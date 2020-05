Zes grote thema’s in mode en retail, volgend op de coronacrisis

Sinds de [Belgische] winkelsluitingen is het verkopen op afstand is gemiddeld met 70 procent gestegen, weet Van Haaster. Ondernemers die nog niet online zaten, gingen versneld online. Mensen die normaal nooit webshoppen, zijn nu ook overstag gegaan en merken dat het wel makkelijk is. De rol van winkels verandert. Shoppen is meer dan ooit een uitje voor mensen en de winkel wordt een medium. De shop is niet noodzakelijk meer een plek om te kopen en verkopen, eerder een goed-gevoel-plek. Maar winkels moeten nu ook - letterlijk - op afstand hun klanten bedienen. Dat vraagt enerzijds om veiligheid en duidelijkheid, anderzijds om een warm en hartelijk onthaal. De looproute moet duidelijk zijn, het personeel moet goed getraind zijn om de veiligheid te garanderen, maar de klant moet zich ook welkom voelen. Windels: “Online shoppen is makkelijk en snel maar we misten het offline shoppen toch wel. Dus misschien is er toch nog een mooie toekomst weggelegd voor de fysieke winkel?”

De nieuwe luxe

Thuiswerken betekent dat we comfortabele kleding aantrekken en de hakken aan de kant gaan. Van Haaster stelt zich de vraag of we dat comfort zo makkelijk zullen willen opgeven: “We merken dat het kan, thuiswerken: je wint aan tijd en comfort en hebt minder stress. De yogakleding en casual outfits waren booming online”, stelt ze vast. “Er is een hele nieuwe categorie luxe sportkleding , die je niet zomaar in de sportwinkel vindt. De vrouwelijke silhouetten passen zeker binnen het assortiment van modewinkels in het hogere segment”. “Luxe is het gevoel dat je jezelf mag verwennen”, merkt Van Haaster, “ook verzorgingsartikelen deden het goed online. Nog een luxe is service op afstand, online fittings voor lingerie werden massaal beluisterd.” Een advies voor retailers en merken is shoppen op afspraak te overwegen, waarbij een privésfeer kan worden gecreëerd en de klant extra op zijn gemak kan worden gesteld.

“Daarnaast willen we ook langer doen met spullen, we denken langer na over een aankoop, dat speelt in de kaarten van het actuele duurzaamheidsverhaal. Klanten gaan vanaf nu misschien minder maar bewuster kopen,” voorspelt de expert. Windels merkt op dat het eigenlijk een verademing is geweest voor de modesector: “Er was te veel van alles, nu wordt dat tot stilstand gebracht. De modewereld krijgt tijd om te bezinnen over die overproductie: van terug naar twee collecties per jaar tot spullen effectief verkopen in het seizoen waarvoor ze bedoeld zijn. Corona is een accelerator, het legt vooral de pijnpunten in elke sector bloot. Er zijn modemerken die het al langer niet goed deden, die zullen verdwijnen.. Ook kwesties als duurzaamheid en overproductie spelen al langer maar worden nu pertinenter.”

Wat met de stock?

Een laatste punt dat belicht werd, zijn de vragen waar elke winkel nu mee zit: wat met de voorraad en het inkopen voor volgende seizoenen? De lentecollecties zijn immers onaangeroerd gebleven. Moeten deze met korting worden verkocht of zullen de stukken volgend jaar opnieuw in het rek hangen? Van Haaster denkt dat een hippe kleur die nu niet werd verkocht, volgend jaar nog nieuw zal ogen. Een merk kan ook creatief omgaan met ‘oud’ materiaal. Ontwerper Ronald van der Kemp maakt al jaren one-of-a-kind couture van luxe restmaterialen. Hij organiseerde onlangs een coutureshow in het Amsterdamse Hotel De L'Europe in Amsterdam, waar modellen individueel uit het raam hingen, inclusief mondkapje. Ook oude beelden kunnen een nieuwe betekenis krijgen dankzij een nieuwe tone of voice. De Italiaanse Vogue doet het dan weer zonder beeld en gebruikt nu illustraties bij gebrek aan fotoshoots.

Daarnaast kregen ook de collecties voor de komende herfst een nieuwe betekenis door deze crisis. Voor Van Haaster doen de exuberante outfits van Gucci, Moschino en Louis Vuitton bijna carnavalesk aan, ze denkt dat we zullen terugkeren naar de essentie. Bovendien stelt zich de vraag wat de waarde is van een compleet nieuwe garderobe volgend jaar in tijden van recycling en duurzaamheid: “Noemen wij de oude collecties voortaan gewoonweg ‘archives’?”

Ilse Cornelissen van concept store Graanmarkt13 – een van de aanwezigen op het webinar – getuigt: “Wij doen al vier jaar geen solden meer en dat vertaalt zich positief, zowel qua marges als wat de reacties van de klanten betreft. Het werkt echt om iets het volgende jaar weer in het rek te hangen.” Graanmarkt13 pakt ook de heropening anders aan: “De klant kan online een afspraak boeken en heeft dan de winkel minimaal dertig minuten voor zichzelf”. Van Haaster merkt op dat “voorraad meenemen naar volgend jaar makkelijker is voor een hoogwaardig merk dan winkels in het middensegment. Bovendien: het wordt wel erg moeilijk als je buur wél korting geeft. Het wordt wel boeiend want er zullen voor het eerst zomerspullen ín de zomer worden verkocht.”

Van onze Belgische correspondent.