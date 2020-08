Hoe zorg je als modegroothandel voor effectief voorraadbeheer?

Om de kosten laag te houden wil je als fashion groothandel zo min mogelijk op voorraad hebben. Tegelijkertijd wil je er voor zorgen dat je wel altijd voldoende voorraad hebt, zodat je geen “nee” hoeft te verkopen. Maar hoe krijg je dit alles goed gestroomlijnd binnen de organisatie? Door middel van optimaal voorraadbeheer vind je de juiste balans in de inkomende en uitgaande goederenstroom van jouw modebedrijf!

De voordelen van effectief voorraadbeheer

Voorraadbeheer is eigenlijk alles wat te maken heeft met de goederenstroom in je magazijn. Met een effectief voorraadbeheer zorg je ervoor dat je altijd precies de juiste hoeveelheid voorraad in je opslag hebt liggen. Hierdoor maak je geen onnodige opslagkosten en voorkom je ontevredenheid bij je klanten, doordat je minder risico loopt dat producten volledig uitverkocht raken en niet meer leverbaar zijn. Daarnaast zorgt een efficiënt voorraadbeheer ervoor dat je altijd het juiste product op het juiste tijdstip kunt leveren.

Beheer je voorraad in een ERP-systeem

Doordat voorraadbeheer verweven is met een groot aantal andere processen binnen je modebedrijf, is het verstandig om je voorraad te beheren in een ERP-systeem. Belangrijke gegevens die voortkomen uit andere processen (denk hierbij bijvoorbeeld aan verkoop, inkoop, distributie, etc.) worden ingevoerd en bijgehouden in één systeem welke vervolgens gebruikt kunnen worden voor een kloppend en actuele voorraadstand.

Voorraadbeheer verbeteren met Available to Promise (ATP)

Voor je optimale voorraadpositie is het prettig om te weten wat je toekomstige voorraadpositie moet zijn aan de hand van diverse gegevens, zoals verkopen of doorlooptijden van inkopen. Door middel van een ATP-module heb je dit inzicht en weet je dus wat je beschikbare voorraad in de toekomst is, waarmee je kunt bepalen of de gewenste hoeveelheid van een artikel beschikbaar is op de gevraagde leverdatum. Hierdoor hoef je geen voorraad meer vast te houden, welke daardoor in de tussentijd niet meer verkocht kan worden. Mede dankzij dit inzicht zal de klanttevredenheid hoger worden, omdat je in staat bent de nee-verkoop tot een minimum te reduceren of doordat je accuraat aan kunt geven wanneer een artikel wel weer beschikbaar is.

Tip: Werken met beschikbare voorraad informatie in de toekomst en in feite alle voorraad informatie, valt of staat met accuratesse. Door te werken met inkomende en uitgaande scanoplossingen, haal je het foutpercentage in je voorraadverwerking naar beneden, doordat alle mutaties van de voorraad accuraat worden bijgehouden in het systeem.

Laat je voorraadbeheer analyseren door een externe partij