. Er wordt daarnaast gespeeld met de opbeurende kracht van kleur. Het tactiele heeft bijvoorbeeld een grote rol in de video van Prada voor SS22 waarin de sensatie van water en zand centraal staat.

De tekst gaat verder onder de video

">

Video: SRM Dinner Party, een voorbeeld van de video's die op TikTok gedeeld worden mbt ASMR

Harde realiteit

Binnen deze vierde en laatste trend kijken mensen de realiteit, met al het slechte, recht in de ogen zodat we nooit meer door slecht nieuws worden overvallen. “We bekijken de wereld kil en afstandelijk, beide voeten op de grond, dit in contrast met de overdreven mooie beelden op sociale media”, vertelt Francq. De stijl is basic en futuristisch, zoals de dystopische ontwerpen van Rick Owens. Binnen deze trend wordt vaak gewerkt met spiegels: ze creëren een ijzige sfeer en reflecteren de realiteit. Zo opende Burberry midden november in Korea ‘The Imagined Landscape Experience’ - een gigantisch spiegelpaleis. Qua materialen en texturen wordt vaak voor metallics, aluminium en iriserende effecten gekozen. Ook donkere, weinig Instagrammable tinten maken een comeback. Dat Bottega Veneta zich deze lente terugtrok uit social media – als reactie op het homogene modebeeld dat er wordt gecreëerd - sluit volledig aan bij de anti-Instagram instelling van dit harde realisme.

Credit: Rick Owens SS22 © Catwalkpictures.com H&M

Beeld: Burberry

Deze vier trends zullen hun weerslag hebben op de keuze van materialen en texturen, kleurpaletten en -combinaties voor de lente- en zomercollecties van 2023.

