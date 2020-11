Help je retailer door te leveren in consignatie

Fashion retailers hebben het de afgelopen tijd niet makkelijk gehad. De huidige pandemie en de door de overheid afgeroepen maatregelen hebben ervoor gezorgd dat consumenten 30% minder winkelen dan normaal. Voor veel moderetailers betekent dit dat ze minder financiële risico’s kunnen nemen. Veel modegroothandels ondersteunen de retailer door de producten in consignatie te leveren. Hoe dit werkt lees je in dit blog.

Wat is consignatie?

Retailers moeten vaak veel geld uitgeven om een partij goederen van groothandels te kopen in de hoop dat ze al deze goederen op hun beurt weer kwijtraken aan consumenten. Dit brengt voor de retailer best veel risico met zich mee. Echter kunnen ook leveranciers soms voor de uitdaging staan om hun volledige voorraad verdeeld te krijgen over hun retailers. Consignatie kan beide partijen hierin flink ondersteunen. Bij een consignatieovereenkomst krijgt de winkelier voorraad mee van de leverancier welke de winkelier pas hoeft te betalen nadat de artikelen in de winkel verkocht zijn. De producten die de retailer niet heeft gekocht kan hij terugbrengen naar de leverancier.

De voordelen van consignatieverkopen

Dat een consignatieovereenkomst voordelig is voor de retailer mag uit bovenstaande tekst wel duidelijk zijn. Voor leveranciers kan consignatie echter ook enkele voordelen bieden. Een direct voordeel is dat je zelf als leverancier minder aangesteld bent op de kredietwaardigheid van de retailer. De goederen die je meegeeft aan de retailer blijven namelijk in het beheer van de leverancier totdat de retailer de goederen verkocht heeft aan de consument, die op zijn beurt dan weer voor de verkochte goederen kan betalen. Een ander voordeel is dat retailers gewilliger zijn om met een leverancier in zee te gaan die in consignatie levert, omdat de retailer minder financieel risico lopen. Consignatie kan voor de leverancier dus bijdragen aan een goede klantrelatie.

Automatiseer jouw consignatieproces

Uiteraard heb je de mogelijkheid om je consignatieverkopen handmatig in gang te zetten. Echter zorg het manueel uitvoeren van je consignatieverkopen voor een flinke hoeveelheid administratieve taken en is daardoor een erg tijdrovend proces. Door je consignatieverkopen te automatiseren in een ERP-systeem bespaar je kostbare tijd, verminder je fouten en tevens worden je consignatieorders overzichtelijker en inzichtelijker.

In het Fashion ERP-systeem XL-ENZ van Reflecta Automation kan consignatie standaard worden bijgehouden, hier zijn nog wel enkele handmatige stappen voor vereist. Door gebruik te maken van de module Consignatie wordt het echter mogelijk om eenvoudig consignatieorders als verkooporder in het systeem te registreren, zonder extra manuele stappen. Het voordeel hier van is – naast de tijd die je bespaart – dat de consignatieorder meegenomen wordt in het uitleveradvies en er op die manier beoordeeld kan worden of er geleverd kan worden aan een retailer ten opzichte van de andere klanten.

Laat onze experts met jou meekijken!