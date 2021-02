De weg naar heropening: een stappenplan

Met het nieuws dat ook non-essentiële winkels vanaf 10 februari hun deuren weer mogen openen voor het afhalen van bestellingen gloort er een sprankje hoop aan de retail-horizon.

Ondanks dit goede nieuws is het nog lang niet zeker wanneer de retail weer volledig terug kan naar “het oude normaal”. Zelfs als de deuren weer open mogen is het nog maar de vraag in hoeverre er op dat moment nog maatregelen gelden. Om hierin de nodige ondersteuning te bieden hebben we het volgende stappenplan opgesteld, waarin we kijken naar hoe je als retailer het best kunt omgaan met de huidige en toekomstige omstandigheden.

1. Het is tijd voor online

Mocht je na 11 maanden pandemie nog geen webshop hebben opgezet en op dit punt denken: “nu heeft het geen zin meer”, dan onderschat je de voordelen van online ondernemen. Hoewel het primair een alternatief verkoopkanaal is waarmee je ook in tijden van gesloten deuren omzet kunt genereren, is het veel meer dan dat. Het draagt bij aan je klantenservice en werkt als een versterker van jouw merk.

De term “omnichannel” beschrijft een manier van ondernemen waarbij de klant centraal staat in ieder aspect van het verkoopproces. De ervaring online en offline lopen naadloos in elkaar over en creëren zo een positieve en overzichtelijke ervaring voor de klant thuis. Dit in contrast tot webwinkels waarbij ‘op voorraad’ lang niet altijd daadwerkelijk op voorraad betekent en het afhalen van een bestelling bij de winkel geen optie is. Synchroon online en offline ondernemen verhoogt niet alleen je omzet, maar ook de positieve connotatie van mensen met jouw onderneming.

2. Contactloos en veilig

De fase die nu voor de deur staat is die van contactloos ophalen. Dit betekent dat een klant een bestelling doet op afstand (dit kan online, maar ook telefonisch) waarna de aankoop kan worden opgehaald bij de winkel – zonder de winkel binnen te gaan.

Naast dat dit vanaf woensdag de enige mogelijkheid is om vanuit een fysieke onderneming omzet te maken, is de verwachting dat deze manier van winkelen ook post-corona populair blijft. Klanten vinden het prettig dat zij kunnen bepalen wanneer ze hun bestelde producten bij jou op kunnen halen en niet hoeven te betalen voor verzending.

Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen kan het helpen om in je webshop de verzendmogelijkheid ‘contactloos ophalen’ toe te voegen. Wil je het fysieke contact beperken? Laat je klanten dan ook alvast online afrekenen. Vergeet niet om ze een gewenst tijdstip te laten selecteren voor wanneer ze hun bestellingen komen afhalen! Door je webshop en winkel aan elkaar te linken voorkom je eventuele misverstanden.

3. Een unieke en persoonlijke ervaring

Pre-corona werd er al nadruk gelegd op de meerwaarde die een fysieke onderneming moet hebben ten opzichte van het gemak van online bestellen. Na corona zal dit nog meer gaan gelden. Men zal zich in de beginfase nog steeds niet 100% veilig voelen in drukke menigtes en kleine ruimtes.

Zorg er daarom voor dat zodra je deuren weer open mogen jouw klanten een reden hebben om bij je langs te komen. Dit kun je doen door speciale in-store kortingen aan te bieden of door klanten tijdelijk anders fysiek te laten winkelen.

Het kan bijvoorbeeld heel lucratief zijn om je te richten op ‘winkelen op afspraak’. Hiermee verlaag je de hoeveelheid klanten die je tegelijkertijd in je winkel kunt ontvangen, maar je zorgt er wel voor dat de mensen die de moeite nemen om jou te bezoeken zich de koning te rijk voelen. Daarnaast valt er voor jou als ondernemer ook het nodige voordeel te behalen: als je jouw klanten hun afspraak online laat inplannen krijg je toegang tot veel waardevolle klantgegevens, die je later weer kunt inzetten voor je marketing!

We zijn er natuurlijk nog lang niet, maar door bovenstaande stappen te nemen kun je als retailer uit iedere omstandigheid het maximale halen voor jouw onderneming. Heel veel succes!