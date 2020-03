INretail: "Winkels hebben miljarden nodig"

INretail adviseert haar leden de maatregelen die de overheid heeft genomen te volgen. Het is op dit moment niet verplicht de winkel(s) te sluiten, maar de vraag 'Moet ik mijn winkel sluiten ja of nee?' houdt de hele non-food retail sector bezig, zo schrijft de retailorganisatie in een persbericht op maandagmiddag. "Ondernemers kampen met grote omzetdalingen en zijn bezorgd over hun liquiditeiten. Over het eerste kwartaal moet binnenkort enkele miljarden btw afgedragen worden," aldus INretail.

“De situatie die in enorm korte tijd is ontstaan, is uitzonderlijk. De omzetten kelderen. Er ontstaan liquiditeitsproblemen in een sector die aan 400.000 mensen werk biedt. Er zijn miljarden nodig om lucht te creëren," stelt algemeen directeur Jan Meerman in het persbericht. "We willen dat de overheid alle regelingen ruimhartig openstelt om ondernemers in de retail non-food te helpen overleven. Het moet mogelijk worden het betalen van alle vormen van belasting uit te kunnen stellen, nationaal èn lokaal. Er is dagelijks crisisoverleg met het ministerie van Economische Zaken en met MKB Nederland.”

Op inretail.nl/special/corona plaatst de brancheorganisatie meerdere keren per dag updates. Zo worden tips voor hygiëne maatregelen in de winkels gedeeld en is er oa. informatie te vinden over werktijdverkorting.

Ook laat de sectorvertegenwoordiger weten dat de bereikbaarheid is verruimd om ondernemers met al hun vragen te helpen. Medewerkers zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 20.00 uur.