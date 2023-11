Verduurzaming in de mode-industrie: Zes inspanningen van oktober 2023

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal verduurzamingsinspanningen uit de mode-industrie uit binnen- en buitenland. Vandaag zes wetenswaardigheiden uit oktober.

Vers kapitaal: Kledingverhuurplatform Dressr haalt 250.000 euro op

Belgisch kledingverhuurplatform Dressr heeft groeifinanciering opgehaald. Met de financiering wil het bedrijf het model voor kledingverhuur via abonnementen of voor eenmalige gelegenheden uitbreiden. Naast een financiële bijdrage, zullen de investerende partijen ook Dressr steunen met de bedrijfsvoering.

Reclameverbod op fast fashion?

Een opmerkelijk bericht deze maand: Gedragswetenschappers raden de Nederlandse politiek aan om reclames van fast fashion bedrijven te verbieden. Deze reclames zouden namelijk gedrag dat niet duurzaam is normaliseren. “Wanneer mensen ten onrechte denken dat een grote meerderheid regelmatig vliegt of nieuwe kleding koopt, kan het ze ervan weerhouden om zelf niet te vliegen of minder kleding te kopen.”

Onderzoekers zijn wel realistisch en geven aan dat een verbod op fast fashion reclames de consument en het koopgedrag niet meteen zullen veranderen. Duurzaam gedrag moet ook goedkoper en makkelijker gemaakt worden zodat mensen echt gemotiveerd worden hun gedrag aan te passen.

Tweedehands: G-Star Raw lanceert Rewear

Steeds meer modemerken gaan zelf tweedehands kleding verkopen. G-Star Raw sluit zich nu ook bij deze beweging aan met de lancering van het platform Rewear. Consumenten kunnen op het platform tweedehands G-star items kopen en verkopen. Het merk wil met het platform de levensduur van de kleding verlengen.

Duurzaamheidsclaims Primark als misleidend bestempeld

Verduurzaming blijft een heet hangijzer waarbij greenwashing op de loer ligt. Eerder dit jaar werd een klacht ingediend bij de Nederlandse Reclame Code Commissie over de uitingen van Primark in de winkels en op hun website. De commissie voerde onderzoek uit naar diverse van de getoonde claims van Primark en bestempelde deze als misleidend. De klacht is dan ook als gegrond verklaard.

Primark gaat wel in beroep tegen de uitspraak. Vanwege de uitspraak mag Primark Nederland niet langer op deze manier adverteren. Bij overtreding kan er ingegrepen worden, onder andere door middel van een boete.

Inditex gaat werken met Cycora-materiaal

Inditex is een deal aangegaan met Ambercycle, de uitvinder en producent van het materiaal Cycora. Met de deal is 70 miljoen euro gemoeid. Als onderdeel van de samenwerking gaat Inditex een verplichting aan om een groot deel van de jaarlijkse productie van Cycora af te nemen. Cycora is een materiaal gemaakt van postindustrieel en post-consumer polyesterafval.

Doordat Inditex belooft een grote hoeveelheid Cycore-materiaal af te nemen, kan Ambercycle verder groeien. Het bedrijf zal namelijk een eerste textielregeneratiefabriek op commerciële schaal gaan bouwen.

Een houten distributiecentrum voor Bestseller

Deense modegroep Bestseller bouwt het nieuwe logistieke centrum in Lelystad met massief hout in de constructie. Het centrum dat functioneert als distributiecentrum moet in 2026 klaar zijn. Naast de keuze voor hout, zal het gebouw ook voorzien worden van 23.000 vierkante meter zonnepanelen.