Tips om komend jaar de kostenefficiëntie van je winkel te verhogen

Het inkoopseizoen is in volle gang, en 2024 belooft wederom een uitdagend jaar te worden voor de retailsector: het aantal winkelpanden in de kledingretail neemt gestaag af, de energiekosten blijven hoog en personeelstekort is door toenemende vergrijzing en stijgende lonen een urgent probleem voor veel ondernemers in de retailsector.

Door zich te richten op het verminderen van operationele kosten en het maximaliseren van middelen, verbeteren ondernemers niet alleen de financiële gezondheid van hun bedrijf, maar kunnen ze ook flexibeler inspelen op marktveranderingen. Lightspeed geeft retailers tips voor een betere kostenefficiëntie.

Automatiseer je voorraadbeheer

Effectief voorraadbeheer is een sleutelfactor voor meer kostenefficiëntie. Overmatige voorraad kan leiden tot hoge opslagkosten en het risico op onverkochte producten vergroten. Aan de andere kant kan onvoldoende voorraad leiden tot gemiste verkoopkansen. Met prognoses op basis van de verkoopgeschiedenis en regelmatige cyclustellingen is het eenvoudiger om de juiste balans te vinden tussen vraag en aanbod.

Denk circulair: tweedehands is in opkomst

De afgelopen tien jaar registreerde de Kamer van Koophandel een daling van 36 tot 37 procent in het aantal modewinkels. De vintage kledingindustrie daarentegen is in volle groei: het aantal winkels in tweedehands kleding is tussen 2013 en 2023 met 27% toegenomen. En de groei is er nog niet uit: Cross-Border Commerce Europe verwacht dat tweedehandsverkoop tegen 2030 twee keer zo groot zal zijn als de markt voor fast fashion.

Een zo efficiënt mogelijke bevoorradingsketen

Efficiënt management van je supplychain is van vitaal belang om kosten te beheersen. Samenwerken met betrouwbare logistieke partners en optimalisatie van transportroutes staan centraal, net zoals zichtbaarheid en traceerbaarheid van je producten. Door zo veel mogelijk controle te houden op de bevoorradingsketen, kun je kosten minimaliseren en de efficiëntie verhogen.

Automatiseer routinetaken

Het automatiseren van repetitief en tijdrovend werk zoals voorraadbeheer, facturatie en personeelsplanning kan de operationele efficiëntie van je winkel verbeteren. Investeren in een kassasysteem dat voorraadbeheer, betalingen, boekhouding, marketing en personeelsplanning integreert, helpt arbeidskosten te verminderen en geeft tijd terug aan je medewerkers, die ze kunnen gebruiken voor andere taken, zoals het helpen van klanten.

Blijf innoveren

Technologische innovaties maken je onderneming veerkrachtig en vergroten je groeimogelijkheden. Cloudgebaseerde systemen, kunstmatige intelligentie en geautomatiseerde analyses van marketing- en verkoopdata helpen bij het nemen van de juiste beslissingen en het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Wees sociaal en koester je klanten

Geen markt die meer in beweging is dan die van de social commerce. Tiktok besloot onlangs om de in-app shoppingfunctie nog niet te introduceren in Europa, maar ook in Nederland bleek dat bijna een kwart van de consumenten de afgelopen twee jaar meer impulsaankopen is gaan doen door social media. Daarnaast zullen ondernemers door de uitfasering van third-party cookies sterker moeten inzetten op eigen klantdata , waarmee ze meer gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen aan hun klanten.

Hieruit blijkt maar weer eens hoe de retailsector zich kenmerkt door zijn dynamische aard: trends, consumentenvoorkeuren en technologische ontwikkelingen evolueren voortdurend, en bieden ondanks uitdagende marktomstandigheden kansen voor ondernemers die proactief inspelen op veranderingen, technologie omarmen en flexibel opereren.