Op bezoek bij de buren: CIFF slaat handen ineen met ISPO Munich

Een nieuwe samenwerking in het modebeurzenlandschap. Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) en ISPO Munich slaan de handen ineen, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. CIFF zal met een partnerstand te vinden zijn op de Duitse sportmodebeurs en ISPO Munich gaat op bezoek bij de Deense beurs. Het doel van de samenwerking is om sport en mode te verenigen.

Het partnerschap is een antwoord op de toenemende fusie van sport en mode, en de daaruit voortvloeiende zakelijke mogelijkheden, zo is te lezen. Bovendien willen de twee modebeurzen sportmode en mode toegankelijker maken voor retailers.

CIFF geeft haar partnerstand op ISPO Munich, van 3 tot en met 5 december, een sportmodeconcept met denim, sportkleding, streetwear en sneakers. De Deense modebeurs is te vinden in het Zeitgeist by ISPO-gebied op de Duitse beursvloer. Deze speciale hal geeft aandacht aan athleisure, sportmode en streetwear om zo de rol van sportmode in het dagelijks leven te benadrukken.

CIFF verschijnt op ISPO Munich en ISPO Munich verkast naar CIFF

CIFF verwelkomt op haar beurt een select aantal ISPO Munich partnermerken die zich zullen presenteren op de FW25 Copenhagen Fashion Week voor de 64e CIFF-editie.

“Sport en mode groeien steeds meer naar elkaar toe en traditionele grenzen verschuiven. Dit creëert spannende mogelijkheden voor merken en retailers die we graag samen willen benadrukken. Vooral in de Scandinavische regio beïnvloeden sport- en modemerken elkaar al tientallen jaren, leren ze van elkaar en creëren ze nieuwe materialen, ontwerpen en innovaties. We willen dit potentieel benutten, het samen ondersteunen, zichtbaar maken en stimuleren”, deelt Tobias Gröber, Executive Director Consumer Goods en directeur bij ISPO Group, in het persbericht.

Sofie Dolva, directeur van CIFF, voegt daaraan toe: “De toekomst van de mode wordt gecreëerd door sterke partnerschappen, het delen van kennis, nauwe samenwerking en een openheid over grenzen, modecategorieën, culturen en geslachten heen. De tijd is rijp om nieuwe allianties aan te gaan met de competente partners in onze buurlanden en we zijn blij om onze krachten te bundelen en onze visies op de mode van de toekomst te delen met de getalenteerde mensen van ISPO Group.”

Beurslandschap in de mode-industrie in beweging

Het beurslandschap in de mode-industrie is flink in beweging. Zo sloot de Duitse beurs Premium haar deuren en maakte zuster Seek haar solodebuut in januari 2024. Ook in Denemarken speelde de afgelopen jaren het een en ander. Zo werd Revolver in januari 2023 overgenomen door de organisatie van CIFF. In datzelfde jaar introduceerde de Deense beurs het beauty-segment dat nu een gevestigde plek heeft veroverd op de beursvloer.

In Nederland spelen ook diverse ontwikkelingen. Zo legde Modefabriek haar focus op vrouwenmode en internationale ambities. Het betekent dat mannenmode verhuist naar de opkomende mannenmodebeurs Preview in Nieuwegein. Modefabriek maakte daarnaast een paar maanden geleden bekend van beurslocatie te wisselen. De Nederlandse beurs neemt afscheid van RAI Amsterdam en vindt in januari 2025 voor het eerst plaats in Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen. De locatie moet “het antwoord zijn op de actuele behoeften” van de beurs, zo gaf de beursorganisatie aan in een persbericht.

Het wegvallen van modebeurzen, nieuwe locaties, fusies en geschrapte segmenten slaan een gat in het beurslandschap. Beursorganisatoren zouden samenwerkingen kunnen zien als oplossing om inkopers uit Europa's grootste modemarkten naar hun toe te lokken door het aanbod te centreren.

Editor's note: De naam van de Duitse sportmodebeurs is na publicatie aangepast. Eerder schreef FashionUnited over 'ISPO München', dit is foutief. De juiste benaming is 'ISPO Munich'.