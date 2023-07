Meer faillissementen in juni, handel hardst getroffen

Het aantal faillissementen kent voor de derde maand op rij een stijging. In juni werden 48 meer bedrijven failliet verklaard dan in mei, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de handel is een forse toename van faillissementen te zien.

Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat er in juni 2023 meer dan driehonderd faillissementen worden uitgesproken. Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen werden er in juni 288 instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard. 63 daarvan waren bedrijven in de handel. Daarmee stijgt het aantal faillissementen met veertig procent, in vergelijking met mei 2023.

Hoeveel modebedrijven in juni failliet gingen, is niet bekend. In juni viel het doek voor onder andere de Nederlandse tak van het Schotse schoenenbedrijf Hunter Boot Limited, modeketens Score en Chasin’, kindermodemerk Little Indians en Beekman Staff Styling B.V..

Aan de cijfers van het CBS zit echter wel een kanttekening. De handel behoort namelijk tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in juni de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.