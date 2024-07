Franse tak Esprit onder curatele gesteld

Esprit de Corp France, de Franse tak van Esprit is onder curatele gesteld, zo blijkt uit een gerechtelijke uitspraak die persbureau AFP heeft ingezien. De beslissing komt twee maanden nadat Esprit Europe GmbH een insolventieprocedure aanvroeg. Dit bedrijf heeft de Esprit-activiteiten in Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk, de Scandinavische landen, Polen en het Verenigd Koninkrijk onder zijn hoede.

Esprit de Corp France werd op 18 juli door de rechtbank in Nanterre onder curatele gesteld, zo blijkt uit de uitspraak. ‘Op de sluitingsdatum van het laatste boekjaar’ had het bedrijf 145 mensen in dienst in Frankrijk en bedroeg de jaaromzet bijna 32 miljoen euro. Esprit heeft ruim honderd verkooppunten in het land.

“De feiten die zijn gepresenteerd [door de directeur van het bedrijf] wijzen erop dat het mogelijk is om een herstelplan voor het bedrijf op te stellen”, oordeelde de rechtbank, die een observatieperiode van zes maanden vaststelde.

Esprit Europe GmbH vroeg in mei een insolventieprocedure aan voor het bedrijf en zes gelieerde ondernemingen. De activiteiten in Duitsland worden gewoon voortgezet. Esprit Europe GmbH heeft de Esprit-activiteiten in Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk, de Scandinavische landen, Polen en het Verenigd Koninkrijk in handen. Door de herstructurering viel het doek voor Esprit ook al in Zwitersland, België, Denemarken, Oostenrijk en Nederland.

Het moederbedrijf van Esprit, Esprit Holdings Limited, maakte eerder deze week bekend het roer volledig om te gooien. Het bedrijf stopt met ontwerpen en produceren van kleding en gaat over op een licentiegericht businessmodel. Het moederbedrijf in Hong Kong is zich ervan bewust dat de merkwaarde van Esprit het meest waardevolle bezit zijn van het bedrijf, waardoor het zich nu omvormt tot een onderneming dat intellectueel eigendom beheert. Het nieuwe businessmodel moet voordelen voor de retail, wholesale en e-commerce met zich meebrengen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Het artikel is vertaald naar het Nederlands en herschreven op basis van informatie van het Franse persbureau AFP en het FashionUnited archief. Door: Sylvana Lijbaart.