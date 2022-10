Omoda test nieuw winkelconcept en heropent winkel in Amsterdam

Mode- en schoenenmerk Omoda heropent haar vestiging aan de Van Baerlestraat te Amsterdam met een nieuw winkelconcept dat dameskleding naar de fysieke winkel brengt, dat meldt Omoda in een persbericht.

Voorheen verkocht Omoda alleen kleding online of via House of Fred by Omoda in Utrecht. De vestiging in Amsterdam is de eerste boutique die kleding, schoenen, tassen en accessoires voor dames aanbiedt, zo is te lezen. Het aanbod bestaat uit een collectie van diverse modemerken. Heren- en kinderschoenen zijn via de onlineshop in de winkel te reserveren. De heren- en kinderkledingcollectie is uitsluitend online verkrijgbaar.

Hoewel de winkel op 14 oktober 2022 al haar deuren opende, wordt de opening op 29 oktober 2022 pas echt gevierd. Dat Omoda kleding naar de fysieke winkel wilde brengen, kwam niet onverwachts. Zo meldde Jan Baan, CEO bij Omoda, het al in een keynote speech tijdens de Webwinkel Vakantiedagen.

Eerder dit jaar opende in Dordrecht een nieuwe winkel met een ‘fashion square’- een gereserveerd stukje in de winkel waar kleding hangt. In september 2022 openden twee shop-in-shops in Berden Mode in Uden en Heerlen. “We kregen de kans om twee schoenenwinkels te openen die gevestigd zijn in de winkels van Berden Uden en Heerlen. Met de uitbreiding van de Omoda-winkels in het zuiden van het land, bieden we onze klanten uit deze regio de mogelijkheid om naast online ook schoenen in een fysieke winkel te shoppen en retourneren”, aldus Jan Baan, CEO bij Omoda, in een persbericht.

In 2021 startte Omoda, dat oorspronkelijk enkel een schoenenretailer was, met de verkoop van dames- en herenkleding. Deze keuze was gemaakt vanuit de visie van de consument die ‘het totaalpakket, de hele outfit’ zoekt. Daarna voegde het mode- en schoenenmerk er kinderkleding en een eigen modemerk - Notre V - aan toe.