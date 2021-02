Duurzame mode is supersexy: GS1 identificatie en data voor hét productpaspoort van je kleding

Duurzaamheid. Geen bedrijf kan er nog omheen. Goed om te zien dat onder andere C&A, H&M, Nike, De Bijenkorf en WE Fashion in de Sustainable Brand Index 2020 staan. Duurzaamheid is voor bedrijven steeds meer een raison d'être. En gelukkig willen ook consumenten steeds vaker kleding met een duurzaam label. Maar waarom wil je midden in de coronacrisis het hebben over een duurzame circulaire modesector? Hoe GS1 kan helpen door met identificatie en data helpt de circulaire levenscyclus van kleding minutieus in kaart te brengen.

Mensen tikken vaker termen in als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen of sustainability. Logisch, de gevolgen van de klimaatcrisis zijn vrijwel dagelijks in het nieuws. Juist nu moeten we met elkaar een omslag maken: het omvormen van de huidige economie – gebaseerd op groei, kopen en wegwerpen – naar een circulaire economie.

Tijd voor een omslag naar een duurzaam verdienmodel

Het is nu zeker geen gemakkelijke tijd voor een omslag. In een crisisperiode ga je over op overlevingsmodus. Door de coronacrisis en mogelijk een faillissement regeert de korte termijn. Winkels zijn dicht, er wordt nagenoeg niets verkocht. Denk maar aan de voorraad die nu in opslag ligt te verkommeren. Er is nu simpelweg weinig capaciteit en investeringsruimte om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Maar toch loont het om ook even stil te staan en vooruit te kijken. Hoe lang kunnen we nog doorgaan met de huidige manier van werken? De overproductie, de hoge mate van kledingconsumptie, de snelle omloopsnelheid als het snelle afdanken van de kleding. Jaarlijks worden 21,5 miljoen kledingstukken niet verkocht. Dit betekent een omzetverlies van zo’n 315 miljoen euro. En er worden jaarlijks 1,23 miljoen stukken vernietigd. Het gaat om grote volumes, lage prijzen en veel concurrentie. Ergens wordt de prijs betaalt. Dat iets goedkoop is, betekent niet dat het weinig kost. Deze crisis laat ons ook nadenken over oplossingen die we moeten vinden om de keten duurzamer en korter te maken.

Transparantie is een middel tot verandering, niet het einddoel

In de maatschappij is een beweging gaande waar steeds meer consumenten overwegen duurzamere items te kopen in plaats van de goedkoopste. Er is een groeiend besef dat het duurzamer kan én moet. Natuurlijk dringt dat ook door bij de fashionbedrijven. Komt er na vliegschaamte, straks de ‘kleding’-schaamte? Jij kunt hier écht het verschil gaan maken.

Waar moet je beginnen? Voor een echte circulaire economie heb je een enorme hoeveelheid data nodig. Bijvoorbeeld om je klanten goede en volledige informatie te geven over duurzaamheid. Je kunt nu al een set met duurzaamheidskenmerken in de GS1 Fashion Base datapool opnemen en zo duurzaamheidsinformatie over jouw kleding geven. Natuurlijk moet je die ‘duurzaamheidsclaim’ wel kunnen waarmaken. Maar als je als ondernemer kunt zeggen dat je met jouw kleding duurzaam opereert, maak je al écht een meetbaar verschil.

De weg naar meer transparantie

Transparantie is geen wondermiddel dat de vele complexe problemen in de mondiale mode-industrie zal oplossen. Het biedt wél inzicht hoe en waar onze kleding wordt gemaakt en stelt ons in staat om het ketenproces onder de loep te nemen. Data is sleutel naar circulaire economie. En dan gaat het erom dat je de kledingstukken juist en correct kunt identificeren en er vervolgens betrouwbaar productdata over kunt delen. Als je kleding wilt recyclen moet je immers weten welke vezels of kleurstoffen erin zitten en hoe het verfproces heeft plaatsgevonden om te weten of je het mechanisch of chemisch kunt recyclen. Kortom, om alle stappen in de keten minutieus op een rij te zetten en de hele levenscyclus van een product in kaart te brengen kunnen GS1 standaarden van nut zijn.

Het elektronisch productpaspoort

Consumenten willen goede productinformatie die ook inzicht geven in de mate van duurzaamheid. Dit ontwikkelt zich al in positieve zin, maar de vraag is of het wel snel genoeg gaat. We leven in een tijd waar we ons beseffen dat we bepaalde processen moeten veranderen. De Europese Commissie zet daarin ook stappen om de doelstellingen van de Green Deal te bereiken. Europa wil immers ‘een betere beschikbaarheid van informatie over de kenmerken van de in de EU verkochte producten’.

Zo moet een ’elektronisch productpaspoort’ informatie kunnen verschaffen over de herkomst van een product, de samenstelling, de reparatie- en demontagemogelijkheden en de verwerking ervan tot aan het einde van de levensduur. Identificatie en traceerbaarheid zijn daarbij van groot belang om tot een optimaal circulair proces te komen. Samen met bedrijven proberen we met GS1 de transparantie in de keten te verbeteren zodat we de sector duurzamer maken. GS1 is natuurlijk maar een kleine schakel in het grote geheel, maar we merken dat bedrijven de winst en noodzaak zien van die ontwikkeling naar meer duurzaamheid.