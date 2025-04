Winkelstraat onder de loep: het geheim van het Fnidsen in Alkmaar

Het Fnidsen, een levendige straat in de oude binnenstad van Alkmaar, is een perfecte mix van historische charme en modern ondernemerschap. Slenterend langs de knusse boetieks en ambachtelijke speciaalzaken ervaar je een authentieke sfeer. De statige Bathbrug, met de iconische Waagtoren in het vizier, vormt de entree, eeuwenoude panden het decor. Opvallend: hier geen leegstand, wél een trouwe klantenkring en een toenemend aantal dagjesmensen. Vergelijkingen met de Jordaan liggen voor de hand, dankzij de kleinschalige winkels en de gemoedelijke vibe. FashionUnited kijkt achter de historische gevels en vraagt lokale ondernemers naar hun passie, retailstrategie en het succes van deze levendige winkelstraat.

Natalie Oppedijk mixt mode en sfeer in het historische pand van Day Woman, ooit een Albert Heijn-kruidenierswinkel. Credits: foto Caroline Honnebier.

De ‘rode loper’ uit voor klanten

Day Woman, de damesmodezaak van Natalie Oppedijk, is al ruim twintig jaar een blikvanger aan het Fnidsen. De stijlvolle boetiek huist in een historisch hoekpand uit 1897, ooit de derde kruidenierswinkel van Albert Heijn, met glas-in-loodramen en gouden gevelletters als eyecatcher. “Dat detail maakt het speciaal,” zegt Oppedijk. Ze gaf het pand een moderne twist door originele balken bloot te leggen en mixt hier zo’n vijftien merken – van 10Days tot Maison Hotel – tot een eigen signatuur. Wekelijks wisselende items houden het fris. “Dat verrassingselement trekt klanten terug,” vertelt ze. Een zelfontworpen loper met tegelmotieven en een koeienbel aan de deur verwelkomen bezoekers, terwijl Portugese muziek de toon zet. “Mode zit in mijn bloed,” lacht Oppedijk, die in Zaandam studeerde en eerder Benetton-winkels opzette. Haar passie is zichtbaar in elk detail van de winkel.

Al meer dan twintig jaar is modeondernemer Nathalie Oppedijk met Day Woman een vaste waarde in het Fnidsen. Credits: foto Caroline Honnebier.

Bij Day Woman draait het om meer dan mode: Oppedijk focust op beleving. “Alles moet kloppen: muziek, geuren, een mooie shopping bag. Klanten moeten zich thuis voelen,” vertelt ze. Op zaterdag kunnen mannen plaatsnemen aan een zelfontworpen tafel met koffie, terwijl hun partner past. Oppedijk deed haar eerste retailervaring op in haar moeders modezaak Mix Collection en is sterk in de inkoop. Mode wordt aangevuld met accessoires en Fairtrade-sieraden. Ze kiest unieke labels en koopt klantgericht in: “Bij een leuke sneaker denk ik bijvoorbeeld: echt iets voor Marit, die moet ik in maat 36 hebben.” Online legt dochter Isabella Settels de stijl vast in artistieke video’s. “Ik loop voorop door exclusieve merken als eerste binnen te halen”, aldus de ondernemer. Zo onderscheidt ze zich van concurrenten. De persoonlijke aanpak en warme sfeer maken Day Woman tot een vaste waarde in het Fnidsen.

Met zijn herenmodezaak The Unique Labels brengt Dean Teeling Italiaanse flair en vakmanschap naar het Fnidsen. Credits: foto The Creators Hub.

Herenmode in het Huis met de Kogel

Schuin tegenover Day Woman opende in september 2024 The Unique Labels, een herenmodezaak die klassieke elegantie mixt met moderne Italiaanse flair. Eigenaar Dean Teeling verwezenlijkte hier zijn droom. “Na jaren in de retail voor merken als Gucci wist ik: ik wil mijn eigen visie neerzetten”, vertelt hij. De boetiek ademt vakmanschap, met een focus op hoogwaardige materialen en duurzame kleding. Het pand, mogelijk Alkmaars oudste, versterkt het verhaal: ooit maakte het deel uit van het Huis met de Kogel, een rijksmonument.

Nu woont Teeling zelf boven de winkel. De collectie is een mix van klassieke elegantie en vernieuwing. Denk aan Cruna-jassen en handgemaakte Doucals-schoenen, betaalbaar geprijsd. “Luxe die past bij Alkmaars nuchterheid”, vindt hij. Zijn NPPN-sneakers, met AI ontworpen in Italië, zijn een Nederlandse primeur en maken het aanbod onderscheidend.

Dean Teeling (rechts) en zijn partner bouwen samen aan The Unique Labels: een stijlvolle herenmodezaak in het hart van het Fnidsen. Credits: foto The Creators Hub.

Teeling haalt energie uit de ondernemers om zich heen. Als ‘import-Alkmaarder’ – hij woont hier sinds kort met zijn partner – voelde hij zich direct thuis in het Fnidsen, tussen de gepassioneerde ondernemers. “Je wandelt hier echt door de geschiedenis – omringd door boetiekjes, stuk voor stuk gerund met hart en ziel.” Samenwerken zit in de details: op zaterdag schenkt hij graag een glas wijn in voor klanten van Rootring, de wijnhandel schuin aan de overkant. De bloemen in zijn zaak, zorgvuldig afgestemd op het seizoen, komen van Wim van Assem, de bloemist aan de overkant. En zijn collega stylist draagt kleding van Butik. Onlangs werd Teeling gevraagd als ‘straatmanager’ – een soort spokesperson voor het Fnidsen. “Een rol die me past”, zegt hij. “Het lijkt me geweldig om samen evenementen te organiseren die de saamhorigheid versterken en het Fnidsen nog bruisender maken.”

In 2021 opende modeondernemer Angelique Schouten een derde winkel van Butik aan het Fnidsen. Hier bedient ze een jonge doelgroep onder de naam Butik Atelier. Credits: fotografie Atelier Mabel.

Drie generaties tegelijk aan het shoppen

Nog een opvallende modezaak in het Fnidsen is Butik, inmiddels al de derde winkel van modeondernemer Angelique Schouten in de oude stad. “In deze winkel focussen we iets meer op een jongere doelgroep, met merken zoals Neo Noir, die zowel in de winkel als online populair zijn”, vertelt Schouten bij een kop koffie. “We zien hier regelmatig drie generaties tegelijk winkelen – oma, moeder en kleindochter – en dat maakt het heel gezellig.” Haar retailstrategie? Persoonlijke service, gecombineerd met een sterk online profiel. Het pand aan het Fnidsen heeft een charmante ligging aan het water, met aan de achterkant uitzicht op een oud ophaalbruggetje. “Klanten vinden het fantastisch om hier te passen en ondertussen zo’n mooi uitzicht te hebben. We bieden een totaalconcept met schoenen, accessoires, parfum en zelfs lingerie. Je kunt hier in principe in één keer een complete look bij elkaar shoppen.”

De collectie wisselt bovendien razendsnel. “In het seizoen krijgen we dagelijks nieuwe items binnen. Zo blijft het aanbod verrassend en is er altijd iets nieuws te ontdekken.” De afgelopen dertien jaar heeft Schouten het Fnidsen flink zien veranderen. “Toen ik begon met ondernemen in de oude stad, was dit nog lang niet zo’n bruisende winkelstraat als nu. Er waren wel ondernemers, maar het niveau lag toen nog niet zo hoog – zeker niet op het gebied van mode.” De drie winkels van Schouten bevinden zich op een steenworp afstand van elkaar en werken naadloos samen. “Soms merken we dat een klant iets zoekt dat toevallig net in één van onze andere winkels aan de Hekelstraat hangt. Dan sprinten we even heen en weer, of we lopen er samen met de klant naartoe. Op een drukke zaterdag zetten we met het team zomaar 10.000 stappen!” lacht ze. “Die persoonlijke winkelervaring is onze kracht.”

Het opvallende gevelbord van opticien Veer. De brillenwinkel opende in 2024 zijn deuren aan het Fnidsen. Credits: Foto via Veer.

Via de Oude Stad-app blijven de ondernemers in het Fnidsen op de hoogte van alles wat er speelt – van praktische updates tot activiteiten. In september luidt een gezamenlijke shopping night traditioneel het nieuwe modeseizoen in. En in het najaar worden de straten feestelijk aangekleed met verlichting, een voorbode van de sfeervolle decembermaand. Leegstand? Daar is in het Fnidsen bijna nooit sprake van. Zodra er een pand vrijkomt, staat alweer een nieuwe ondernemer klaar. Zo opende vorig jaar opticien Veer zijn deuren op huisnummer 68, dat met zijn moderne brillen een jong publiek trekt. De winkel van modemerk Yaya is de enige keten in de straat – verder zijn het vooral het zelfstandige ondernemers die zich hier vestigen. Schouten: “Een mooie variatie aan winkels: van modeboetieks tot een woonwinkel, een bloembinderij en een prachtige olijfolie- en delicatessenwinkel.”

Modeshows als verbindende kracht

In het Fnidsen kijken ondernemers over hun winkeldeur heen en bundelen ze regelmatig hun krachten. Day Woman slaat binnenkort de handen ineen met Unique Labels en koffiebar-conceptstore Luttik voor een modeshow. “Dames- en herenmode vloeien samen met Luttiks sfeer,” zegt Oppedijk enthousiast. De T-splitsing in de straat wordt het podium, aangekleed met tafels vol drankjes en hapjes. De datum staat nog niet vast, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Butik kiest voor shows op bijzondere locaties, zoals de Kapelkerk of buiten bij mooi weer. Schoutens troef is de ‘fashion lunch’ met restaurant Fnidsen: “Zestig vrouwen gaan dan lekker lunchen terwijl wij zo’n veertig sets tonen”, legt ze uit. “Daarna shoppen ze verder in de winkel.” Dit concept, twee keer per jaar in voorjaar en najaar, trekt een vaste groep fans die reikhalzend uitkijkt naar deze mix van mode en beleving.

Butik biedt een totaalconcept met schoenen, accessoires, parfum en zelfs lingerie. Credits: fotografie Atelier Mabel.

Fnidsen als toeristische hotspot

Ondertussen wordt Alkmaar steeds populairder onder toeristen, blijkt uit landelijk onderzoek. Het aantal dagjesmensen steeg afgelopen jaar met maar liefst 39 procent, aldus het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Deze groei vertaalt zich in drukkere zaterdagen en meer spontane bezoekers uit de regio. Dit is ook voelbaar in het Fnidsen, waar niet alleen de unieke winkels, maar ook de horeca een belangrijke rol speelt in de aantrekkingskracht van de straat. Toeristen en dagjesmensen trekken eropuit in de oude stad en komen vanzelf het Fnidsen ontdekken. Schouten: “We merken dat veel mensen ons volgen op Instagram en uiteindelijk liever een dagje naar Alkmaar komen dan alleen online bestellen. Dan geven we graag tips: boek een leuk boetiekhotel en ga ‘s avonds eten bij Fnidsen of Luttik. Zo beleef je dit gebied op zijn best.”