Faillissementsgolf: Aantal faillissementen bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2023

Er gingen in het eerste kwartaal van 2023 flink meer detailhandelsbedrijven failliet, in vergelijking met het eerste kwartaal een jaar eerder, blijkt uit cijfers van openbaar insolventieregister FaillissementsDossier.nl.

In totaal gingen 205 winkels en webwinkels failliet in de periode januari tot en met april. Een jaar eerder gingen 106 bedrijven failliet. Wat precies de oorzaak van de stijging is, is nog onbekend, schrijft FaillissementsDossier.nl.

Hoewel brancheorganisatie INretail in maart nog niet sprak over een faillissementsgolf, meldt de brancheorganisatie nu verrast te zijn door de cijfers. Ander commentaar, kon INretail nog niet geven.

Ook binnen de modebranche vielen diverse faillissementen in het eerste kwartaal van 2023, waaronder Scotch & Soda, Goosecraft, Jan Sikkes, Sandwich en twee winkels van Invito.

Het is goed te benadrukken dat het aantal failliete detailhandelbedrijven absoluut gezien nog steeds relatief laag is, aldus FaillissementsDossier.nl. In het pre-coronajaar (2019) sloten 277 winkeliers de deuren. "Waarschijnlijk hebben veel bedrijven in coronatijd het hoofd boven water weten te houden dankzij steun van de overheid."