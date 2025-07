'Summum opent winkel in voormalig Vanilia-pand in Breda'

Het Amsterdamse damesmodelabel Summum opent eind juli een winkel aan de Veemarktstraat 7 in Breda, in het voormalige pand van modemerk Vanilia. Dat meldt Indebuurt Breda als eerste.

Vanilia werd begin februari 2025 failliet verklaard. Het merk had 17 eigen winkels en was ook verkrijgbaar bij onder andere De Bijenkorf.

Summum is het nieuwste modemerk dat een voormalig Vanilia-pand in gebruik neemt. Eerder opende Anna van Toor een winkel in het oude Vanilia-pand in Arnhem, en deze zomer opent Omoda in het voormalige Vanilia-pand in Maastricht.