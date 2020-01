Joop! streeft naar omzetgroei middels uitbreiding naar Groot-Brittannië

Joop! Betreedt Groot-Brittannië met zijn herencollectie, en hoopt daarmee de omzet te verdubbelen. Het merk, opgericht door de beroemde Duitse ontwerper Wolfgang Joop en eigendom van het Zwitserse modebedrijf Holy Fashion Group, is daarnaast van plan om meer winkels te openen in thuismarkt Duitsland.

Een Joop!-showroom opent deze week haar deuren in Londen, waar ook haar distributeur Love Brands Limited is gevestigd. De uitbreiding naar Groot-Brittannië is de laatste stap in de gehele expansie van het label sinds zijn herlancering in 2016. Op dat moment richtte Joop! zich op herenkleding en zijn casual lijn Joop! Jeans. Beide werden goed ontvangen door retailers in Duitsland en aangrenzende landen, en leidden binnen drie jaar tot een verdubbeling van de groothandelsomzet. Dat vertelde Thorsten Stiebing, managing brand director bij Joop!, tijdens een interview in Berlijn vorige week.

“We zijn erg blij met de bedrijfsontwikkeling,” zei Stiebing. “En we zullen de omzet nu weer gaan verdubbelen - dat is een duidelijk doel.”

Joop! verkocht destijds goed in Duitstalige landen, Oost-Europa, Nederland en Groot-Brittannië, maar verloor daarna zijn glans. Het merk keerde vier seizoenen geleden weer terug naar de Nederlandse markt, terwijl Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland de belangrijkste markten van het label blijven met een aandeel van 65 procent in de totale omzet. Dat zei Christoph Breitenmoser, international verkoopdirecteur bij Joop!, in Berlijn.

Joop! beschikt momenteel over 1.200 verkooppunten en twaalf franchisewinkels wereldwijd. Het merk overweegt om nog eens acht winkels in Duitsland te openen waar het volledige assortiment beschikbaar is. Dat zouden vestigingen van 250 vierkante meter groot worden, en zouden dit jaar al opengaan. “Het is belangrijk dat de consument het merk ziet, niet alleen in de retailomgeving met meerdere merken,” aldus Breitenmoser.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.

Beeld: Joop!