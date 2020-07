TSS bouwt positie in fashionbranche verder uit met overname Reflecta Automation

Fashionsoftware leverancier Reflecta Automation wordt onderdeel van Total Specific Solutions (TSS). Voor Reflecta betekent dat een verdere professionalisering doorgevoerd kan worden en dat er nieuwe inzichten en mogelijkheden komen om verder door te groeien. De solide basis voor de medewerkers, klanten en partners van Reflecta wordt hiermee verder verstevigd en uitgebouwd.

Kennis en ambitie

Frank Arnold, oprichter van Reflecta: “De overname van Reflecta door TSS komt op een uitgekiend moment. TSS zorgt voor de financiële en operationele slagkracht om de nationale en internationale groei van Reflecta mogelijk te maken. Ik ben daarbij blij dat Reflecta autonoom blijft en Marlies Davidse de directiefunctie van mij overneemt. Zij kent de organisatie, de mensen, de klanten en de markt door en door. Ik kijk ernaar uit om in samenwerking met Marlies en TSS de producten, service en ambities van Reflecta naar een nog hoger niveau te tillen. “

Marlies Davidse, directeur van Reflecta: “Wij stellen onze kennis beschikbaar en krijgen toegang tot de kennis en ervaring van de units binnen de internationale softwaregroep van TSS. Deze informatie kunnen we benutten voor nieuwe inzichten en verdere optimalisering van onze producten, dienstverlening en partnerships. Het delen van kennis binnen de groep en de slagkracht die deze overname ons brengt, stelt ons in staat onze ambities verder en sneller te verwezenlijken. Ik kijk zeer uit naar de mogelijkheden die dit ons en onze klanten brengen gaat.”

Slagkracht en uitbreiding

Jasper Bollen, Managing Director bij TSS: “Wij onderzochten al geruime tijd de overname mogelijkheden voor Reflecta. De softwareoplossing die Reflecta voert, de diensten die ze levert en haar indrukwekkende klantportfolio is een perfecte aanvulling op de bedrijven die reeds onder TSS actief zijn in de fashionbranche. De feedback die wij kregen van klanten betreffend de tevredenheid over Reflecta was zeer positief.

Deze overname versterkt de positie van TSS in deze branche aanzienlijk, terwijl Reflecta als onafhankelijke unit profiteert van een platform voor verdere groei. Precies zoals dit voorzien is door Marlies Davidse, de nieuwe directeur van Reflecta en Frank Arnold, de oprichter van Reflecta, die tevens nog minimaal drie jaar betrokken blijft bij Reflecta.”

Over Reflecta

Reflecta is reeds 30 jaar leverancier van Enterprise Resource Software voor merken, groothandels, CMT-, productie- en private labelbedrijven in de fashionbranche. Reflecta kenmerkt zich niet alleen door hun branche specifieke ERP-oplossing, maar tevens door hun team van experts die dagelijks bijdragen aan het succes van hun klanten. Meer dan 250 merken werken met de software van Reflecta.

Over TSS

Total Specific Solutions heeft meer dan 80 onafhankelijk beheerde software Business Units in Europa. TSS biedt deze units financiële zekerheid, strategische begeleiding en delen best practices, zodat zij leiders kunnen zijn in hun respectievelijke domeinen. Andere softwareleveranciers in de fashionbranche die onder TSS vallen zijn ACA, Divide, Microcash en het Duitse Prohandel.