Aantal faillissementen stijgt 7 procent in mei, meeste faillissementen in handel

Het aantal faillissementen stijgt in mei met 7 procent, ten opzichte van april, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal bleef wel onder het niveau voor het uitbreken van corona.

Het aantal faillissementen ligt in de eerste vijf maanden van 2023 ruim de helft hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de detailhandel gingen vier bedrijven meer failliet in mei dan een jaar eerder: in totaal 22 bedrijven. Een jaar eerder waren dat 17 ondernemingen.

Hoeveel kledingwinkels hieronder vallen, is niet bekend. In mei viel het doek voor onder meer Folcstudio B.V., twee winkels van Invito en Hallhuber.

Faillissementsdossier.nl schreef eerder in mei al dat er in het eerste kwartaal van 2023 een duidelijke stijging van faillissementen te zien is binnen de detailhandel. Brancheorganisatie INretail sprak destijds nog niet van een faillissementsgolf, maar was wel verrast door de cijfers.