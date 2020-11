Impact corona: 55+’ers ontdekken online shoppen en achteraf betalen

Covid-19 bepaalt ons leven alweer voor een groot deel van 2020. Dat dit ook impact heeft op ons shopgedrag is duidelijk. Maar hoe groot? En wat zijn de gevolgen voor de langere termijn? We vroegen meer dan 1.000 Nederlandse online shoppers naar hun mening over winkelen tijdens en na corona. De conclusie is duidelijk: Corona heeft online shoppen nog steviger in het zadel gezet en gezorgd voor een grote groep nieuwe online klanten. En dat zorgt ook voor nieuwe verwachtingen en een andere rol voor fysieke winkels. Een terug- en vooruitblik op shoppen in coronatijd.

In de eerste maanden van de coronacrisis bezocht een meerderheid van de respondenten veel minder fysieke winkels. In plaats daarvan oriënteerden ze zich online op hun aankopen. Bijna de helft (45%) van de Nederlandse online shoppers heeft in de eerste maanden van de coronacrisis (veel) meer online gekocht dan ze daarvoor deden. Dat kwam deels door de tijdelijke sluiting van winkels, maar ook omdat het voor veel mensen veiliger voelde om te shoppen vanuit de eigen omgeving.

Online shoppen is vertrouwd geworden

Door het ‘gedwongen’ online shoppen, stapten met name oudere shoppers uit hun comfortzone. Maar die stap bleek mee te vallen: bijna de helft van de mensen die online winkelen is hier zo gewend aan geraakt dat ze van plan zijn om dit vaker te blijven doen. Dit geldt niet alleen voor jongeren. Ook meer dan drie op de tien 55+’ers blijft ook na corona meer online aankopen doen. Vertrouwen in het shoppen online speelt hier ongetwijfeld een grote rol in: de helft van de respondenten (49%) voelt zich bij het online shoppen comfortabeler dan vroeger.

Hugo de Groot van Parfumerie.nl herkent dit beeld: “We zien op parfumerie.nl een hele nieuwe doelgroep die kennismaakt met online winkelen. Deze doelgroep is vaak wat ouder en heeft regelmatig behoefte aan persoonlijke hulp via bijvoorbeeld onze telefonische klantenservice. Het is mooi om te zien dat wij deze klanten kunnen bedienen en ze meteen een prettige eerste online ervaring kunnen bieden. We zien ook een verschil in hoe mensen winkelen. Er zijn meer doelgerichte kopers die zich eerst online hebben georiënteerd en vervolgens in de winkel hun aankoop snel en veilig willen voltooien. We zien de grootste groei in het aandeel skincare producten. Mensen willen zichzelf thuis extra verwennen in deze rare tijden, waarin we veel meer thuis zijn”.

Aankopen feestdagen veel meer online

Corona heeft niet alleen invloed op de voorbije maanden. Ook de komende maanden gaat Covid-19 een duidelijk effect hebben op het winkelgedrag. Bijvoorbeeld rondom de feestdagen. Online shoppen voor Sinterklaas en Kerst zit al jaren flink in de lift. Dit effect wordt nog verder versneld door de invloed van corona: 3 op de 5 Nederlanders doet dit jaar hun aankopen voor de feestdagen nog meer online dan in voorgaande jaren. De helft van de online shoppers is zelfs van plan om minstens de helft van hun aankopen online te doen dit jaar.

Als het maar op tijd is...

Een belangrijke factor in de keuze om online te shoppen, is dat 62% van de respondenten aangeeft dat ze in de decembermaand drukke winkels willen vermijden. Maar er zijn ook twijfels over online shoppen: er is een groep mensen dat zijn of haar aankopen voor de Feestdagen wel (nog) meer online zou willen doen, maar toch naar de fysieke winkel gaat uit angst dat de aankopen niet op tijd geleverd worden. Een duidelijke communicatie over levertijden is dus juist in deze tijd extra belangrijk.

Wilko Klaassen, General Manager van Klarna België, Nederland en Frankrijk: “We zien ook bij Klarna sinds de start van de coronacrisis een grote stijging in het aantal betalingen bij onze partners. De opvallendste stijging zien we onder 55+’ers. Er wordt ook door deze doelgroep meer en vaker online gekocht. Voor retailers met alleen een fysieke winkel is het een uitdagendere tijd. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk het is om in te zetten op een omnichannel aanpak. Door Covid-19 verwachten mensen dat het winkelen ook in de winkelstraten zelf zo snel en makkelijk mogelijk gemaakt wordt. Covid-19 zorgt al met al voor een flinke opschudding van het retaillandschap. Zowel qua doelgroep als de beleving van het winkelen.”