Feestdagen 2020: bereid je onderneming voor op verkoop op afstand

Na een onrustig jaar staan de feestdagen alweer voor de deur. De laatste maanden van het jaar zijn normaliter een belangrijke periode voor de retail. Massa’s mensen doen hun aankopen voor vrienden, familie, of gewoon om de donkere dagen van een zilveren randje te voorzien. Dit jaar zal dat er waarschijnlijk anders uitzien: massa’s mensen op één plek is bijna niet meer voor te stellen, en met continue veranderende maatregelen is het lastig voorbereiden op eventuele drukte.

Hoe haal je ondanks deze uitdagende omstandigheden het meest uit aanstaande periode? We geven je drie tips:

1. Breid de gezelligheid uit naar online

In 2019 werden in Q4 maar liefst 73,5 miljoen online aankopen gedaan. Deze aankopen hadden een totale waarde van 7,6 miljard euro. De verwachting voor dit jaar is dat dit getal een stuk hoger uit zal vallen. Uit de cijfers van de afgelopen periode blijkt dat corona de hoeveelheid internetverkopen flink heeft laten stijgen. In het tweede kwartaal van 2020 werd maar liefst 54,8% meer besteed online dan in datzelfde kwartaal een jaar eerder. Met die cijfers in het achterhoofd kan het geen kwaad om niet alleen de stap online te maken, maar je webshop daarnaast klaar te maken voor de feestdagen.

Wat betekent dit? Zoals de winkelstraten gedurende de feestdagen worden opgetuigd met feestelijke verlichting, zo kun jij jouw webshop een tijdelijke makeover geven. Maak productfoto’s van aanbiedingen in Sinterklaas- of Kerstthema, of geef bezoekers de mogelijkheid verlanglijstjes op te stellen. Wil je nog een stapje verder gaan? Bied dan extra services aan, zoals het inpakken van cadeaus of het schrijven van een persoonlijk kaartje.

2. Onderzoek nieuwe manieren van veilig verkopen

Hoewel online verkoop een goede uitkomst biedt, kun je voor klanten die liever geen verzendkosten betalen ‘contactloos ophalen’ instellen. Bij contactloos ophalen doet een klant een bestelling op afstand (dit kan via je webshop, maar ook telefonisch), waarna hij of zij de aankoop ophaalt bij de winkel zonder de winkel daadwerkelijk binnen te gaan.

Contactloos ophalen kun je eenvoudig integreren als ‘verzendmogelijkheid’ in je webshop. Niet alleen is het een extra service naar je klanten toe, het zorgt er daarnaast voor dat je minder afhankelijk bent van de – vaak beperkte – ruimte in je fysieke winkel.

3. Maak er ook in-store alsnog een feestje van

2020 was geen makkelijk jaar, maar dit betekent niet dat het met een sisser af moet lopen. Organiseer je normaal een kerstborrel voor je vaste klanten? Stuur ze nu een handgeschreven kerstkaartje. Versier je ieder jaar de winkel? Laat die slingers dan ook nu niet in de kast liggen. De omstandigheden mogen dan anders zijn, het gevoel rondom de feestdagen blijft hetzelfde.