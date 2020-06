Top 5 uitdagingen voor schoenen- en kledingmerken die willen verduurzamen

Transparantie, duurzaamheid, de wens om de lokale economie te ondersteunen en simpelweg de industrie veranderen voor een betere wereld, zorgen ervoor dat steeds meer merken de mogelijkheden naar duurzaamheid onderzoeken of verder vervolgen. Maar de weg naar sustainability in de fashionbranche is geen eenvoudige en biedt naast kansen ook vele uitdagingen. Fashion ERP-leverancier heeft een aantal van deze uitdaging (met daarbij tips) op een rij gezet voor schoenen- en kledingmerken die willen verduurzamen.

Uitdaging 1: Duurzaamheid heeft een prijs waar veel consumenten nog niet voor kiezen

Consumenten zeggen dat ze de duurzaamheid en sociale elementen van een merk in overweging nemen voordat ze een aankoop doen, maar dat betekent niet dat ze daadwerkelijk meer geld uitgeven aan merken die deze waarden weerspiegelen. Volgens de Conscious Consumer Spending Index 2018 noemt 44 % van de consumenten de prijs als het meest voorkomende obstakel voor maatschappelijk verantwoord winkelen.

We hebben in de fashionbranche nog een lange weg te gaan, voordat consumenten merken boycotten, omdat het niet produceert op een manier die in overeenstemming is met hun waarden. De awareness wordt echter steeds groter en uit onderzoek blijkt ook dat de passie van de jongere generaties voor sociale en milieuzaken een cruciale omvang heeft bereikt.

Uitdaging 2: Transparantie in het productieproces van duurzame stoffen

Technologische vooruitgang bij nieuwe stoffen en recycling blijken grote voordelen te hebben voor het milieu. Het proces van het creëren van weefsel uit b.v. bamboe, eucalyptus, hennep en gerecycled katoen stoot veel minder broeikasgassen uit en vereist veel minder water en land. Het gebruik van deze stoffen biedt daarom grote kansen voor ondernemers die milieuvriendelijke producten willen maken.

Echter, bij het zoeken naar duurzame stoffen voor je collectie, is niet altijd even duidelijk hoe en onder welke omstandigheden ze geproduceerd zijn. Om er zeker van te zijn dat de stoffen die je wilt gebruiken duurzaam zijn, is het handig als je je leveranciers kent en weet hoe ze werken.

Tip: Je kunt tevens informatie inwinnen bij concullega’s en letten op keurmerken.

Uitdaging 3: Fabrieken vinden die dichtbij zijn en daadwerkelijk duurzaam kunnen produceren

Zodra je de beslissing hebt gemaakt om te werken met duurzame materialen, moet er een geschikte fabriek worden gevonden. Het is al moeilijk genoeg om een fabriek te vinden die precies kan maken wat je wilt. Laat staan om er een in de buurt te vinden, die ook nog eens weet hoe ze duurzaam moeten produceren. Ook fabrieken zelf hebben hierin een veranderingsslag te maken, een deel van de kennis en intentie tot veranderen moet van hen komen.

Tip: Vraag bij concullega’s na voor welke fabrieken zij gekozen hebben en waarom.