Is de tijd van overdadige stands op beurzen voorbij?

Gigantische achterwanden, dynamische mannequins, kleurbommen plus goud en glitter. Nog niet zo lang geleden was dat de norm tijdens beurzen zoals Modefabriek. Zelfs een stand met een tweede verdieping kwam nog weleens voorbij. De beursvloer van vandaag de dag laat een heel ander beeld zien: open structuren en een zekere ingetogenheid en dat werd nogmaals duidelijk op Modefabriek in Vijfhuizen.

Er is niet maar een oorzaak voor deze verandering en het ging zeker niet over één nacht ijs. Om een paar te noemen: de coronapandemie, inflatie en de opkomst van nieuwe beurzen.

Het moment dat Modefabriek fysiek terugkeerde kwam in juli 2022. Dat was 2,5 jaar na de laatste fysieke editie en de eerste editie sinds het begin van de corona-pandemie. De corona-pandemie zorgde voor druk op de mode-industrie. Kosten stegen door inflatie maar ook vertragingen in de logistiek en consumenten kochten meer online dan offline. Daar kwam in februari 2022 ook nog het conflict in Oekraïne bij die voor meer onzekerheid in de wereld zorgde.

Bij Modefabriek, maar ook bij Deense beurs CIFF, waren er jarenlang gigantische stands te vinden. Deze zogenaamde luchtkastelen nemen steeds meer af. Het bouwen van een grote stand kost al snel (tien)duizenden euro’s, euro’s die tijdens een crisis beter besteed kunnen worden. Tijdens de juli 2022 editie zijn er gemiddeld al minder hoge stands te zien en zijn deze ook minder extreem aangekleed, zo vertelt Modefabriek directeur destijds aan een FashionUnited-redacteur. De keuze voor kleinere stands is op dat moment ook een praktische keuze, want de beursorganisatie kampt tot op het laatste moment voor de beurs met personeelstekort. Hoge, van onder tot boven uitgelichte stands waren ook simpelweg te ambitieus voor het beperkte aantal beschikbare bouwers en technici.

Ondertussen zijn er nieuwe beurzen op het wereldtoneel verschenen. Denk aan Preview en Shift in Nederland en Mandatory CPH in Kopenhagen bij op. Beide concepten gaan voor uniforme stands met lagere instapprijzen voor de standhouders (800 euro bij Preview Men in juli 2023). De randen van de stands worden aangegeven door rekken vol met kleding, maar dankzij het gebrek aan hoge achterwanden voelen de beurzen overzichtelijker. De Preview-beurzen (dames-, heren- en kindermode) worden geprezen voor de focus op het product met het standconcept.

Aan de andere kant van het Noordzee-kanaal was een gelijksoortige verandering te zien bij Britse beurzen. In het voorjaar van 2024 toonde Pure Londen een simpele stand nadat het was gefuseerd met beurs Just Around The Corner. “We hebben andere, simpelere, pakketten geïntroduceerd om nieuwe merken en jonge talenten de beurs te laten ervaren op een innovatieve manier”, aldus beursdirecteur Gloria Sandrucci tegen FashionUnited.

Nieuwe Britse lingeriebeurs Wonderland gaat tevens van start met een simpelere opzet. Mede-oprichter Nicky Clayton: “We proberen de beurs zo belevingsgericht mogelijk te maken. Het is meer een gigantische showroom dan een traditionele vakbeurs. Iedereen heeft dezelfde inrichting en details, dus iedereen staat op gelijke voet. Het product spreekt voor zich. We waren aanvankelijk bang dat de merken en kopers niet open zouden staan voor deze opzet, maar het heeft juist goed gewerkt.”

Nog voordat Modefabriek verhuist van de RAI in Amsterdam naar Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen werden al kleinere stands aangemoedigd op Modefabriek en werden de stands in kleinere blokken opgedeeld. De kosten voor deze stands zijn lager. Wanneer de beurs verhuist naar Vijfhuizen in januari 2025 verdwijnen ook de zijwanden van stands en ontstaat er een geheel open gevoel. Krouwels omschrijft het als ‘een department-store gevoel’.

Waar de randen van de stands dus al versimpelden de afgelopen seizoen, is de inhoud van de stands inmiddels ook een stuk simpeler. De januari 2026 editie van Modefabriek telt minder gimmicks in de stands. Wat mannequins, een mooie tafel met bloemen en wat te snaaien is zeker aanwezig, maar ronddraaiende platformen, glittermuren en andere accenten zijn verdwenen. Het is zeker nog niet de terugkeer naar het uniforme standconcept dat de beurs had sinds de oprichting in 1996 tot 2008, maar er is zeker een kentering te zien. De vraag is: hoe versimpeld zullen de stands worden?