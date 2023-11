Op Black Friday was het drukker in de Nederlandse winkelstraten dan vorig jaar. Dat melden Motivaction en RMC in een persbericht.

De twee berichten dat het afgelopen week 9,3 procent drukker in de winkelstraten was dan dezelfde 'Black Friday week' vorig jaar.

Op maandag, dinsdag en woensdag werd een plus van 15 procent genoteerd ten opzichte van vorig jaar, vrijdag was het 1 procent drukker en zaterdag en zondag was het 7,5 procent drukker. "Black Friday is daarmee een belangrijk winkelevent van meerdere dagen geworden," aldus Motivaction.

Betaalplatform iDEAL meldde al eerder dat Black Friday zelf, te weten vrijdag 24 november, een recordaantal van 7,1 miljoen betalingen werd verricht. Wereldwijd is zo’ n 65 miljard euro uitgegeven op de uit Amerika overgewaaide koopjesdag.