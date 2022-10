Scalpers gaat weer fysieke winkels openen in Nederland

Het Spaanse modebedrijf Scalpers zet de sokken er weer in. Het bedrijf wil in 2023 opnieuw winkels openen in Nederland, en ook in België en Duitsland. Daarnaast wil Scalpers verder uitbreiden door overnames of investeringen in andere modemerken. Dat zegt de CEO van het bedrijf, Boja Vázquez, tegen de digitale Spaanse krant El Español.

In zowel Nederland, België als Duitsland wil Scalpers vier tot vijf winkels openen. In Nederland had Scalpers ook al eens eerder winkels: in 2017 opende een boetiek in Amsterdam Amsterdam, gevolgd door een winkel in Amstelveen in 2018. Die winkels werden niet lang daarna om onduidelijke reden weer gesloten. Waar de nieuwe winkels zullen komen, is nog niet bekend.

Scalpers is ook al online actief in de drie landen, net als in vijftien andere markten wereldwijd. Eigen fysieke winkels heeft het merk momenteel in Spanje, Portugal, Turkije, Mexico en Chili.

Wat overnames betreft ziet Scalpers ‘andere bedrijven die waarde zouden kunnen toevoegen onder onze paraplu’. Die bedrijven is Scalpers aan het ‘analyseren’, aldus Vázquez. Een beslissing is nog niet genomen. Scalpers kan de overnames doen omdat het financieel goed gaat. Volgens Vázquez zal Scalpers het huidige boekjaar naar verwachting afsluiten met een omzet van 150 miljoen euro, tegenover 110 miljoen euro vorig jaar.