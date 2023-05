Vernieuwing in de winkelstraat: Dit zijn de nieuwe winkelconcepten van het eerste halfjaar

Heeft uw winkelinterieur een update nodig? Of bent u gewoon nieuwsgierig naar de winkels van andere retailers? FashionUnited werpt een blik op de nieuwe winkelconcepten van de afgelopen maanden ter gelegenheid van de Week van de Stenen Winkel.

SKM

Belgische multimerkenboetiek SKM heeft een make-over gekregen. Eigenaren Steven de Hertogh en Dominique Somers zetten met het concept in op een ‘boetiekbeleving’, aldus een persbericht. De inrichting is gebaseerd op de vormen van het vrouwelijk lichaam en het ambacht van het naai- en verstelwerk dat een intern naaiteam dagelijks uitvoert.

Het vernieuwde SKM. Beeld via SKM / Foto door Hannelore Veelaert

Tamaris

Een bijzondere stap in de winkels van Tamaris: Het (van oorsprong schoenen-)merk heeft voor het eerst kleding toegevoegd aan het concept. Tamaris lanceerde in 2020 haar eerste kledingcollectie. Met het nieuwe winkelconcept verschijnt deze collectie nu voor het eerst fysiek in de winkels. Het is onderdeel van de ambitie van het merk om uit te groeien tot een volledig lifestyle merk.

Tamaris brengt kledingcollectie naar fysieke retail. Beeld: Tamaris

Longchamp

Frans modemerk Longchamp debuteerde in april het nieuwste winkelconcept in Brussel. Het ‘erfgoed, optimisme, de expertise en energie’ van het merk worden in het nieuwe concept gereflecteerd. Elke winkel die volgens dit concept wordt opgezet, zal daarnaast ook ten minste één object uit het Longchamp-archief hebben’. In de winkel in Brussel is dit een retro-reclameposter die verwijst naar de tijd waarin Longchamp nog vervaardiger was van pijpen en rokersartikelen met lederen bekleding.

De vernieuwde Longchamp-winkel in Brussel. Beeld via Blink PR / Longchamp.

Filippa K

Een ijsblauwe kleur voor de Filippa K winkel in Amsterdam. Het merk dat bekend staat om zijn minimalisme, weerspiegelt deze esthetiek in de nieuw verbouwde winkel. Met het ontwerp wil het merk ‘de duurzame kwaliteit en tijdloosheid van het merk’ tot uiting laten komen.

Filippa K winkel aan de P.C. Hooftstraat. Beeld: Filippa K.

Veritas

Mode- en accessoire keten Veritas start met een pilootproject de test voor een nieuw winkelconcept. In Brugge staat in de flagship-winkel inspiratie centraal. “Niet alleen fysiek in de verschillende corners en het brede-aanbod van trend-items, maar ook digitaal dankzij QR-codes, die linken naar inspirationele content, van verrassende breipatronen, tot leuke manieren om een carrésjaal te knopen.”

Veritas test een nieuw winkelconcept in Brugge. Beeld via Veritas / Foto door Yannick Milpas.

Pierre Cardin

Onder de naam ‘Maison Pierre’ introduceerde Frans modemerk Pierre Cardin aan het begin van dit jaar een nieuw winkelconcept. Het concept deed zijn intrede in Polen, in twee multibrandwinkels van het merk.

De Pierre Cardin-winkel in Zielona Góra in Polen. Beeld via Pierre Cardin.

VanHaren

De fysieke winkels van schoenenretailer VanHaren krijgen ‘een facelift’ , aldus het bedrijf. Het is onderdeel van de investeringsstrategie in het fysieke retailaanbod. Het nieuwe winkelconcept heeft een moderne uitstraling, zachtere kleuren en focust op het creëren van meer ruimte.

Nieuw winkelconcept VanHaren. Beeld: VanHaren

Lincherie

Ondermode retailer Lincherie heeft een update gegeven aan de winkel op het Gelderlandplein Amsterdam. De winkel is letterlijk in het roze gestoken . Roze muren, marmeren vloer, gouden accenten en speciale verlichting geven de winkel een hele nieuwe look. Het witte raster dat over de roze muur ligt, lijkt geïnspireerd te zijn op een netpanty of doorschijnen ondergoed.

Lincherie

