3 dingen die we kunnen leren van ons betaalgedrag op BlackFriday

We hebben de cijfers allemaal omhoog zien schieten op BlackFriday. We sluiten graag een mooie deal en zijn daardoor gevoelig voor de aanbiedingen tijdens deze dag. Misschien wel meer dan ooit. Zo lijkt het althans als je naar de cijfers kijkt. Met name in de fashion & beauty branche is de hoeveelheid online aankopen enorm. Welke conclusies kunnen we uit het betaalgedrag trekken? Payment Service Provider Buckaroo deed er onderzoek naar.

We besteden minder

Huh? Ja, echt. Het aantal transacties is weliswaar met 28% gestegen onder fashionwebshops. Maar hoewel het aantal aankopen is gestegen, is de orderwaarde gedaald in vergelijking met een normale vrijdag. En ook in vergelijking met BlackFriday 2019. De orderwaarde daalde op zowel iDEAL-betalingen (-10%), Bancontact-betalingen (-5%), achteraf betalingen (-6%) en creditcardbetalingen (-15%). Blijkt uit cijfers van Buckaroo.

We besteden dit jaar dus minder geld per aankoop op BlackFriday. Maar dat wil niet zeggen dat de fashion webshops er in totale omzet op achteruit zijn gegaan. Want of er nu 10 consumenten één item kopen. Of één consument 10 items. Qua verkoopcijfers kom je dan natuurlijk op hetzelfde uit. Toch heb je als fashion webshop waarschijnlijk liever een volle winkelmand in één verzending in plaats van 10 losse verzendingen. Tenzij die ene persoon alles retour stuurt. Maar over retouren kunnen we zo vroeg na de BlackFriday nog niks zeggen.

We kopen meer wanneer we achteraf betalen

Niet alleen tijdens BlackFriday, maar ook op doordeweekse dagen is de orderwaarde hoger wanneer consumenten achteraf mogen betalen in plaats van vooraf via bijvoorbeeld iDEAL, toont data van Buckaroo aan. Wanneer we online shoppen en kunnen achteraf betalen klikken we sneller onze winkelmand vol en we kijken na ontvangst wat we willen houden en welke artikelen we willen terugsturen. Het bedrag kan dan behoorlijk oplopen en dat betalen we als consument liever niet vooraf met iDEAL, maar achteraf via een betaalmethode zoals AfterPay, Klarna of Billink. Bij deze betaalmethoden betaal je pas na ontvangst en eventuele retournering. En aangezien we vaak van plan zijn om niet alle items te houden valt het bedrag dat we 14 dagen later betalen lager uit dan het bedrag dat we gepresenteerd kregen in de checkout. Dus potato potato denk je als webshopeigenaar dan. Echter, ook al zijn we als consument van plan ‘minstens de helft’ terug te sturen naar de webshop, dat doen we meestal niet. Of in mindere mate dan we van plan waren. Hierdoor is bij achteraf betalen niet alleen het aankoopbedrag hoger in vergelijking met een aankoop via iDEAL, maar ook de netto orderwaarde. Oftewel: wat er overblijft na de retouren.

We kopen over de grens

In de data van Buckaroo zien we onder fashion webshops het aantal Bancontact en creditcardtransacties licht stijgen. Nu weten we dat Nederlandse webshops populair zijn onder Belgische consumenten, maar dat lijkt nog helderder bevestigd, met de groei in het aantal Bancontact transacties ten opzichte van vorig jaar. Wat is Bancontact? Bancontact is een populaire Belgische betaalmethode waarbij je als betaler wordt doorgeleidt naar je eigen bank en direct geld kan overboeken, vergelijkbaar dus met het Nederlandse iDEAL.

Ook het aantal creditcardbetalingen stijgt. Echter zijn Nederland en België over het algemeen geen typische creditcardlanden. Duitsland ook niet echt. Maar eigenlijk bijna alle andere landen in Europa en daarbuiten, met name Engeland, zijn dat wel. Raken we als Nederlanders ook gewend aan betalen met creditcard? Het zou kunnen zijn dat we onze creditcards inzetten als achteraf betaalmethode. Je hoeft immers pas na 30 dagen te betalen. Het zou ook kunnen zijn dat we creditcards vaker gebruiken om onze aankopen te beschermen tegen schade, diefstal of verlies. Of, omdat we steeds vaker bij buitenlandse webshops kopen waar betalen met een creditcard gebruikelijker is en we dit betaalgedrag doortrekken wanneer we bij een Nederlandse fashionwebshop kopen. Het antwoord op de vraag ‘waarom’ verkrijgen we niet uit de data, wellicht kan daarvoor wellicht een kwalitatief onderzoek plaatsvinden. Maar de conclusie dat je er als webshop goed aan doet om creditcardbetalingen en Bancontact als betaaloptie op te nemen in je checkout, dat kan Buckaroo wel adviseren.

