Esprit staakt activiteiten in Frankrijk

Esprit heeft zijn activiteiten in Frankrijk stopgezet. Dit blijkt uit een gerechtelijke uitspraak van 9 september. Vier maanden eerder opende de groep al een insolventieprocedure voor de Europese activiteiten.

De rechtbank van koophandel in Nanterre (Frankrijk) motiveerde de beslissing door te stellen dat de bedrijfsvoering niet kon worden voortgezet. Een saneringsplan om de schulden af te lossen bleek onmogelijk.

De Franse dochteronderneming Esprit de Corp France, gevestigd in Boulogne-Billancourt, bevond zich sinds 18 juli onder curatele. Op het moment van de laatste jaarrekening had het bedrijf 145 mensen in dienst in Frankrijk en realiseerde het een jaaromzet van bijna 32 miljoen euro. Volgens de website was het merk in juli aanwezig in meer dan honderd Franse verkooppunten.

Insolventies in Europa

De in Duitsland gevestigde en aan de beurs van Hong Kong genoteerde groep opende in mei een insolventieprocedure voor de Europese activiteiten. Er was een herstructurering gepland om de moeilijkheden te boven te komen die waren ontstaan door gestegen kosten en de gevolgen van de Covid-19-pandemie.

Al snel vertrekt het modemerk uit Zwitserland, en vraagt het een faillissement aan voor de Belgische tak. Hierdoor sluiten in april 15 winkels onmiddellijk en verliezen 148 medewerkers hun baan. De zelfstandige uitbaters, zo'n 10 in totaal, werken gewoon verder onder de vlag van Esprit. Een van de Vlaamse franchisepartners, Mapina, wordt in juni failliet verklaard.

Ook in Duitsland boekt Esprit geen positieve resultaten. Als gevolg vragen Esprit Europe GmbH en zes andere Duitse gelieerde bedrijven een insolventieprocedure aan. Esprit Europe GmbH heeft de Esprit-activiteiten in Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk, de Scandinavische landen, Polen en het Verenigd Koninkrijk onder zijn hoede. De Nederlandse activiteiten zijn hier dus geen onderdeel van. Na Duitsland start Esprit een herstructurering van de Deense tak, valt het doek voor de Oostenrijkse tak en wil het zijn Chinese activiteiten verkopen voor 47,5 miljoen Amerikaanse dollar (44,4 miljoen euro). Het Nederlandse faillissement volgt in juli.

Het kledingbedrijf werd in 1968 opgericht in San Francisco door het Amerikaanse hippiekoppel Douglas en Susie Tompkins, die ook het merk The North Face oprichtten. Hun eerste artikelen verkochten ze vanuit een Volkswagenbusje door heel Californië.

De oprichters staan al lang niet meer aan het roer. Het concern is sinds 1993 beursgenoteerd. Het hoofdkantoor is gevestigd in het Duitse Ratingen bij Düsseldorf. Esprit is naar eigen zeggen in meer dan 40 landen vertegenwoordigd met 586 winkels.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.FR.